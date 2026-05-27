"Thierry Henry'ye ihtiyacımız var" - Romelu Lukaku, Belçika'lı oyuncuların Roberto Martinez'in yerine eski Arsenal forvetini istediğini açıklarken Domenico Tedesco'yu sert bir dille eleştirdi

Belçika milli takımının iç dinamiklerine dair çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Lukaku, Martinez’in 2022 Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılması üzerine tecrübeli oyuncuların kafalarında belirli bir halef adayı olduğunu doğruladı. Sonunda Tedesco’nun atanmasına rağmen, soyunma odası, daha önce hem 2018 hem de 2022 Dünya Kupası kampanyalarında Kırmızı Şeytanlar’ın yardımcı antrenörlüğünü yapmış olan Arsenal ve Fransa efsanesi Henry konusunda sesini duyurmuştu.

Lukaku, takımın kendilerine meydan okuyabilecek ve dünyanın en iyi takımlarından biri olarak belirledikleri yüksek standartları koruyabilecek bir isim istediğini açıkladı. "Katar'da, Hırvatistan ile berabere kaldığımız [ve Belçika'nın grup aşamasından elendiği] maçın ardından bizimle konuşuldu. Herkes 'Henry tam da ihtiyacımız olan kişi' diyordu. O, hatalarımızdan bizi sorumlu tutacaktı. Zirveyi hedeflediğinizde, insanların sürekli egonuzu okşamasını istemezsiniz," dedi forvet, La Dernière Heure'ye.