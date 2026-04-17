Thijs Kraaijeveld ve Tobias van den Elshout'un ardından, bu "kardeş" de Feyenoord'a katılabilir

Voetbalzone, "VZ NXGN" köşesinde Hollanda'nın en yetenekli genç oyuncularını tanıtıyor. Bu hafta, yakında De Kuip'te ilk maçına çıkması beklenen Feyenoord'un savunma oyuncusu Hakeem Agboluaje'ye (18) odaklanıyoruz.

Geçmişte sıkça olduğu gibi, Feyenoord Akademisi, birinci takımın yaşadığı sportif kriz sırasında bir umut ışığı oluşturuyor. FC Volendam karşısında Jivayno Zinhagel, on altı yaşında Feyenoord'un birinci takımında ilk kez forma giydi ve bir hafta sonra Tobias van den Elshout (19), NEC ile oynanan derbi maçında ilk on birde yer aldı.

Bu arada Thijs Kraaijeveld (18) yıllardır profesyonelmiş gibi oynuyor, ancak arka planda bir sonraki yetenek şimdiden kendini gösteriyor: Agboluaje. Çok yönlü sol ayaklı oyuncu, düzenli olarak Feyenoord'un maç kadrosunda yer alıyor. 2026, onun yılı olacak.