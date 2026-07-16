1 Temmuz itibarıyla birçok kiralık oyuncu resmi olarak FC Bayern’e geri döndü. Bunların çoğunun Münih’te bir geleceği yok; şu anda bu oyuncular için yeni kulüpler aranıyor. Alexander Nübel, Beşiktaş İstanbul’a; Daniel Peretz, FC Southampton’a; Jonah Kusi-Asare, FC Fulham’a; Jonathan Asp Jensen, Deportivo La Coruna’ya ve Maurice Krattenmacher, SV Elversberg’e kalıcı olarak transfer oldu.
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Thomas Müller ve Mats Hummels, yeni kulüplerinde yakında söz sahibi olabilir: FC Bayern Münih, kiralık olarak geri dönen bir oyuncuyu daha gönderiyor
Perşembe günü Lovro Zvonarek de takımdan ayrıldı. Sturm Graz ve Grasshoppers Zürich’e iki kez kiralanmasının ardından, 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, Portekiz birinci lig ekibi CF Estrela Amadora’ya kalıcı olarak transfer oldu ve 2029’a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Münih kulübü, transfer bedeli konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Zvonarek, 2022 yılında 17 yaşındayken Slaven Belupo'dan 1,8 milyon avroya FC Bayern'e transfer olmuştu. Çoğunlukla yedek takımda forma giyen oyuncu, A takımda ise beş kez sahaya çıktı.
Estrela Amadora'da Zvonarek, Max Scholze ile yeniden bir araya gelecek. Münih'in yedek takımında eski takım arkadaşı olan Scholze, kış transfer döneminde Lizbon'un banliyösüne transfer olmuştu. Kısa bir süre içinde iki oyuncunun da FC Bayern'den Estrela Amadora'ya transfer olması tesadüf değildir ve kulüp hakkındaki heyecan verici gelecek spekülasyonlarıyla da örtüşmektedir.
Thomas Müller ve Mats Hummels, Estrela Amadora’ya katılacak mı?
Haziran başında Bild gazetesi, eski Bayern oyuncuları Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) ve Yann Sommer (37)’in bir yatırımcı grubuyla birlikte Estrela Amadora’yı devralmak istediklerini bildirmişti. Ancak bu haberin ardından bugüne kadar başka bir gelişme yaşanmadı ve devralmanın gerçekleştiği henüz duyurulmadı.
Hummels ve Müller şu anda Dünya Kupası'nda MagentaTV için televizyon yorumculuğu yapıyor. Hummels, aktif futbol kariyerini 2025 yılında AS Roma'da sonlandırdı; Müller ise şu anda MLS'de Vancouver Whitecaps formasıyla kariyerini tamamlıyor. İsviçreli kaleci Sommer ise Salı günü Belçika'nın Club Brugge takımıyla üç yıllık sözleşme imzaladı.
Bild’in haberine göre, projenin arkasındaki isim Johannes Mösmang olduğu belirtiliyor. 35 yaşındaki Mösmang, son on yıldır FC Bayern’de entegrasyon sorumlusu olarak görev yapıyor ve gelecekte Estrela Amadora’da bir yönetim pozisyonuna gelebilir. Geçtiğimiz sezon kulüp, birinci ligden düşmekten kıl payı kurtulmuştu.
Zvonarek’in transferinin ardından FC Bayern, Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza ve Armindo Sieb için alıcı arıyor. Noel Aseko’nun ise Eintracht Frankfurt’a transferi an meselesi olduğu iddia ediliyor.
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