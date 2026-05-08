Thomas Frank’ın Tottenham’daki başarısızlığının ardından yeniden doğuşu Sunderland’ı da kapsayacak mı? Black Cats efsanesi Michael Gray, “çılgın” değişiklik söylentilerine tepki gösterdi
Le Bris, Sunderland'ı Premier Lig'e geri taşıdı
Regis Le Bris, Sunderland’ı teknik direktörlükteki ilk sezonunda üst liglere geri döndürerek kült kahraman statüsüne yükseldi. Birinci Lig’in dışında geçirilen sekiz yılın ardından, League One’da dibe vurarak yaşanan utanç verici düşüşün ardından, Mayıs 2025’te Wembley’de play-off finali zaferinin tadını çıkardılar.
Birçoğu, Black Cats'in EFL'nin çorak topraklarından geri dönüşünü gördükten sonra takımın talihsizlik yaşayacağını öngördü, ancak verimli bir transfer dönemi boyunca yapılan akıllı transferler, potansiyel bir üst sıralarda bitirme ve Avrupa kupalarına katılma yolunda olumlu adımlar atılmasını sağladı.
Sunderland, Spurs'un hala küme düşmemek için mücadele ettiği bir ortamda, sözde daha köklü bazı kulüplerden çok daha iyi bir performans sergiledi. Danimarkalı teknik direktör Frank, Brentford'dan Londra'ya geçtikten sonra 2025-26 sezonunda takımın çöküşünün başlangıcına tanık oldu ve Şubat ortasından beri işsiz durumda.
Le Bris'in teknik direktörlük potansiyelini en üst düzeye çıkardığı düşünülürse, Frank'in Kuzey Doğu'ya davet edilebileceği öne sürülüyor, ancak Sunderland, Frank'e kendini kanıtlama şansı vermeli mi?
Frank, Stadium of Light'ta Le Bris'in yerini alabilir mi?
Bu ilginç dedikodular ve Premier Lig’de bolca tecrübesi olan birinin, o seviyede sadece bir sezon geçirmiş birinin yerini alıp alamayacağı sorulduğunda, eski Black Cats savunmacısı Gray – Dünya Kupası oranlarının adresi betFirstBelgium aracılığıyla GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: "Bunu gördüğümde gerçekten şok oldum. Birkaç hafta önce Regis'in yazın işini kaybedebileceğine dair söylentiler başladığında, kafamda muhtemelen 'ona yeni bir sözleşme teklif edip Sunderland'ı bir sonraki seviyeye taşıma şansı verecekler mi?
“Bu sezon bazı maçlar var ve belki de bu, Sunderland'ın sahiplerinin dikkatini çeken bir şeydi; Granit Xhaka ilk 11'de olmadığında takımın yerinde durmadığını gördüler, o lideri aradılar ama bulamadılar, bu da biraz sürpriz oldu.
“Bilmiyorum, futbol çılgın bir dünya, değil mi? Yani, eğer bu değişikliği yaparlarsa, bence Sunderland'daki herkes biraz hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama onun yerine geçecek kişi Thomas Frank gibi biri ise, o Premier Lig tecrübesine sahip, bu yüzden kesinlikle takıma uyum sağlayıp çok iyi bir şekilde yerleşecektir.
“En iyisini onlar bilir gibi görünüyor - bazen değişiklik doğru bir şey olmayabilir, ama bir sonraki seviyeye geçmek istiyorsanız, o zaman değişiklik zorunludur.”
Black Cats bundan sonra nasıl bir yol izlemeli?
Sadece bir puan getirebilen üç maçlık galibiyetsiz seri, Sunderland’ı ilk yedi için yarışan takımlar grubunun en alt sıralarına itti. Kaydedilen hızlı ilerleme göz önüne alındığında, Avrupa kupalarına katılamamak şimdilik iyi bir şey olarak değerlendirilebilir mi? Zira Premier Lig’deki ikinci sezonlar, Avrupa futbolunun getirdiği yükler hesaba katılmadığında bile, bilindiği üzere atlatması oldukça zor geçmektedir.
Bu soruya yanıt veren Gray, şunları ekledi: “Eğer elinizin altında bir fırsat varsa, bence onu değerlendirmelisiniz, ancak katılıyorum, bence her şey adım adım ilerliyor ve benim için bu hala bebek adımları.
“Yaz aylarında büyük bir transfer dönemi yaşandı, 14 yeni yüz kapıdan içeri girdi ve menajer ve oyuncuların beklentilerini aştılar. Kimsenin bu sezon Sunderland'dan gördüklerini görmeyi beklediğini sanmıyorum.
“Bu, Leeds’in hikayesine çok benziyor. Bence önümüzdeki birkaç sezon boyunca kendinizi bir Premier Lig takımı olarak kabul ettirme yolunda ilerlemelisiniz. Ardından beklentileriniz biraz artar ve mümkünse ilk 10’da bitirmeye çalışırsınız, hatta belki her sezon Avrupa kupalarına katılma şansını yakalayabilirsiniz.
“Ancak bence bunu başarmak için daha geniş bir kadroya ihtiyacınız var, yeni bir oyuncu transfer ettiğinizde her seferinde transferin mükemmel olması gerekiyor. Kulüpten ayrılan oyuncular... Bence oyuncuların kulüpten ayrılmasını bekliyoruz. Yani şu anda bir yolculuğun içindeler, ancak bu yolculuk Regis Le Bris yönetimindeki son birkaç sezonda harika bir şekilde başladı.”
Sunderland'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Sezonun son haftalarındaki önemli maçlar
Bu yolculuğun son ayağı 24 Mayıs'ta sona erecek. Sunderland'ın Manchester United, Everton ve Chelsea ile oynayacağı dikkat çekici maçlar hâlâ var; Kırmızı Şeytanlar ve Maviler, Stadium of Light'a konuk olacak.
Bunlar, takımın League One'da debelenirken taraftarların haykırarak istediği türden maçlar. Le Bris bu hayalleri gerçeğe dönüştürdü, ancak 50 yaşındaki Fransız teknik adamın bu hırslı takımı bir üst seviyeye taşıma şansı bulup bulmayacağı henüz belli değil.