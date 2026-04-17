Hakeem Agboluaje
Wessel Antes

Çeviri:

Thijs Kraaijeveld ve Tobias van den Elshout'un ardından, bu "kardeş" de Feyenoord'a katılabilir

Voetbalzone, "VZ NXGN" köşesinde Hollanda'nın en yetenekli genç oyuncularını tanıtıyor. Bu hafta, yakında De Kuip'te ilk maçına çıkması beklenen Feyenoord'un savunma oyuncusu Hakeem Agboluaje'ye (18) odaklanıyoruz.

Geçmişte sıkça olduğu gibi, Feyenoord Akademisi, birinci takımın yaşadığı sportif kriz sırasında bir umut ışığı oluşturuyor. FC Volendam karşısında Jivayno Zinhagel, on altı yaşında Feyenoord'un birinci takımında ilk kez forma giydi ve bir hafta sonra Tobias van den Elshout (19), NEC ile oynanan derbi maçında ilk on birde yer aldı.

Bu arada Thijs Kraaijeveld (18) yıllardır profesyonelmiş gibi oynuyor, ancak arka planda bir sonraki yetenek şimdiden kendini gösteriyor: Agboluaje. Çok yönlü sol ayaklı oyuncu, düzenli olarak Feyenoord'un maç kadrosunda yer alıyor. 2026, onun yılı olacak.

  • Her şeyin başladığı yer

    2007 doğumlu Agboluaje, Alphen aan den Rijn'de büyüdü. O, Ajax, FC Barcelona, PSV, Liverpool ve Lazio'da üst düzey bir yetenek olarak forma giymiş olan Bobby Adekanye'nin (27) küçük kardeşidir. 2025 yılında Go Ahead Eagles ile kupa kazandıktan sonra Türkiye'ye gitti.

    Agboluaje ise futbol hayatına VV Alphia'da başladı. Genç yaşta Ajax tarafından keşfedildi, ancak Amsterdam'daki altyapıda geçirdiği beş yılın ardından takımdan ayrıldı. Adekanye, 2024 yılında Algemeen Dagblad gazetesine bunun nedenini açıkladı.

    "Bu durumun başlıca nedeni büyüme sancılarıydı. Bu yüzden gücünü tam olarak gösteremedi. Ancak Hakeem'in bundan sonra gösterdiği performans gerçekten takdire şayan," dedi Adekanye. Agboluaje, Alphense Boys'un yetenek fabrikasında futbola olan sevgisini yeniden keşfetti.

  • Büyük atılım

    Agboluaje, Ajax'tan ayrıldıktan sonra daha küçük profesyonel kulüplere de katılabilirdi. Ancak Alphense Boys'a geri dönmesi, sadece bir sezon sonra meyvesini veren bilinçli bir tercihti.

    Sorun hiçbir zaman yeteneğinde değildi. Büyüme sancıları geçip Agboluaje fiziksel olarak güçlendiğinde, kısa sürede yolunu buldu. 2020 yazında, tam da Ajax'ın ezeli rakibi olan Feyenoord'a katıldı.

    Agboluaje şu anda Feyenoord'da altıncı sezonunu geçiriyor. Sezonun ilk yarısında U19 takımının kaptanlığını yapan savunma oyuncusu, şu anda en üst düzey genç takımın bir parçası. Ayrıca A takımda on kez yedek kulübesinde yer aldı, ancak ilk maçına çıkması için henüz beklemesi gerekiyor.

    Nijeryalı kökenleri de olan Agboluaje'nin Hollanda genç milli takımında oynamaması şaşırtıcı. Ancak bu durum, Feyenoord'da kendisine gerekli fırsatları sunuyor ve o da bu fırsatları değerlendiriyor. Milli maç dönemlerinde bu yetenekli oyuncu Zeist'e gitmek zorunda kalmıyor, bu sayede Van Persie'ye kendini kanıtlama şansı buluyor.

  • Şu anda durum nasıl?

    Agboluaje için, Jong Feyenoord'un Keuken Kampioen Divisie'de oynaması ve böylece orada deneyim kazanması mükemmel olurdu. Ancak bu kaçırılan fırsat hakkında yeterince konuşuldu ve yazıldı.

    Üstelik Agboluaje, KKD'ye hiç ihtiyaç duymayan bir sonraki Feyenoord oyuncusu olacak kadar yetenekli. Daha önce bahsedilen Kraaijeveld, Van den Elshout, Zinhagel ve Ilai Grootfaam (16) ile birlikte, geçen yaz transfer edilen milyonlarca euroya mal olan oyunculardan geri kalmayacak bir grup oluşturuyor.

    Van Persie, ister mecbur olsun ister olmasın, giderek daha fazla Feyenoord Akademisi'nden yetişen genç oyuncuları tercih ediyor gibi görünüyor. Cuma günü Agboluaje, Excelsior ile oynanan hazırlık maçında (1-1) taraftarların gözdesi Gernot Trauner'in savunma partneri olarak sahaya çıktı. Grootfaam, De Stadionclub adına golü attı.

    En önemli özellikleri

    Agboluaje on sekiz yaşında, ancak fiziksel olarak çok güçlü. Üstelik sol ayakla oynayan bir stoper, ki bu özellik nispeten nadir ve genellikle çok rağbet görüyor.

    Agboluaje'yi daha da özel kılan şey, çok yönlülüğüdür. Feyenoord'un altyapısında sol bek ve defansif orta saha olarak onlarca maçta forma giydi. Bu sayede teknik direktörüne pozisyon konusunda birçok seçenek sunuyor.

    Kasım ayında, Excelsior'un forveti Mike van Duinen, Feyenoord ile oynanan bir hazırlık maçının ardından FC Rijnmond'da Agboluaje hakkında büyük bir heyecanla konuştu. “Onu çok yaratıcı bir orta saha oyuncusu olarak gördüm. Bize karşı 6 numara olarak oynayan genç bir çocuk. İsmi telaffuz etmesi zor, ancak topla iyi ve sık sık pas alabiliyor. Çok yetenekli.”

    İyileştirme için alan

    Tüm yetenekli oyuncular gibi Agboluaje’nin de önümüzdeki yıllarda geliştirmesi gereken pek çok yönü var. Feyenoord’un A takımında her gün üst düzey futbolcularla antrenman yapıyor. Şubat ayında genç oyuncu, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda bu konudan bahsetmişti: “Sanırım herkesten bir şeyler öğrenebilirim.”

    “Birinci takımda daha hızlı hareket etmeli ve düşünmelisin. Ama örneğin Oussama Targhalline ile iyi bir bağım var. Benimle çok konuşuyor. Sol bekte oynayan Jordan Bos'tan da çok şey öğreniyorum.”

    Agboluaje ne yapacağını bilemediğinde, futbolda her şeyi yaşamış olan ağabeyi Bobby'ye her zaman danışabilir. Yine de Adekanye, Hakeem'in kendi yolunda ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyor, sabah gazetesine verdiği demeçte böyle söyledi. “Bir şey olduğunda her zaman onun arkasındayım, ama onun da kendi vizyonu var. Sonuçta kariyerini kendisi inşa etmeli.”

    Sıradaki... Jorrel Hato mu?

    Yetenekli genç oyuncuları modern futbolun kendini kanıtlamış isimleriyle karşılaştırmak her zaman zordur, ancak Agboluaje fiziksel yetenekleri, futbol becerileri ve çok yönlülüğüyle gizliden gizliye Hollanda milli takımı oyuncusu Jorrel Hato'yu akla getiriyor.

    Elbette Hato, Agboluaje'nin yaşındayken Ajax'ta kendini kanıtlamıştı, ancak henüz yirmi yaşında olan Chelsea'nin savunma oyuncusuyla aynı noktada olmamak kesinlikle utanç verici bir durum değil.

    Agboluaje'nin önümüzdeki sezon hazırlıkları sırasında Feyenoord'da ciddi bir şans bulması güzel olurdu. Eğer bu süreçte biraz daha zamana ihtiyacı olduğu ortaya çıkarsa, onu KKD'deki FC Dordrecht'e kiralamak iyi bir fikir olabilir. Tesadüfen, Hato da profesyonel futbolcu olarak bu ligde, Jong Ajax formasıyla ilk maçına çıkmıştı.

  • Şimdi ne olacak?

    Feyenoord önümüzdeki ay dört lig maçı daha oynayacak ve Agboluaje bu maçlarda resmi ilk maçına çıkmayı umuyor. Rotterdam ekibinin savunma seçeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle, onun ilk maçına çıkması kesinlikle ihtimal dışı değil.

    Bu, şüphesiz ki hala söz konusu olan çıkarlar bağlı olacaktır. Van Persie, maçlar oynanmış ve fırsat varsa, daha erken bir çıkışa izin verecektir. Ne yazık ki Feyenoord ve Agboluaje için son ikna edici galibiyet bir süre önceydi.

    Son bir dikkat edilmesi gereken nokta ise Agboluaje'nin sözleşmesidir. Genç oyuncu, 2027 ortasına kadar De Kuip'te kalacak. Eğer kendini kanıtlarsa, Feyenoord için onun bir an önce yeni bir sözleşme imzalaması önemlidir. Kısa süre önce Agboluaje, menajerlik ajansı Muy Manero tarafından kadrosuna katıldı.