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Thomas Müller, Dünya Kupası maçında “Maçın En İyi Oyuncusu” ödülünü kazandıktan sonra Bayern Münih’e bir Bundesliga yıldızını takip etmesini söyledi
Yedek kulübesinden gelen katkı
Manzambi, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda İsviçre’nin Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği maçta belirleyici bir katkı sağladı. Yedek kulübesinden oyuna giren 20 yaşındaki oyuncu, sahaya çıktıktan sadece iki dakika sonra, 74. dakikada güçlü bir vole vuruşuyla skoru açtı. Ardından 90. dakikada ikinci golünü atarak galibiyeti garantiledi ve Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu performans, Freiburg formasıyla tüm turnuvalarda 47 maçta 16 gol katkısı kaydettiği etkileyici bir sezonun ardından, oyuncunun ününü daha da artırdı.
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Muller, Manzambi'nin potansiyelini övüyor
Muller, orta saha oyuncusu Manzambi’nin Dünya Kupası’nda İsviçre formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, Bayern’in takip etmesi gereken bir oyuncu olarak onu öne çıkardı. Eski Almanya milli futbolcusu, MagentaTV’de yorumcu olarak görev yaparken Freiburg’un genç oyuncusuna övgüde bulundu.
"Bana göre o, FC Bayern'in de göz önünde bulundurması gereken bir isim; şimdi bu konuyu manşete taşıyabiliriz," dedi Muller.
Freiburg’da ayakları yere basmak
Müller gibi bir efsanenin yaptığı bu büyük övgülere rağmen, Manzambi elindeki göreve odaklanmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusu şu anda 2030 yılına kadar Freiburg ile sözleşmeli ve şimdilik çok uzak geleceğe bakmıyor.
Müller'in Bayern'in onu transfer etmesi gerektiği yönündeki önerisi sorulduğunda, oyuncu böylesine büyük bir transfer ihtimaline sadece gülmekle yetindi. Oyuncu, "Hâlâ Freiburg'dayım. Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım. Gelecek sezon ne yapacağım bilmiyorum." dedi.
- Getty Images Sport
İsviçre, grupta birinci sırayı hedefliyor
İsviçre, ilk iki maçında dört puan topladı ve eleme turlarına yükselme yolunda iyi bir konumda bulunuyor. Kanada ile oynayacakları grup aşamasının son maçı, grubun birinciliğini kimin alacağını belirleyecek.
Yedek kulübesinden oyuna girerek maçın gidişatını değiştiren Manzambi, ilk 11'de yer alma şansını artırdı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakin, Freiburg'lu orta saha oyuncusunun bu belirleyici karşılaşmada ilk 11'de yer alabileceğini şimdiden ima etti.