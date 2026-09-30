Getty Images Sport
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Thomas Müller, Alman efsanenin 2027 MLS Sprint Sezonu sonuna kadar taahhütte bulunmasıyla Vancouver Whitecaps ile sözleşme uzatma imzaladı
Alman yıldız Kanada'daki kalışını uzattı
MLS ekibi, tecrübeli hücum oyuncusunu Haziran 2027'ye kadar kulübe bağlayan yeni anlaşmayı resmen duyurdu. Bayern Münih'in eski ikon ismi, 2025 yazında bonservissiz olarak geldikten hemen sonra kendisini takımın kilit isimlerinden biri olarak kabul ettirdi. Bu sözleşme uzatması, Dünya Kupası kazanan oyuncunun gelecek ilkbahardaki Sprint Season kampanyasının sonuna kadar takımın hücum hattındaki odak noktası olarak kalmasını sağlıyor.
- Getty Images Sport
Forvet, kulübün oyun felsefesini övdü
Tecrübeli Alman oyuncu, geleceğini BC Place'e bağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gördüğü sıcak karşılamayı ve kulüp genelinde kurulan güçlü bağı vurguladı. Kararını kulübün resmi internet sitesine açıklayan Muller, şöyle dedi: "Buradaki zamanımdan başından beri gerçekten keyif aldım. Vancouver bana karşı çok açık ve misafirperverdi, aynı ruhu kulübün tamamında da hissettim."
Şöyle devam etti: "Hücum odaklı, topa sahip olmaya dayalı bir oyun stilimiz var; oynaması da izlemesi de keyifli. Şu anda takımın ve şehrin etrafındaki heyecanı gerçekten hissedebiliyorsunuz. Taraftarlar bundan keyif alıyor ve bence herkes inşa ettiğimiz şeyin bir parçası olmak istiyor."
"Benim için her hafta sahaya çıkmak hâlâ çok keyifli ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. 'Caps ile bu yolculuğu sürdürdüğüm için çok mutluyum ve bu yıl ile gelecek yıl Sprint Season'da birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."
Sansasyonel etki, kupa avına yol açıyor
Tecrübeli forvet, ilk sezonunda anında etkisini gösterdi; Vancouver'ı Kanada Şampiyonası zaferine ve ilk MLS Cup finaline taşıdı, burada Inter Miami'nin ardından ikinci oldular. Tüm kulvarlarda 45 maçta 19 gol ve 12 asist kaydederken, ligde de 16 gol ve 11 asistle kulübün istatistiklerinde zirvede yer aldı. Bu istikrarlı mükemmel performans ona ayrıca bu yılın MLS All-Star kadrosunda yer alma hakkı kazandırdı.
- Chai v.d. Laage
Konferans liderleri, Chicago sınavıyla karşı karşıya
Whitecaps şimdi dikkatini, 6 Ekim'de Chicago Fire deplasmanına giderken bu ivmeyi korumaya çevirdi. Jesper Sorensen'in ekibi, 26 maçta topladığı 50 puanla Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor. Muller'ın geleceğinin netleşmesiyle birlikte Vancouver, play-off'lara girerken üst sıradaki seribaşını almayı kararlı biçimde hedefliyor.
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