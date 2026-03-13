Thomas Partey, eski Arsenal orta saha oyuncusunun önceki beş suçlamaya ilişkin "suçsuz" savunmasının ardından, kendisine yöneltilen iki yeni tecavüz suçlamasını da reddediyor

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cuma günü mahkemeye katılmaktan muaf tutuldu; ancak Aralık 2020’ye dayanan iki yeni tecavüz iddiasının ele alındığı duruşmada avukatı tarafından temsil edildi. Bu suçlamalar, geçen yıl kendisine yöneltilen ve üç başka kadını ilgilendiren beş adet tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasından ayrıdır.

Savcılık, son şikayetçinin ancak futbolcuya yönelik ilk iddialar kamuoyuna duyurulduktan sonra ortaya çıktığını açıkladı. Artan hukuki baskıya rağmen, eski Atletico Madrid oyuncusu, Metropolitan Polisi'nin soruşturması başladığından bu yana tüm suçlamalar konusunda sürekli olarak masumiyetini savunuyor.