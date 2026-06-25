Thomas Müller, geçtiğimiz günlerde bir şeyler söyleme havasındaydı. “Şimdi manşetlere çıkabiliriz,” dedi 2014 Dünya Şampiyonu ve şöyle devam etti: “Şu Johan Manzambi, FC Bayern’in de göz atması gereken bir oyuncu. O, Bayern Münih için uygun bir isim olabilir.”
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Thomas Müller, onun FC Bayern’e gelmesini istiyor: Dünya Kupası’nın parlayan yıldızının rekor transferi giderek daha olası hale geliyor
İsviçre’nin Dünya Kupası maçının kenarında Müller, magenta renkli bir mikrofona sözlerini söyledi; ancak bu sözler, onun düşündüğü kadar manşetlere taşınacak nitelikte değildi: SC Freiburg’dan Johan Manzambi, turnuva başlamadan çok önce transfer piyasasında artık gizli bir isim değildi – ve 20 yaşındaki oyuncunun değeri her geçen gün artıyor.
Çünkü İngiliz dev kulüpleri bu çok yönlü orta saha oyuncusunun peşinde. Manchester Evening News gazetesi Perşembe günü manşetinde “ManUnited artık onu görmezden gelemez” diye yazmıştı. Manzambi o sırada bu Dünya Kupası’ndaki üçüncü maçını tamamlamıştı; Kanada’ya karşı 2-1 (0-0) biten maçta, daha önce Bosna-Hersek’e karşı (4-1) yedek olarak oyuna girip gösterdiği performansın ardından yine Maçın Adamı seçildi. Manzambi şu anda üç gol ve bir asistle grubun en dikkat çeken oyuncularından biri.
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SC Freiburg, Manzambi için rekor bir transfer bedeli ile karşı karşıya - Süper zenginler arasında bir açık artırma mı?
Ve sözde ilgilenen kulüplerin listesi oldukça prestijli isimlerle dolu. Manchester United’ın yanı sıra Arsenal, Chelsea ve Manchester City’nin de adı geçiyor; Real Madrid’in adı da daha önce anılmıştı. Dolayısıyla süper zengin kulüpler arasında bir açık artırma yaşanacağı sinyalleri var; SC Freiburg için bu, olabilecek en iyi durum. Dünya Kupası’ndan önce bile 30 milyon avroluk bir fiyat etiketi makul görülüyordu; ancak şu anda bu rakam İngiliz standartlarına göre adeta bir fırsat gibi görünüyor. İsviçre basınında 60 veya 70 milyonluk bir transfer ücreti tahmin ediliyor; Freiburg’un bugüne kadarki rekor transferleri, Kevin Schade ve Merlin Röhl’ün İngiltere’ye her biri yaklaşık 25 milyon karşılığında transfer olmalarıydı.
Freiburg’da artık her şeyi sakin bir şekilde değerlendirebilirler. Geçtiğimiz yaz kulüp, sözleşmeyi 2030’a kadar uzatmıştı; satış için herhangi bir aciliyet yok. Spor direktörü Klemens Hartenbach, kicker dergisine “Çok rahatız ve kendi beklentilerimiz var” dedi, “Ya çok iyi bir satış yapacağız ya da Johan kalırsa harika bir oyuncumuz olacak.”
Manzambi ise şu anda “sadece Dünya Kupası’na” odaklanmak istiyor. İsviçre milli takımıyla son 32 turunda yer alan Manzambi, 3 Temmuz’a kadar takımın ara vereceği bu dönemde, değerini daha da artıracak kahramanlıklara hazırlanmak için zaman bulacak.