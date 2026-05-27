AFP
Çeviri:
"Thierry Henry'ye ihtiyacımız var" - Romelu Lukaku, Belçika'lı oyuncuların Roberto Martinez'in yerine eski Arsenal forvetini istediğini açıklarken Domenico Tedesco'yu sert bir dille eleştirdi
Thierry Henry için düzenlenen kampanya
Belçika milli takımının iç dinamiklerine dair çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Lukaku, Martinez’in 2022 Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılması üzerine tecrübeli oyuncuların kafalarında belirli bir halef adayı olduğunu doğruladı. Sonunda Tedesco’nun atanmasına rağmen, soyunma odası, daha önce hem 2018 hem de 2022 Dünya Kupası kampanyalarında Kırmızı Şeytanlar’ın yardımcı antrenörlüğünü yapmış olan Arsenal ve Fransa efsanesi Henry konusunda sesini duyurmuştu.
Lukaku, takımın kendilerine meydan okuyabilecek ve dünyanın en iyi takımlarından biri olarak belirledikleri yüksek standartları koruyabilecek bir isim istediğini açıkladı. "Katar'da, Hırvatistan ile berabere kaldığımız [ve Belçika'nın grup aşamasından elendiği] maçın ardından bizimle konuşuldu. Herkes 'Henry tam da ihtiyacımız olan kişi' diyordu. O, hatalarımızdan bizi sorumlu tutacaktı. Zirveyi hedeflediğinizde, insanların sürekli egonuzu okşamasını istemezsiniz," dedi forvet, La Dernière Heure'ye.
Euro 2024'teki taktiksel hatalar
Belçika'nın Euro 2024'te son 16 turunda Fransa'ya yenilerek turnuvadan elenmesi, Ukrayna ile berabere kaldıkları maçın da yer aldığı sönük geçen grup aşamasının ardından büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Lukaku, sahadaki oyuncuların Tedesco'nun verdiği taktik talimatların mevcut duruma uygun olmadığını bildiklerini ve bunun Almanya'daki turnuva boyunca kaçınılmaz bir başarısızlık hissine yol açtığını öne sürüyor.
"İşe yaramayacak bir taktik plan vardı. Bir oyuncu olarak bunu hissedersiniz. Kev'e [De Bruyne] sorun. Kendinize şunu söylersiniz: bu işe yaramayacak," diye itiraf etti Lukaku. "Ana kadromuzdaki genç oyuncuların çoğu da bunu biliyordu. Ancak yedek kulübesine düşme korkusuyla hiçbir şey söylemediler. Bu da büyük bir hayal kırıklığına neden oldu."
Roberto Martinez'den ayrılış
Lukaku, Martinez döneminin sona ermesinin ardından felsefe ve atmosferde yaşanan ani değişim konusunda özellikle açık sözlüydü. İspanyol teknik adamın yönetiminde, altın nesil uzun bir süre hakimiyet kurdu ve yüksek skorlu galibiyetler elde etti; bunların en önemlisi, 2018 Dünya Kupası yarı finallerine ulaşmalarıydı. Lukaku, önceki yönetimde bu özgüvenin ortadan kalktığını düşünüyor; maç öncesi soyunma odasındaki atmosferdeki keskin kontrast, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu için önemli bir tartışma konusu gibi görünüyor.
"Roberto Martinez yönetiminde, maçtan önce soyunma odasına girerdik ve sorulan soru şuydu: Bugün kaç gol atacağız? Sizi temin ederim, tam olarak böyle derdik," dedi Lukaku. "Martinez bize boşlukların nerede açılacağını söylerdi ve biz de 3-0, 5-0, 8-1 kazanırdık. Hızlı, keskin, aynen böyle. Beş yıl boyunca aralıksız böyle oynarsınız. Ve sonra, bum, her şey silinir."
Tedesco'nun yöntemlerine ilişkin belirsizlik
Forvet, Tedesco’nun atanmasının ardından ortaya çıkan ilk şüpheci tavırlara da değindi. Oyuncuların teknik direktör hakkında kendi araştırmalarını yaptıklarını ve Tedesco ilk antrenmanını bile yönetmeden önce olası sorunları tespit ettiklerini ayrıntılı olarak anlattı. Lukaku’ya göre, deneyimli isimlerin aniden kadro dışı bırakılması, takım içindeki kafa karışıklığını daha da artırdı.
"Biz oyuncuların tanımadığı bir teknik direktör geldiğinde, bilgi toplamaya çalışırız. Sizi temin ederim ki işler böyle yürür. Telefon görüşmeleri yaparız. Ve bazı şeyleri öğreniriz. En başından beri soru işaretleri vardı," diye itiraf etti. Kadrodaki büyük değişikliği değerlendirirken şunları ekledi: "Tedesco yönetimindeki ilk milli maç arası sırasında, Thibaut [Courtois] ve ben etrafa baktık ve eski takımdan kimseyi göremedik. Bu bir şoktu. Bu, işleri halletmek için doğru yol muydu?"