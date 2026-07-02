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Thierry Henry, “tehlikeli” Meksika maçı öncesinde İngiltere’yi uyarıyor ve “Sir Harry Kane”in her zaman Dünya Kupası’ndaki kurtarıcıları olamayacağını vurguluyor
Henry, Azteca’ya uyarıda bulundu
İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı 2-1’lik dramatik bir geri dönüş galibiyetinin ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; ancak Henry, bu performanstan hiç de ikna olmamıştı. Eski Dünya Kupası şampiyonu, Meksiko’nun nemli hava koşullarının ve rakımının, Tuchel’in oyuncularının şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden çok daha büyük bir tehdit oluşturacağına inanıyor.
Fox Sports'a konuşan Henry, İngiltere'yi Azteka Stadyumu'nun "aslan inine" girmeden önce maçlara yavaş başlama sorununu çözmeye çağırdı. Henry, "Bu konuyu çok erken gündeme getirmek istemezsiniz ama bu durumu ele almanız gerekiyor," dedi. "Eğer Azteka'da, rakımla başa çıkmak zorunda kalacakları halde bugün [DR Kongo karşısında] başladıkları gibi başlarlarsa, havanın nasıl olacağını bilmiyoruz. İklim kontrollü bir kapalı stadyumda oynamak bir şey, o rakımda açık havada oynamak ise bambaşka bir şey."
- Getty Images Sport
Kane faktörü
Kane, muhteşem bir form sergileyerek maçın son dakikalarında attığı iki muhteşem golle takımın geri dönüş galibiyetini garantilese de, Henry, Bayern Münih’in forvetinden her seferinde takımı kurtarmasını bekleyemeyeceğimizi vurguladı. Fransız teknik adam, kaptanın yeteneğine hayran olduğunu itiraf ederken, takımın ona olan bağımlılığında endişe verici bir eğilim olduğunu da belirtti.
Henry şöyle konuştu: “Hepimiz biliyoruz ki Sir Harry [Kane], her an herhangi bir takımı parçalayabilecek bir durumda olabilir, ancak maça bu şekilde başlayamazsınız ve size küçük bir şans verebilecek o nefes alma molasını her zaman yakalayamazsınız, çünkü Ekvador o nefes alma molasından sonra zor durumda kaldı. Demek istediğim, Harry Kane… her seferinde takımı kurtaran o oluyor.”
Meksika'nın savunma kalesi
Meksika’nın bu turnuvadaki inanılmaz savunma performansı, İngiltere’nin karşı karşıya olduğu zorluğu daha da ürkütücü hale getiriyor. El Tri, Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Ekvador’u mağlup ederek tek bir gol bile yemeden son 16’ya yükseldi. Ayrıca, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika, Azteca Stadyumu’nda oynadığı hiçbir Dünya Kupası maçını kaybetmedi; İngiltere’nin ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında gerçekleştirdiği geri dönüş, tarihte ilk golü yedikten sonra bir Dünya Kupası maçını kazandığı ikinci örnek oldu.
Henry, İngiltere’nin erken geriye düşmesi durumunda böylesine inatçı bir takımı alt edebilecek taktiksel çeşitliliğe sahip olup olmadığını sorguladı. "Dün gördüğümüz Meksika ve [Ekvador karşısında] sergilediği oyun göz önüne alındığında, henüz hiç gol yememiş bir takıma karşı geri dönüş yapabileceğinizi sanmıyorum," diye uyardı. Deniz seviyesinden yaklaşık 2.200 metre yükseklikte bulunan Azteca Stadyumu’ndaki atmosferik basınç, çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen İngiltere’nin fiziksel yükünü daha da artıracaktır.
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Bir kahramanlık anı gerekiyordu
Uyarılara rağmen İngiltere, kaptanının bir çıkış yolu bulma yeteneğine güvenmeye devam ediyor. Kane, bu eleme turlarını atlatmak için gereken zihinsel dayanıklılığa dikkat çekti. “Kahramanlık anları yaşayan kişilerden bahsettik. Bu, takımdaki herhangi biri olabilir; ben de olabilirim, bir kaleci kurtarışı da, savunmacıların yaptığı bir blok da, kim olursa olsun,” dedi. “Hepimizin kahramanlık anları oluyor ve benim için o an bugün oldu. Bu maçlarda sabırlı olmak zorundasınız. Son birkaç maç da benzerdi ve tabii ki eleme aşamasına geldiğinizde baskı artar, risk artar." İngiltere'nin çeyrek finallere ulaşabilmesi için, bu kahramanlık anlarının sadece takımın sembolü olan kaptanla sınırlı kalmamasını sağlamaları gerekecek.