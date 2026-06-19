Müller gibi bir efsanenin yaptığı bu büyük övgülere rağmen, Manzambi elindeki göreve odaklanmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusu şu anda 2030 yılına kadar Freiburg ile sözleşmeli ve şimdilik çok uzak geleceğe bakmıyor.

Müller'in Bayern'in onu transfer etmesi gerektiği yönündeki önerisi sorulduğunda, oyuncu böylesine büyük bir transfer ihtimaline sadece gülmekle yetindi. Oyuncu, "Hâlâ Freiburg'dayım. Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım. Gelecek sezon ne yapacağım bilmiyorum." dedi.