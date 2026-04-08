Thierry Henry, "utangaç" Bayern Münih yıldızına övgüler yağdırırken, insanların Michael Olise'yi neden "anlamadığını" açıklıyor

CBS Sports'ta yayınlanan bu ustalık dersine yorum yapan Henry, Olise'yi günümüzün bu kadar yıkıcı bir forveti yapan belirgin özellikleri ayrıntılı olarak ele aldı. Birçoğu onun teknik yeteneğine ve orta açma becerisine odaklanırken, eski Arsenal kaptanı Fransız oyuncunun en büyük silahının sahadaki zihinsel işleme yeteneği olduğunu vurguladı.

"Michael diğer oyunculara benzemez. Elinize mikrofonu verdiğinizde utangaç olabilir, ancak kendine özgü bir zihniyeti, belirli bir yaşam vizyonu ve buna uygun bir oyun vizyonu var," dedi Arsenal efsanesi Henry. "Topa sahip olduğunda, çok az kişinin görebileceği şeyleri görür. Oyunu farklı algılar, gözlerinden çok beyniyle görür. Top kaleciden ayrılır ayrılmaz neler olabileceğini hayal etmeye çalışır. Bir sonraki hamleyi önceden tahmin etmelisiniz.

"Hepimiz onun top sürme yeteneğini biliyoruz. Oyuna ve hayata kendi bakış açısı var. Bu yüzden bazen saha dışında insanlar onu anlamıyor. Ama o hoş bir adam, harika bir adam. Saha dışında pek konuşmaz, ama topu aldığında oyunuyla çok iyi konuşur."