Tecrübeli Alman oyuncu, geleceğini BC Place'e bağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gördüğü sıcak karşılamayı ve kulüp genelinde kurulan güçlü bağı vurguladı. Kararını kulübün resmi internet sitesine açıklayan Muller, şöyle dedi: "Buradaki zamanımdan başından beri gerçekten keyif aldım. Vancouver bana karşı çok açık ve misafirperverdi, aynı ruhu kulübün tamamında da hissettim."

Şöyle devam etti: "Hücum odaklı, topa sahip olmaya dayalı bir oyun stilimiz var; oynaması da izlemesi de keyifli. Şu anda takımın ve şehrin etrafındaki heyecanı gerçekten hissedebiliyorsunuz. Taraftarlar bundan keyif alıyor ve bence herkes inşa ettiğimiz şeyin bir parçası olmak istiyor."

"Benim için her hafta sahaya çıkmak hâlâ çok keyifli ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. 'Caps ile bu yolculuğu sürdürdüğüm için çok mutluyum ve bu yıl ile gelecek yıl Sprint Season'da birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."