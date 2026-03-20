Thomas Tuchel, 35 kişilik kadroyu neden belirlediğini açıklarken, İngiltere kadrosunu 'bölme' planını ortaya koydu
Tuchel kadro bölünmesini açıklıyor
İngiltere, 27 Mart'ta Wembley'de Uruguay ile karşılaşacak ve dört gün sonra Japonya'ya karşı oynayacak; her iki maç da yedek oyuncular için bu yaz Kuzey Amerika'ya gidecek kadroda yer almayı hak etmek üzere son fırsatı temsil ediyor. Tuchel, yaklaşan milli maçlar için 35 oyuncu seçmesinin ardındaki kafa karışıklığını hemen giderdi ve kadronun bu iki maç boyunca esasen iki ayrı grup olarak hareket edeceğini açıkladı.
Kadrosunu açıkladıktan sonra FA'ya konuşan İngiltere teknik direktörü, uzun bir röportaj verdi. "Kulağa çok fazla geliyor. Aslında, Salı'dan Cumartesi'ye kadar 19 saha oyuncusu ve dört kaleci olacak, ardından ikinci maçta 22 saha oyuncusu ve üç ya da dört kaleci olacak, yani hiçbir maçta kimse tribünde oturmak zorunda kalmayacak," dedi.
"Şu anda Avrupa futbolunda yoğun bir şekilde yer alan ve kulüplerinde düzenli olarak oynayan, bazen 3.500, bazen 4.000 dakikadan fazla süre alan ve Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bizimle olan oyuncular birkaç gün izin aldı. Bu dinlenmenin hepimize faydası olacağını düşünüyoruz. Japonya ile oynayacağımız ikinci maça enerjik ve hırslı bir şekilde gelecekler. Bu bize bazı yeni oyuncuları ve son üç kampta fazla oynamayan oyuncuları izleme fırsatı veriyor. Bu, onların kendilerini göstermeleri için iyi bir fırsat ve bizim de onlara tam dikkatimizi vermemiz gerekiyor."
İngiltere milli takım teknik direktörü yeni yüzleri denemeyi istiyor
Kadroda, 35 yaşındaki Brighton kalecisi Jason Steele ve Everton orta saha oyuncusu James Garner olmak üzere milli takımda henüz forma giymemiş iki oyuncu yer alıyor ve Tuchel, her ikisinin de İngiltere formasıyla sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Tuchel, Steele’in belirli bir rol için değerlendirildiğini açıkladı. "O, kaleci grubuna, kaleci antrenörüne ve penaltı atıcı grubuna destek olacak ve diğerlerinin omuzlarındaki yükü büyük ölçüde hafifletecek. Bu yüzden kaliteli, deneyimli, doğru enerjiye ve tutuma sahip deneyimli bir oyuncuya ihtiyacımız var."
Garner hakkında ise Tuchel şunları ekledi: "James Garner harika bir sezon geçiriyor. Everton için her zaman hazır durumda. Sağ bek, sol bek, 6 numara, 8 numara gibi birçok pozisyonda oynuyor. Hızlı, top kontrolü iyi ve tüm duran topları kullanıyor. Bence bunu hak ediyor. Biraz gözden kaçan bir oyuncu. Onu birçok kez canlı izledim ve kalitesinden ve karakterinden eminim."
Tuchel'in Manchester United'lı oyuncularına duyduğu güven
Harry Maguire ve Kobbie Mainoo'nun kadroya dahil edilmesi, Michael Carrick yönetiminde Manchester United'ın yaşadığı dönüşümü yansıtıyor. Tuchel, her iki oyuncunun da kadroya geri çağrılmasının, geçici teknik direktörün Ocak ayında Old Trafford'a gelmesinden bu yana sergiledikleri performanslarla doğrudan bağlantılı olduğunu açıkça belirtti. "Harry bunu hak ediyor. Özellikle Michael Carrick görevi devraldığından beri çok, çok iyi performanslar sergiledi ve harika sonuçlar elde etti. Şu anda üçüncü sırada yer alan ve çok iyi bir form grafiği yakalayan Man United kadrosunun kilit isimlerinden biri. Bunun en büyük nedenlerinden biri de o. Duran toplarda olağanüstü niteliklere sahip, bu yüzden bize geri döndüğü için mutluyum."
Tuchel, Mainoo hakkında da benzer övgülerde bulundu: "Kobbie, Harry gibi. Son zamanlarda Man United'ın başarı hikayesinin önemli bir parçası. Sürekli oynuyor ve FA'dan ve diğer oyunculardan hakkında çok iyi şeyler duyuyorum, kalitesini görüyorum. Onun için rekabet başladı."
Etkilemek için geriye iki maç kaldı
Tuchel'in sözleşmesi artık 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar uzatıldığına göre, bu ay yapılan bazı oyuncu seçimlerine belki de daha uzun vadeli bir bakış açısıyla bakılabilir. Ancak şu anki odak noktası Dünya Kupası. Hem Uruguay hem de Japonya üst düzey rakipler ve Tuchel, İngiltere kampındaki her iki gruptan da tam güçle çalışmasını beklediğini söylüyor. "İki hırslı takıma ihtiyacımız olduğuna inanıyorum çünkü rakipler birbirinden çok farklı ama çok, çok iyi futbol takımları. En yüksek kaliteye, heyecanı yaratmak için hırsa ve coşkuya ihtiyacımız var. Hedefimiz bu," dedi.
"İlk grubun gelmesinden memnunum; birçok genç oyuncu, birçok yeni yüz, daha önce birlikte çalışmadığım oyuncular, son zamanlarda belki de çok fazla süre almamış oyuncular. Ayrıca, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında standartları korumak için büyük katkı sağlayan oyuncuların geri dönmesinden de memnunum; hemen seviyeyi daha da yukarıya taşıyacaklar."
