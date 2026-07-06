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Thomas Tuchel, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun’un cezadan kurtulduğunu gördükten sonra, İngiltere kaptanı Harry Kane’in Jarell Quansah’ın kırmızı kart itirazını Başkan Donald Trump’a götürmesi konusunda şaka yaptı
Tuchel, Balogun’la ilgili karara şaşkın
İngiltere milli takım teknik direktörü, ABD milli takımının forveti Balogun’un Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilmesine izin verilmesi kararına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi. Balogun, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmüştü; ancak FIFA, disiplin yönetmeliğinin 27. maddesini uygulayarak cezayı ertelemek gibi nadir görülen bir adım attı ve böylece oyuncunun sonraki turlarda forma giymesine olanak sağladı.
Tuchel, tutarsızlık konusunda hayal kırıklığını dile getirerek, üst düzey yetkililerin olayı zaten incelediğini vurguladı. Tuchel, Balogun hakkında şunları söyledi: "Öncelikle şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim ki, bu bir kırmızı kart değildi. Ancak VAR devreye girdi ve açıkça görüldüğü üzere VAR ekibinden üç kişi ile hakem olayı inceledikten sonra bunun sarı kart olduğu kanaatine vardılar ve karar verildi. Peki bu kararı kim, ne zaman ve hangi gerekçeyle bozabilir? Ve bu durum şimdi nereye kadar gidecek? Bu benim için gerçekten tuhaf."
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Trump ile olan bağlantı
Donald Trump’ın Balogun’un durumunu yeniden değerlendirmek üzere FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bizzat temasa geçtiğine dair haberlerin ardından tartışma siyasi bir boyut kazandı. İngiltere’nin Azteca Stadyumu’nda Meksika’yı 3-2 mağlup etmesinin ardından Trump, Truth Social üzerinden Harry Kane’i “HARİKA bir oyuncu” olarak övdü; bu da Tuchel’e, kaptanının bu nüfuzunu takım arkadaşı Quansah’a yardım etmek için kullanıp kullanmaması gerektiği konusunda soruların yönelmesine neden oldu.
Leverkusen'in savunma oyuncusu, Meksika'ya karşı alınan dramatik galibiyet sırasında kırmızı kart görmüştü. Kane'in ABD Başkanı'ndan benzer bir müdahale için lobi yapıp yapamayacağı sorulduğunda Tuchel, "Belki de bu iyi bir başlangıç noktasıdır," diye esprili bir yanıt verdi.
Tutarlılık ve VAR ile ilgili sorular
İngiltere teknik direktörü, takımlar kabul etmedikleri her karara itiraz etmeye başlarsa sınırın nerede çizileceği konusunda özellikle endişeli. Tuchel, “Sadece kararlarda tutarlılık istiyoruz,” diye açıkladı. “Öyleyse, Declan Rice’a karşı ilk dakikada gösterilen sarı kartımız... Artık bu konuyu sonsuza kadar tartışabiliriz. Bence o sarı kart değildi. Bu kartı geri alabilir miyiz? Fransa da [Paraguay maçında] [Michael] Olise’ye gösterilen ve sarı kart gerektirmeyen kartı geri alabilir mi?
"Bu işin sonu nereye varacak? Kuralları bilmiyorum. Bu soruyu bana sormak yanlış. Bekleyip ne olacağını göreceğim. Sınırın nerede çizileceği, benim sorduğum soru bu. Buna bir cevabım yok. Bu iş şimdi nereye varacak? Sarı kart sarı kart değilse itiraz mı edeceğiz? Bunun kırmızı kart olmadığını mı düşüneceğiz, yoksa kim böyle düşünecek? Bu iş nereden başlıyor ve nerede bitiyor?"
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İngiltere, Quansah’ın yokluğuyla karşı karşıya
ABD Erkek Milli Takımı, Balogun’u tekrar kadrosuna katmaya hazırlanırken, İngiltere ise benzer bir mucizevi müdahale gerçekleşmedikçe Quansah’sız bir şekilde bir sonraki mücadelesine hazırlanmak zorunda. Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, Balogun haberini şimdiden “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi ve bu haberin dalga etkisi turnuvaya katılan tüm takımların kamplarında hissediliyor.
Saha dışı gelişmeler ve Quansah’ın oyundan atılmasına rağmen, İngiltere’nin Meksika’ya karşı aldığı 3-2’lik galibiyet, turnuvada bir üst tura yükselmesini garantiledi. Şu an için, teknik direktörleri bu Dünya Kupası’nda yaşanan tuhaf siyasi gelişmeler hakkında şaka yapmaktan kendini alamasa da, Üç Aslanlar sahaya odaklanmak zorunda.
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