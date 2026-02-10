Thomas Frank - bitti! Tottenham, Danimarkalı teknik direktörün yönetiminde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve çok geç olmadan kulüp genelinde köklü değişiklikler yapmalı.

Venkatesham, Tottenham'ın en nefret edilen rakibi Arsenal'de 14 yıl geçirdi ve Nisan 2025'te Spurs'un yeni CEO'su olarak duyurulduğunda, bir futbol kulübünün yönetim kuruluna böyle bir atama yapılması nedeniyle olabilecek en büyük şok yaşandı. Henüz bir yıl bile geçmeden, birçok Spurs taraftarı Venkatesham'ın başarısız olduğunu ve Emirates Stadyumu'ndaki geçmişi nedeniyle başından beri göreve getirilmemesi gerektiğini düşündü.

Kötü şöhretli Levy, Tottenham'ın başkanı olarak geçirdiği 24 yıllık görev süresinin son döneminde eleştirilerin odağı haline geldi. Her şeyi denetledi, hatta belki de yetkisi olmayan departmanlara bile müdahale etti, ancak bunun getirdiği tüm sorumluluğu ve eleştirileri kabul etti ve üstlendi. "Daniel Levy, kulübümüzden defol" sloganı, 2023'ten 2025 Eylül'ünde görevinden ayrılana kadar sık sık atılan bir slogan oldu ve Venkatesham'ın da benzer bir tepkiyle karşılaşması çok uzun sürmeyecektir.

Bu arada, Kasım 2023'te atanan sportif direktör Lange, transfer piyasasındaki en iyi ihtimalle yetersiz olan performansıyla taraftarların sevgisini kazanmayı pek başaramadı. İşte onun gözetiminde transfer edilen kıdemli oyuncuların tam listesi: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher ve Souza.

Lange'nin görevi, Tottenham'ın genç yetenekler için en önemli destinasyon olmasını sağlamaktı, ancak o sık sık birinci takımın ihtiyaçlarını ihmal etti. Ayrıca, Frank'ın kadrosunun yarısı orta ve uzun vadeli sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve sonuçlar düşüş eğiliminde olmasına rağmen, Ocak ayında panik transferleri yapmak istemediğini iddia ettiği için son zamanlarda eleştiri yağmuruna tutuldu.

Lange, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüp kanallarına verdiği demeçte, "Bir kulüp olarak disiplinli kalmak ve şu anda veya gelecekte takıma yardımcı olacak oyuncuları transfer etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak önemlidir" dedi. "Stresli bir transfer yapmaya zorlamamak önemlidir, çünkü bu genellikle kimse için iyi sonuçlanmaz."

Şimdi ise taraftarlar, transfer yapılmaması nedeniyle takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için sezonun iyi sonuçlanmayacağını vurguluyor.

Frank, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Lange'nin mercek altına alınması gerektiği öne sürüldüğünde, Spurs'taki suçun tek bir kişiye değil, eşit olarak dağıtılması gerektiğini belirtti.

"Bence bu, benim durumumda olduğu gibi, asla tek bir kişiye ait bir sorumluluk değildir. İşler iyi gitmediğinde en çok suçlanan kişinin baş antrenör olduğunu ve işler iyi gittiğinde ise biraz övgü alabileceğini anlıyorum. Bu işin bir parçası, bunu biliyordum," dedi Frank.

"Benim görüşüme göre, daha önce olanlar hakkında konuşamam, tabii ki bir kadro ve bazı oyuncular miras aldım. Ama benim gördüğüm ve şu anda yaptığımız şekilde, işleri birlikte yapıyoruz. Bu yüzden Eylül [yaz] transfer döneminde Fabio [Paratici] danışman, Johan, Vinai, Daniel ve ben vardık. Şimdi bu dönemde Lewis ailesi, Vinai, Johan, Fabio ve ben varız. Hep böyle oldu, yani bunu yapan biziz."

Frank'e sadık kalmak ve bu duygunun tersine de işleyerek, kulübün bir tür uyum içinde olduğu, bu sezonun geçiş dönemi olduğu ve bu nedenle kötü sonuçların beklendiği izlenimi vermek amaçlanıyor. Aslında bu, kulübün gösterdiği kadar akıllıca bir hareket değil.

Jamie Carragher bir keresinde futbol sahasında 'özgürlük'ün ne olduğunu sorgulamıştı. "Aptalca bir dönüş yapıp topu kaybetmek mi?" diye düşünmüştü. Benzer şekilde, 'geçiş dönemi' nedir? Maçların çoğunu hüsranla kaybedip, bundan daha kötüsü olamayacağı için her şeyin yolunda olduğunu ısrarla söylemek mi?