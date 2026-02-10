Goal.com
Tottenham Thomas Frank relegation

Thomas Frank - bitti! Tottenham, Danimarkalı teknik direktörün yönetiminde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve çok geç olmadan kulüp genelinde köklü değişiklikler yapmalı.

Tottenham Hotspur, Premier Lig tablosunda 15. sırada yer alıyor. Küme düşme bölgesinden sadece altı puan uzaktalar. 2026 yılında oynadıkları sekiz iç saha maçında hiç galibiyet alamadılar. Önümüzdeki iki maçları, son zamanlarda karşılaştıkları Newcastle ve Arsenal gibi güçlü rakiplerle olacak. Yine de, bu sezonun felaketle sonuçlanabileceğine dair kulüpte çok az endişe var gibi görünüyor.

Spurs, ikinci yıl üst üste ligin alt sıralarında bitirme riskiyle karşı karşıya. 2024-25 sezonunda küme düşmekten kurtuldular çünkü küme düşen üç takımın hayatta kalmak için mücadele edecek seviyede olmadığı açıktı, ancak Premier Lig artık bambaşka bir lig.

Tottenham'da bunun gerçekleşmesine neden olacak kadar çok şey ters gitti. İlk Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmalarının üzerinden yedi yıl, Avrupa Ligi'ni kazanmalarının üzerinden ise altı aydan biraz fazla zaman geçti, ancak kulüp istikrarını yitirip kargaşaya sürüklendi.

Londra'nın kuzeyindeki lilywhite yarısında, baş antrenör Thomas Frank'ın kulübesinden başlayarak birçok düzeltme ve değişiklik yapılması gerekiyor.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    "Büyük altı" tarihinin en kötü menajeri

    Öncelikle gerçekler ve soğuk, sert rakamlarla başlayalım. 2010 yılından bu yana, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United veya Tottenham gibi "büyük altı" takımın hiçbir menajeri, 10 maç veya daha fazla maçta görev almış ve Frank'ten daha kötü bir galibiyet yüzdesi veya maç başına puan ortalaması kaydetmemiştir.

    25 maçta 1,16 PPG (29 puan) ile 38 maçlık bir sezonda 44 puana denk gelen Frank'in ortalaması, Manchester United'da Ruben Amorim'in (1,23), Liverpool'da Roy Hodgson'ın (1,25) ve Chelsea'de Graham Potter'ın (1,27) ortalamalarından daha kötü. Nuno Espirito Santo bile Spurs'ta oynadığı 10 Premier League maçında 1,5 gibi nispeten iyi bir ortalamaya sahip.

    Frank atandığında, CEO Vinai Venkatesham ve o zamanki başkan Daniel Levy, Danimarkalı teknik adamın Ange Postecoglou'nun yerine geçecek diğer adaylarla karşılaştırıldığında yüksek puan aldığını iddia etti. Venkatesham şöyle dedi: "Gerçekten çok kapsamlı bir süreci hızlı bir şekilde yürüttük. Tottenham Hotspur'da başarılı bir menajer olmak için önemli olduğunu düşündüğümüz 10 özelliği belirledik. Johan [Lange, sportif direktör] liderliğindeki teknik ekibimizle 30'dan fazla adayı ayrıntılı bir şekilde analiz ettik.

    "Bir kısa liste oluşturduk, bu liste üzerinde çok zaman harcadık ve Thomas kesinlikle bir numaralı adaydı. Onun kulübe katılması beni çok heyecanlandırdı. Daniel'in onun özellikleri hakkında söylediği her şeye katılıyorum. Şahsen, beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri, onun genç oyuncuları geliştirme konusunda olağanüstü bir yeteneği olması. Burada sahip olduğumuz kadroyla neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

    Kabul edelim ki, Frank'in Brentford'dan gelmesi, o zamanlar heyecan verici olmasa da mantıklı bir atama olarak görülüyordu. Ancak bu atama çok kötü bir şekilde eskidi ve kulüp, artık geçerliliğini yitirmiş olan geçen yazın duygularına hala bağlı kalıyor gibi görünüyor.

  Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier League

    Bağlantı yok

    Brentford'daki Frank, şimdi size paradoksal, çelişkili bir şekilde bakan bir üne sahipti. Bees taraftarları arasında son derece popülerdi ve oyuncularıyla olduğu kadar taraftarlarla da kişisel bir bağ kurmaya çalışıyordu, ancak yine de kendisi ve kulübün kararlarını verirken verileri nasıl kullandıklarıyla daha çok tanınıyordu. Genel olarak Frank, asla çok yüksek ve asla çok düşük olmayan bir politika savunuyordu ve bu politikayı, kendisi ve takımının belirli bir sonucun duygusunu en fazla 24 saat boyunca hissetmesi gerektiği inancıyla en iyi şekilde uyguluyordu.

    Son yıllarda, diğer altı büyük takım Frank'e hayranlıkla bakarken, Chelsea ve Manchester United onu mülakata bile aldı. Er ya da geç, Frank'in daha parlak bir spot ışığı altında bir kulüpte nasıl yükseldiğini görecektik. Aslında ilk sınavında, Temmuz ayında dolu bir medya odasında düzenlenen açılış basın toplantısında çöktü.

    "Burada ilk günümde personele söylediğim gibi, size bir şey söz veriyorum, bir şey yüzde 100 kesin - futbol maçlarını kaybedeceğiz," diyen Frank, beklentileri yatıştırmaya çalıştı. "Hiçbir futbol maçını kaybetmeyen bir takım görmedim. Arsenal var, ama ondan bahsedemeyiz... Yani orada ilk acemi hatamı yaptım! Bir de Preston var [1889'da], ve bu iki takım dışında başka yok."

    Frank'in Postecoglou ve Mauricio Pochettino gibi kendinden önceki hayalperestlerin aksine bir tavırla gelmesi yetmezmiş gibi, rakip Arsenal'i överek kendi itirafıyla "acemi hatası" yaptı. Bu, sezon boyunca sıkça tekrarlanan bir tema haline geldi ve hatta Gunners taraftarlarının da ilgisini çekti. Taraftarlar artık Frank'in Arsenal'in çeşitli resmi üyelik seviyelerinden biri olan 'gümüş üye' olduğunu haykırıyor. Frank, uzun süredir Mikel Arteta'nın hayranı. İronik bir şekilde, Arteta birçok elit kulübü, tüm menajerlerin 'süreçlerini' başlatmak için bir veya iki sezon hak ettiklerine inandırdı. "Kupa skandalı"nın ayrıntılarına girmeye bile gerek yok.

    Frank, Brentford'da herkesin onayını almıştı ve kulübün sürekli olarak iyi bir basınla karşılanması, Spurs'un patronu olarak yaşadığı gibi neredeyse hiç düşüş yaşamaması anlamına geliyordu. Arsenal'de onlara karşı hat-trick yapmadan önce, yaz transfer döneminde başarısız olan transferleri hakkında "Eberechi Eze kim?" demek, Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo'yu transfer edememelerini bir hırs göstergesi olarak sunmaya çalışmak ya da Spurs'un 2-0 gerideyken oynadığı gibi oynarsa daha fazla maç kazanacağına dair yeni numarası, Frank'in bir PR kabusu olduğunu gösteriyor.

    Spurs taraftarlarının Frank'e olan hoşnutsuzluğu, Kasım ayında Arsenal ve Londra'daki rakibi Chelsea'ye kolayca yenildiklerinden beri hızla arttı. Artık deplasman maçlarında oyuncular alkışlanırken, o düzenli olarak yuhalanıyor. Frank, Fulham'a karşı bir başka yenilgide kaleci Guglielmo Vicario'yu yuhalayanların "gerçek Tottenham taraftarları" olmadığını söylediğinde, onun geri dönüşünü hayal etmek zordu. Spurs taraftarları için, takımlarını izlemek için futbol dünyasının en pahalı biletlerini ödemek zorunda olmaları zaten yeterince kötü.

    Geçen ay, zor günler geçiren West Ham'a evlerinde yenildikleri maç sırasında ve sonrasında, Tottenham taraftarları Danimarkalı teknik direktöre "yarın sabah kovulacaksın" diye tezahürat yaptılar. Hiçbir Spurs teknik direktörü bu kadar sevilmedi. Arsenal'in efsane teknik direktörü George Graham bile en azından Lig Kupası'nı kazanmıştı.

  Burnley v Tottenham

    Stil veya içerik yok

    Frank'in Tottenham'a uygunluğu ile ilgili temel taktiksel sorular, onun tercih ettiği oyun tarzıyla ilgiliydi. Brentford, Championship'teyken gerçekten de hücum ağırlıklı ve stil sahibi bir oyun sergiliyordu, ancak bu beş yıldan fazla bir süre önceydi ve bu taktiklerin daha üst seviyede işe yarayacağı kesin değildi. Bu da, Frank'in 2021'de terfi ettikten sonra daha konservatif bir yaklaşıma yönelmesinin nedenlerinden biri olabilir.

    Brentford, geçiş ve kontra ataklarda her zaman en iyi performansını sergiledi, bu yüzden Premier League'in elit takımlarını sık sık mağlup etmeyi başardı. Ancak Tottenham, rakip veya oyun planı ne olursa olsun, Frank yönetiminde hiçbir zaman tutarlı bir hücum tehdidi oluşturmadı.

    Frank'in bu konuda tek kurtarıcı yanı, Brentford'un oyuncuların gelişip başarılı olabileceği bir ortamda çalışan mükemmel bir transfer ekibi olmasıydı. Tottenham ise, Harry Kane ve Son Heung-min olmadan hücumunu yeniden inşa etmeye çalışırken, amansız bir baskı altında ve tam bir fiyasko yaşıyor. Sorunun bir kısmı koçluk, bir kısmı da kadro. Dejan Kulusevski ve James Maddison'ın uzun süreli sakatlıkları da, adil olmak gerekirse, Frank'i tüm sezon boyunca takımın en iyi iki oyun kurucusu ve yaratıcısından mahrum bıraktı.

    Ancak sorunlar ön saflardan öteye geçiyor. Spurs, Postecoglou'nun yüksek savunma hattından kurtulmasına rağmen hala kolay bir rakip. Sezona formda giren tüm orta saha oyuncuları box-to-box tipinde olduğu için maçları kontrol edemiyorlar. Oyuncular, 12 ay önce aldıkları riskleri almak istemiyor gibi görünüyor. Brentford, sahada ilerledikçe geniş alanlardan içe doğru saldırmak için net bir taktik izlerken, Tottenham oyuncuları genellikle her an kafaları karışık görünüyor ve davranıyorlar.

  Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier League

    Romero sorunu

    Cristian Romero, geçen hafta Tottenham yönetiminin nispeten sakin geçen Ocak transfer dönemi nedeniyle yaptığı sert eleştiriyle manşetlere çıktı. Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk yarısında rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkan Arjantinli oyuncu, Instagram'da şöyle yazdı: "Dün tüm takım arkadaşlarım büyük çaba gösterdi, inanılmazlardı.

    "Kendimi iyi hissetmesem de onlara yardım etmek istedim, özellikle de sadece 11 oyuncumuz varken - inanılmaz ama gerçek ve utanç verici. Bu durumu tersine çevirmek için elimizden geleni yapmaya, sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve bir arada kalmaya devam edeceğiz. Geriye kalan tek şey, hepinizin orada olduğunuz ve bizi, taraftarları, @spursofficial'ı her zaman desteklediğiniz için teşekkür etmek."

    Bu, Romero'nun birkaç hafta içinde ikinci kez Spurs yönetimini hedef aldığı görünüyordu. Bournemouth'ta 3-2 yenildikten sonra Romero sosyal medyada şöyle dedi: "Böyle zamanlarda, konuşmak için ortaya çıkanlar başkaları olmalı, ama onlar çıkmıyor - birkaç yıldır olduğu gibi. Sadece işler iyi gittiğinde ortaya çıkıp birkaç yalan söylüyorlar." Bu gönderi daha sonra "birkaç yalan söylemek" kısmı çıkarılmak üzere düzenlendi.

    Frank, bu ihlaller konusunda Romero'yu kamuoyu önünde sürekli savundu ve kaptanının disiplinsizliğini kamuoyu önünde kınamayı reddetmesinin sonuçları kaçınılmazdı. Bazıları, Arjantinli oyuncunun Cumartesi günü Manchester United'a 2-0 yenildikleri maçta gördüğü kırmızı kartın sert olduğunu, bu sezon Premier League hakemlerinin tutumuyla tutarsız olduğunu ve savunma oyuncusunun itibarına dayandığını düşünüyor, ancak yine de bu faul, oyundan atılmayı gerektiren bir fauldu. Tottenham, kaptanını dört önemli maçta oynatamayacak.

    Taraftarlar, Romero'nun yönetim kuruluna yönelik eleştirilerine hemen destek verdiler. Sonuçta, Spurs'un büyük bir hesap verebilirlik sorunu var ve böyle bir konumda olan birinin düşüncelerini bu şekilde dile getirmesi ferahlatıcı. Bununla birlikte, Romero'nun sezon boyunca gösterdiği kötü performans, attığı altı golle maskelendi ve yine bir anlık öfkeyle takımı hayal kırıklığına uğrattı. Son birkaç sezon boyunca, kalitesinin faydaları neredeyse hiç görülmedi.

    O kaptanlık yapabilecek bir oyuncu değil ve kulüp önümüzdeki yaz onun için yeterince iyi bir teklif alırsa, onu satmayı düşünmelidir. Romero, yeteneğine rağmen bu kadar uğraşmaya değmez ve üst kattakilere son bir veda atışı yaparak bir şehit olarak bile ayrılabilir.

  Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier League

    Yönetim kurulu düzeyinde sorunlar

    Venkatesham, Tottenham'ın en nefret edilen rakibi Arsenal'de 14 yıl geçirdi ve Nisan 2025'te Spurs'un yeni CEO'su olarak duyurulduğunda, bir futbol kulübünün yönetim kuruluna böyle bir atama yapılması nedeniyle olabilecek en büyük şok yaşandı. Henüz bir yıl bile geçmeden, birçok Spurs taraftarı Venkatesham'ın başarısız olduğunu ve Emirates Stadyumu'ndaki geçmişi nedeniyle başından beri göreve getirilmemesi gerektiğini düşündü.

    Kötü şöhretli Levy, Tottenham'ın başkanı olarak geçirdiği 24 yıllık görev süresinin son döneminde eleştirilerin odağı haline geldi. Her şeyi denetledi, hatta belki de yetkisi olmayan departmanlara bile müdahale etti, ancak bunun getirdiği tüm sorumluluğu ve eleştirileri kabul etti ve üstlendi. "Daniel Levy, kulübümüzden defol" sloganı, 2023'ten 2025 Eylül'ünde görevinden ayrılana kadar sık sık atılan bir slogan oldu ve Venkatesham'ın da benzer bir tepkiyle karşılaşması çok uzun sürmeyecektir.

    Bu arada, Kasım 2023'te atanan sportif direktör Lange, transfer piyasasındaki en iyi ihtimalle yetersiz olan performansıyla taraftarların sevgisini kazanmayı pek başaramadı. İşte onun gözetiminde transfer edilen kıdemli oyuncuların tam listesi: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher ve Souza.

    Lange'nin görevi, Tottenham'ın genç yetenekler için en önemli destinasyon olmasını sağlamaktı, ancak o sık sık birinci takımın ihtiyaçlarını ihmal etti. Ayrıca, Frank'ın kadrosunun yarısı orta ve uzun vadeli sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve sonuçlar düşüş eğiliminde olmasına rağmen, Ocak ayında panik transferleri yapmak istemediğini iddia ettiği için son zamanlarda eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Lange, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüp kanallarına verdiği demeçte, "Bir kulüp olarak disiplinli kalmak ve şu anda veya gelecekte takıma yardımcı olacak oyuncuları transfer etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak önemlidir" dedi. "Stresli bir transfer yapmaya zorlamamak önemlidir, çünkü bu genellikle kimse için iyi sonuçlanmaz."

    Şimdi ise taraftarlar, transfer yapılmaması nedeniyle takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için sezonun iyi sonuçlanmayacağını vurguluyor.

    Frank, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Lange'nin mercek altına alınması gerektiği öne sürüldüğünde, Spurs'taki suçun tek bir kişiye değil, eşit olarak dağıtılması gerektiğini belirtti.

    "Bence bu, benim durumumda olduğu gibi, asla tek bir kişiye ait bir sorumluluk değildir. İşler iyi gitmediğinde en çok suçlanan kişinin baş antrenör olduğunu ve işler iyi gittiğinde ise biraz övgü alabileceğini anlıyorum. Bu işin bir parçası, bunu biliyordum," dedi Frank.

    "Benim görüşüme göre, daha önce olanlar hakkında konuşamam, tabii ki bir kadro ve bazı oyuncular miras aldım. Ama benim gördüğüm ve şu anda yaptığımız şekilde, işleri birlikte yapıyoruz. Bu yüzden Eylül [yaz] transfer döneminde Fabio [Paratici] danışman, Johan, Vinai, Daniel ve ben vardık. Şimdi bu dönemde Lewis ailesi, Vinai, Johan, Fabio ve ben varız. Hep böyle oldu, yani bunu yapan biziz."

    Frank'e sadık kalmak ve bu duygunun tersine de işleyerek, kulübün bir tür uyum içinde olduğu, bu sezonun geçiş dönemi olduğu ve bu nedenle kötü sonuçların beklendiği izlenimi vermek amaçlanıyor. Aslında bu, kulübün gösterdiği kadar akıllıca bir hareket değil.

    Jamie Carragher bir keresinde futbol sahasında 'özgürlük'ün ne olduğunu sorgulamıştı. "Aptalca bir dönüş yapıp topu kaybetmek mi?" diye düşünmüştü. Benzer şekilde, 'geçiş dönemi' nedir? Maçların çoğunu hüsranla kaybedip, bundan daha kötüsü olamayacağı için her şeyin yolunda olduğunu ısrarla söylemek mi?

  Tottenham Hotspur v Fulham - Premier League

    'R kelimesi'

    Tottenham, küme düşmeyecek kadar büyük bir takım değil. Kendilerini başka türlü kandırmamalılar. Ligde dördüncü sırada bitirip en azından 16 turunda ev sahibi avantajını garantiledikten sonra, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndüklerinde fikstürleri yine daha da zorlaşacak.

    Bu yazının yazıldığı sırada, Spurs 29 puanla Leeds United ile eşit durumda. 17. sıradaki Nottingham Forest'ın üç puan önünde, 18. sıradaki West Ham'ın ise üç puan gerisindeler. Bu aşamada Tottenham'ın Championship'e düşmesi ihtimali hiç de imkansız değil ve bu noktaya gelinmiş olması, dünyanın en zengin kulüplerinden birine hakim olan herkes için ağır bir suçlama niteliğinde.

    Frank, Salı günü küme düşme olasılığı hakkında sorulduğunda her zamanki diplomatik tavrını sergiledi: "Maçları kazanmak için çaresiz olduğumuzu şüphe yok. Çaresiziz. Yarın Newcastle maçına odaklanıyorum. Önümüzde iyi bir takıma karşı büyük bir fırsat var. Önemli olan bu."

  United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw

    Pochettino'nun gölgesi

    Bu hafta işleri daha da karmaşık hale getiren bir diğer olay ise Pochettino'nun Jake Humphrey'in High Performance podcast'ine konuk olmasıydı. Arjantinli teknik adamın kuzey Londra'ya geri dönme fikrini ortaya atması hiç de sıra dışı bir durum değil, ancak kulübün şu anki durumu göz önüne alındığında, Spurs'a göz kırpmak için her zamankinden daha hesaplı bir zaman gibi görünüyor.

    Humphrey'in kendisine ve uzun süredir yardımcısı olan Jesus Perez'e en çok hangi kulübün anlamlı olduğunu sorduğunda Pochettino şöyle cevap verdi: "Çok basit: Tottenham. Hala sokaktaki insanlar, Tottenham taraftarları, gerçekten sevgi ve takdirlerini gösteriyorlar ve bence bu yüzden bu kadar özel."

    Pochettino şöyle devam etti: "Takımın kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğu iyi bir şey, ama yeterli değil. Carabao Kupası, FA Kupası, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi için mücadele etmek yeterli değil. Bu kulüp, taraftarların beklediği gibi, Şampiyonlar Ligi'nde yer almalı, Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanmalı ve Premier Lig için mücadele etmeli ve Premier Lig'i kazanabileceğine inanmalıdır."

    Tottenham taraftarlarının önemli bir kısmı Pochettino'nun geri dönüşünü memnuniyetle karşılayacaktır. Hatta daha önce eski sevgilisine geri dönmeye direnenler bile, mevcut durum göz önüne alındığında bu fikre sıcak bakmaya başlamıştır. GOAL, Arjantinli teknik adamın geri dönmek istediğini, ancak bunu ancak ABD milli takımının teknik direktörü olarak Dünya Kupası'nı tamamladıktan sonra yapacağını bilmektedir.

    Levy ve ENIC, 2001 yılında Spurs'un kontrolünü ele geçirdiklerinde, taraftarlar arasında popüler olan bir teknik direktör değişikliği yaptılar ve Arsenal efsanesi Graham'ı Tottenham'ın en büyük oyuncularından biri olan Glenn Hoddle ile değiştirdiler. Yeni yönetim en azından kulübe yeniden uyum getirmek istiyorsa, en üst seviyede kariyeri henüz bitmemiş olan Pochettino, takıma anında bir canlılık getirecektir. Bu konuda asıl soru, kulüp Championship'te olsaydı bu işi aynı şekilde olumlu karşılayıp karşılamayacağı olabilir.

    Her halükarda, Frank'in Tottenham'ın ihtiyaç duyduğu teknik direktör olması son derece düşük bir ihtimal. Kısa vadeli göstergeler tarihsel olarak içler acısıysa, Spurs uzun vadeli bir projeye güvenmeye devam edemez. Geçici olarak, belki de yeni yardımcı teknik direktör John Heitinga'yı getirmek bile takımın performansını ve sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

    Frank, Tottenham'ın tek sorunu değil. Hatta en büyük sorunu bile olmayabilir. Ancak çözüm ararken en kolay değiştirilebilecek kişi o. Bu, ligin ortalarında yer almakla ilgili bir mesele değil, Premier Lig'de kalmak için bir ölüm kalım meselesi. Bunu söylemek alarmistlik değil.

