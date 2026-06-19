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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Thomas Müller, Dünya Kupası maçında “Maçın En İyi Oyuncusu” ödülünü kazandıktan sonra Bayern Münih’e bir Bundesliga yıldızını takip etmesini söyledi

Transfers
Bayern Münih
J. Manzambi
Bundesliga
İsviçre - Bosna Hersek
İsviçre
Dünya Kupası
Freiburg
T. Mueller

Thomas Müller, Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi’nin Bosna-Hersek’i mağlup ettikleri Dünya Kupası maçında gösterdiği performansın ardından, Bayern Münih’in bu İsviçreli genç oyuncuyu takip etmesini tavsiye etti. 20 yaşındaki oyuncu, oyuna sonradan girerek iki gol attı ve Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı; bu başarı, etkileyici bir Bundesliga sezonunun ardından giderek artan ününü daha da pekiştirdi.

  • Yedek kulübesinden gelen katkı

    Manzambi, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda İsviçre’nin Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği maçta belirleyici bir katkı sağladı. Yedek kulübesinden oyuna giren 20 yaşındaki oyuncu, sahaya çıktıktan sadece iki dakika sonra, 74. dakikada güçlü bir vole vuruşuyla skoru açtı. Ardından 90. dakikada ikinci golünü atarak galibiyeti garantiledi ve Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu performans, Freiburg formasıyla tüm turnuvalarda 47 maçta 16 gol katkısı kaydettiği etkileyici bir sezonun ardından, oyuncunun ününü daha da artırdı.

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  • ManzambiGetty Images

    Muller, Manzambi'nin potansiyelini övüyor

    Muller, orta saha oyuncusu Manzambi’nin Dünya Kupası’nda İsviçre formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, Bayern’in takip etmesi gereken bir oyuncu olarak onu öne çıkardı. Eski Almanya milli futbolcusu, MagentaTV’de yorumcu olarak görev yaparken Freiburg’un genç oyuncusuna övgüde bulundu.

    "Bana göre o, FC Bayern'in de göz önünde bulundurması gereken bir isim; şimdi bu konuyu manşete taşıyabiliriz," dedi Muller.

  • Freiburg’da ayakları yere basmak

    Müller gibi bir efsanenin yaptığı bu büyük övgülere rağmen, Manzambi elindeki göreve odaklanmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusu şu anda 2030 yılına kadar Freiburg ile sözleşmeli ve şimdilik çok uzak geleceğe bakmıyor.

    Müller'in Bayern'in onu transfer etmesi gerektiği yönündeki önerisi sorulduğunda, oyuncu böylesine büyük bir transfer ihtimaline sadece gülmekle yetindi. Oyuncu, "Hâlâ Freiburg'dayım. Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım. Gelecek sezon ne yapacağım bilmiyorum." dedi.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İsviçre, grupta birinci sırayı hedefliyor

    İsviçre, ilk iki maçında dört puan topladı ve eleme turlarına yükselme yolunda iyi bir konumda bulunuyor. Kanada ile oynayacakları grup aşamasının son maçı, grubun birinciliğini kimin alacağını belirleyecek.

    Yedek kulübesinden oyuna girerek maçın gidişatını değiştiren Manzambi, ilk 11'de yer alma şansını artırdı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakin, Freiburg'lu orta saha oyuncusunun bu belirleyici karşılaşmada ilk 11'de yer alabileceğini şimdiden ima etti.