Haziran başında Bild gazetesi, eski Bayern oyuncuları Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) ve Yann Sommer (37)’in bir yatırımcı grubuyla birlikte Estrela Amadora’yı devralmak istediklerini bildirmişti. Ancak bu haberin ardından bugüne kadar başka bir gelişme yaşanmadı ve devralmanın gerçekleştiği henüz duyurulmadı.

Hummels ve Müller şu anda Dünya Kupası'nda MagentaTV için televizyon yorumculuğu yapıyor. Hummels, aktif futbol kariyerini 2025 yılında AS Roma'da sonlandırdı; Müller ise şu anda MLS'de Vancouver Whitecaps formasıyla kariyerini tamamlıyor. İsviçreli kaleci Sommer ise Salı günü Belçika'nın Club Brugge takımıyla üç yıllık sözleşme imzaladı.

Bild’in haberine göre, projenin arkasındaki isim Johannes Mösmang olduğu belirtiliyor. 35 yaşındaki Mösmang, son on yıldır FC Bayern’de entegrasyon sorumlusu olarak görev yapıyor ve gelecekte Estrela Amadora’da bir yönetim pozisyonuna gelebilir. Geçtiğimiz sezon kulüp, birinci ligden düşmekten kıl payı kurtulmuştu.

Zvonarek’in transferinin ardından FC Bayern, Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza ve Armindo Sieb için alıcı arıyor. Noel Aseko’nun ise Eintracht Frankfurt’a transferi an meselesi olduğu iddia ediliyor.