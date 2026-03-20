Thomas Tuchel, 35 kişilik kadroyu neden belirlediğini açıklarken, İngiltere kadrosunu 'bölme' planını ortaya koydu

İngiltere, 27 Mart'ta Wembley'de Uruguay ile karşılaşacak ve dört gün sonra Japonya'ya karşı oynayacak; her iki maç da yedek oyuncular için bu yaz Kuzey Amerika'ya gidecek kadroda yer almayı hak etmek üzere son fırsatı temsil ediyor. Tuchel, yaklaşan milli maçlar için 35 oyuncu seçmesinin ardındaki kafa karışıklığını hemen giderdi ve kadronun bu iki maç boyunca esasen iki ayrı grup olarak hareket edeceğini açıkladı.

Kadrosunu açıkladıktan sonra FA'ya konuşan İngiltere teknik direktörü, uzun bir röportaj verdi. "Kulağa çok fazla geliyor. Aslında, Salı'dan Cumartesi'ye kadar 19 saha oyuncusu ve dört kaleci olacak, ardından ikinci maçta 22 saha oyuncusu ve üç ya da dört kaleci olacak, yani hiçbir maçta kimse tribünde oturmak zorunda kalmayacak," dedi.

"Şu anda Avrupa futbolunda yoğun bir şekilde yer alan ve kulüplerinde düzenli olarak oynayan, bazen 3.500, bazen 4.000 dakikadan fazla süre alan ve Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bizimle olan oyuncular birkaç gün izin aldı. Bu dinlenmenin hepimize faydası olacağını düşünüyoruz. Japonya ile oynayacağımız ikinci maça enerjik ve hırslı bir şekilde gelecekler. Bu bize bazı yeni oyuncuları ve son üç kampta fazla oynamayan oyuncuları izleme fırsatı veriyor. Bu, onların kendilerini göstermeleri için iyi bir fırsat ve bizim de onlara tam dikkatimizi vermemiz gerekiyor."