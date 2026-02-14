Tottenham, Tudor'u göreve getirerek Premier Lig tablosundaki endişe verici düşüşünü durdurmak için kararlı bir adım attı. Çarşamba günü Thomas Frank'ın görevine son verilmesinin ardından, kulüp yönetimi Hırvat teknik adamı kısa vadede takımı istikrara kavuşturacak ideal aday olarak belirledi.

Ancak, taraftarların ilgisini çekecek bir hamle ile 47 yaşındaki teknik adamla yapılan anlaşma, kesinlikle geçici bir düzenleme. Haberler, Tudor'un sözleşmesinin yaz aylarına kadar süreceğini ve önemli bir şekilde, bu sözleşmenin kalıcı hale getirilme seçeneği içermediğini doğruluyor. Genel müdür Vinai Venkatesham ve teknik direktör Johan Lange tarafından yönlendirilen bu strateji, Spurs'un sezon dışı dönemde önemli bir atama için hazırlık yaptığını gösteriyor. Uzun vadeli taahhütler içermeyen geçici bir seçenek getirerek, kuzey Londra kulübü Haziran ayında daha geniş bir aday havuzuna geri dönmek için kapıyı açık tuttu.

Eski Spurs patronu Pochettino, yaz aylarında ABD ile Dünya Kupası'nda yer almasına rağmen, bu listede yer alması muhtemel. Arjantinli teknik adam, ayrıldığından bu yana Londra kulübüne olan sevgisini defalarca dile getirdi ve son olarak kulübün hedeflerini eleştirirken bunu bir kez daha yaptı. Hatta bu hafta, yönetim kurulunun kalıcı patron olarak atamak istediği kişinin o olduğu, ancak onu İngiliz başkentine geri getirebilmek için yazın sonuna kadar beklemek zorunda kalacakları bildirildi.