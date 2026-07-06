İngiltere milli takım teknik direktörü, ABD milli takımının forveti Balogun’un Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilmesine izin verilmesi kararına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi. Balogun, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmüştü; ancak FIFA, disiplin yönetmeliğinin 27. maddesini uygulayarak cezayı ertelemek gibi nadir görülen bir adım attı ve böylece oyuncunun sonraki turlarda forma giymesine olanak sağladı.

Tuchel, tutarsızlık konusunda hayal kırıklığını dile getirerek, üst düzey yetkililerin olayı zaten incelediğini vurguladı. Tuchel, Balogun hakkında şunları söyledi: "Öncelikle şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim ki, bu bir kırmızı kart değildi. Ancak VAR devreye girdi ve açıkça görüldüğü üzere VAR ekibinden üç kişi ile hakem olayı inceledikten sonra bunun sarı kart olduğu kanaatine vardılar ve karar verildi. Peki bu kararı kim, ne zaman ve hangi gerekçeyle bozabilir? Ve bu durum şimdi nereye kadar gidecek? Bu benim için gerçekten tuhaf."



