Thierry Henry, "utangaç" Bayern Münih yıldızına övgüler yağdırırken, insanların Michael Olise'yi neden "anlamadığını" açıklıyor
Bernabeu'da ustalık dersi
Bu olağanüstü performans sırasında, eski Crystal Palace oyuncusu Real Madrid'in savunmasını durmaksızın zorladı ve özellikle heyecan verici 2-1'lik galibiyette Harry Kane'in golüne asist yaptı. Alanı kullanma becerisi ve her iki ayağıyla da nokta atışı ortalar yapma yeteneği, ev sahibi takımı maç boyunca çaresiz bıraktı.
Almanya'daki etkisi yadsınamaz ve Bavyera kulübünün yaptığı önemli yatırımı haklı çıkarıyor. Kanat oyuncusu, Bayern Münih'te iki sezonda sadece 96 maçta 88 golün atılmasına katkıda bulundu. Tanınmış süperstarlarla dolu bir takımda Olise, birincil oyun kurucu olarak kendine bir rol yaratmayı başardı ve yüksek baskı altındaki Avrupa maçlarında sık sık Vincent Kompany'nin taktik planlarının katalizörü olarak görev yaptı.
Oyuna beyin odaklı bir yaklaşım
CBS Sports'ta yayınlanan bu ustalık dersine yorum yapan Henry, Olise'yi günümüzün bu kadar yıkıcı bir forveti yapan belirgin özellikleri ayrıntılı olarak ele aldı. Birçoğu onun teknik yeteneğine ve orta açma becerisine odaklanırken, eski Arsenal kaptanı Fransız oyuncunun en büyük silahının sahadaki zihinsel işleme yeteneği olduğunu vurguladı.
"Michael diğer oyunculara benzemez. Elinize mikrofonu verdiğinizde utangaç olabilir, ancak kendine özgü bir zihniyeti, belirli bir yaşam vizyonu ve buna uygun bir oyun vizyonu var," dedi Arsenal efsanesi Henry. "Topa sahip olduğunda, çok az kişinin görebileceği şeyleri görür. Oyunu farklı algılar, gözlerinden çok beyniyle görür. Top kaleciden ayrılır ayrılmaz neler olabileceğini hayal etmeye çalışır. Bir sonraki hamleyi önceden tahmin etmelisiniz.
"Hepimiz onun top sürme yeteneğini biliyoruz. Oyuna ve hayata kendi bakış açısı var. Bu yüzden bazen saha dışında insanlar onu anlamıyor. Ama o hoş bir adam, harika bir adam. Saha dışında pek konuşmaz, ama topu aldığında oyunuyla çok iyi konuşur."
Transfer söylentilerini yalanlamak
Doğal olarak, bu kadar üst düzey performanslar, diğer Avrupalı dev kulüplerin ilgilendiğine dair söylentileri alevlendirdi. Ancak Bayern yönetimi, Premier Lig veya La Liga’ya transfer olacağına dair tüm söylentileri derhal yalanladı. Kulüp, Olise’nin gelecek planlarının temel taşı olduğu konusunda kararlılığını sürdürüyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine birkaç yıl kalmış olması ve kendisinin ayrılma niyetinde olmadığı göz önüne alındığında, Bayern dışardan gelen tüm söylentilere karşı koyabilecek güçlü bir konumda bulunuyor.
Şimdi ne olacak?
Bayern, Münih'teki rövanş maçına hazırlanırken, dikkatler şüphesiz Fransız kanat oyuncusu üzerinde olacak. Los Blancos, onun Alman devini Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşımasını engellemek için zorlu bir mücadeleye girecek. Ancak Olise ve Bayern, öncelikle Cumartesi günü St. Pauli deplasmanında oynanacak Bundesliga maçına odaklanacak.