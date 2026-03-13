Getty
Thomas Partey, eski Arsenal orta saha oyuncusunun önceki beş suçlamaya ilişkin "suçsuz" savunmasının ardından, kendisine yöneltilen iki yeni tecavüz suçlamasını da reddediyor
Villarreal orta saha oyuncusuna yeni suçlamalar
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cuma günü mahkemeye katılmaktan muaf tutuldu; ancak Aralık 2020’ye dayanan iki yeni tecavüz iddiasının ele alındığı duruşmada avukatı tarafından temsil edildi. Bu suçlamalar, geçen yıl kendisine yöneltilen ve üç başka kadını ilgilendiren beş adet tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasından ayrıdır.
Savcılık, son şikayetçinin ancak futbolcuya yönelik ilk iddialar kamuoyuna duyurulduktan sonra ortaya çıktığını açıkladı. Artan hukuki baskıya rağmen, eski Atletico Madrid oyuncusu, Metropolitan Polisi'nin soruşturması başladığından bu yana tüm suçlamalar konusunda sürekli olarak masumiyetini savunuyor.
Hukuk ekibi, sanığın suçsuz olduğunu iddia ettiğini belirtti
Duruşma sırasında mahkeme, yaklaşan davanın takvimi konusunda savcılık ve savunma tarafının açıklamalarını dinledi. Orta saha oyuncusu, iddia edilen mağdurla temas kurmasını yasaklayan katı şartlar altında kefaletle serbest bırakıldı.
Savcı Arabella MacDonald mahkemeye, "Şikayetçi, Bay Partey'in diğer meseleleriyle ilgili haberler geniş çapta yayıldıktan sonra ortaya çıktı" dedi. Savunma avukatı Emma Fenn ise, dava bir sonraki aşamaya geldiğinde müvekkilinin her iki yeni suçlamaya da "suçsuz olduğunu iddia edeceğini" belirtti.
Davanın giderek artan karmaşıklığı
2020 yılında 45 milyon sterlin (57 milyon dolar) karşılığında Arsenal'e transfer olan Partey, şu anda birçok cephede hukuki bir mücadeleyle karşı karşıya. Oyuncu, 2021 ile 2022 yılları arasında ortaya çıkan önceki beş suçlamaya ilişkin olarak şimdiden suçsuz olduğunu beyan etti. Bu iddiaları kapsayan kapsamlı bir duruşma, şu anda bu yılın Kasım ayında Southwark Crown Court'ta görülmesi planlanıyor.
Ancak, Partey'in kefalet koşulları, profesyonel futbol oynamasına engel teşkil etmiyor. Şikayetçilerin hiçbiriyle iletişime geçmesi yasak ve yurt dışına seyahat etmeden 24 saat önce polise bildirimde bulunması gerekiyor.
Saha içinde ve dışında ortak bir odak noktası
Yargılama süreci, 10 Nisan’da yapılacak bir Kraliyet Mahkemesi duruşmasıyla yeniden başlayacak; bu duruşma, sonbaharda yapılacak ana duruşma öncesindeki son önemli aşama olacak. İngiltere’deki mevcut duruma rağmen, Partey, İspanya ligi sıralamasının üst yarısında mücadele eden Villarreal formasıyla oynamaya devam ediyor.
Villarreal, 27 maçta topladığı 54 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Atletico Madrid ile aynı puana sahip. Takım, bir sonraki maçında Mendizorroza'ya giderek Alaves ile karşılaşacak.
