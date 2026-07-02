Thierry Henry, “tehlikeli” Meksika maçı öncesinde İngiltere’yi uyarıyor ve “Sir Harry Kane”in her zaman Dünya Kupası’ndaki kurtarıcıları olamayacağını vurguluyor

İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı 2-1’lik dramatik bir geri dönüş galibiyetinin ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; ancak Henry, bu performanstan hiç de ikna olmamıştı. Eski Dünya Kupası şampiyonu, Meksiko’nun nemli hava koşullarının ve rakımının, Tuchel’in oyuncularının şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden çok daha büyük bir tehdit oluşturacağına inanıyor.

Fox Sports'a konuşan Henry, İngiltere'yi Azteka Stadyumu'nun "aslan inine" girmeden önce maçlara yavaş başlama sorununu çözmeye çağırdı. Henry, "Bu konuyu çok erken gündeme getirmek istemezsiniz ama bu durumu ele almanız gerekiyor," dedi. "Eğer Azteka'da, rakımla başa çıkmak zorunda kalacakları halde bugün [DR Kongo karşısında] başladıkları gibi başlarlarsa, havanın nasıl olacağını bilmiyoruz. İklim kontrollü bir kapalı stadyumda oynamak bir şey, o rakımda açık havada oynamak ise bambaşka bir şey."



