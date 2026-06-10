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Thomas Müller için hayalindeki dönüş gerçekleşmeyecek mi? Bayern efsanesi, emeklilik sonrası yönetici veya başkan olarak geri dönme ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor
Müller, Bayern'e dönüşü önemsiz gösteriyor
2025 yılının Ağustos ayında Bayern ile 25 yıllık ilişkisini sonlandırıp Vancouver Whitecaps'a bedelsiz transfer olarak katıldığından beri, Müller'in kulübe yönetici olarak geri döneceğine dair spekülasyonlar hiç dinmedi.
36 yaşındaki oyuncu, 2000 yılında gençlik akademisinden başlayarak birinci takıma kadar yükseldi, bu da birçok taraftarın onun sonunda yönetim kurulunda önemli bir role geçeceğini düşünmesine neden oldu. Ancak, forvet oyuncusu BILD ile yaptığı son röportajda bu yükselen beklentilere kesin bir şekilde son verdi. Kendisini marka elçisi olarak tanıtan Müller, yönetim kuruluna doğrudan girmenin şu anki gündeminde olmadığını açıkça belirtti.
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Alman forvet, kilit rol için acele etmiyor
Taraftarların hızlı bir yeniden birleşmeyi umut edip edemeyeceği sorulduğunda Müller, minnettar olduğunu ancak son derece temkinli davrandığını belirtti. "Uzun vadede hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum. Ancak şu anda bunun yakın bir zamanda gündeme geleceğini hayal edemiyorum," diye açıkladı.
Efsanevi forvet, Münih'te 13 Bundesliga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, altı DFB-Pokal ve iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanarak eşsiz bir kupa koleksiyonuna sahiptir. Ancak, kulübü yönetmenin saha içindeki başarıdan çok daha fazlasını gerektirdiğini vurguladı.
"Bayern Münih'te liderlik pozisyonunda bir işi öylesine yapamazsınız," diye ekledi.
Futbolun geleceği tamamen belirsizliğini koruyor
Şu aşamada, 2014 Dünya Kupası şampiyonu, futbolu bıraktıktan sonra izleyeceği profesyonel yol konusunda henüz tam olarak karar vermiş değil. Almanya formasıyla 131 maçta 45 gol atan oyuncunun mirası sağlam bir temele dayanıyor ve kısa süre önce Vancouver formasıyla kazandığı Kanada Kupası’nı da geniş koleksiyonuna ekledi.
"Futbol dünyasında kalmak istiyor muyum? Bir noktada antrenörlüğü denemek istiyor muyum? Bunlar, zamanı geldiğinde kendime soracağım sorular," dedi. Yüksek baskı altındaki bir ortama aceleyle atılmak yerine, Müller kişisel tutkularına daha fazla zaman ayırmayı planlıyor ve şakayla karışık olarak "Golf hakkında daha çok düşünüyorum," diyor.
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Bayern başkanı kahramanın dönüşünü övüyor
Müller, MLS macerasına başlamak üzere Bavyera'dan ayrılalı henüz üç ay olmuştu ki, Bayern'in şu anki başkanı Herbert Hainer, forvet oyuncusuna futbol kariyeri sona erdikten sonra spor alanında çalışmaya devam etmek istiyorsa ABD'ye gitmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Hainer, Müller'i Bayern için potansiyel bir marka elçisi olarak gördüğünü belirtmenin yanı sıra, "Hatta bir gün benim yerime geçebilir" diye ekledi.