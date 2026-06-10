Taraftarların hızlı bir yeniden birleşmeyi umut edip edemeyeceği sorulduğunda Müller, minnettar olduğunu ancak son derece temkinli davrandığını belirtti. "Uzun vadede hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum. Ancak şu anda bunun yakın bir zamanda gündeme geleceğini hayal edemiyorum," diye açıkladı.

Efsanevi forvet, Münih'te 13 Bundesliga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, altı DFB-Pokal ve iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanarak eşsiz bir kupa koleksiyonuna sahiptir. Ancak, kulübü yönetmenin saha içindeki başarıdan çok daha fazlasını gerektirdiğini vurguladı.

"Bayern Münih'te liderlik pozisyonunda bir işi öylesine yapamazsınız," diye ekledi.