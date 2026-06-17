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Thierry Henry, Senegal’e karşı kazanılan Dünya Kupası maçının ardından Fransa’nın “en önemli oyuncusu”nu belirlerken Kylian Mbappé’yi es geçti
Senegal’in galibiyetinde Olise başrolü üstlendi
Mbappé, Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup ettiği maçta attığı iki golle manşetlere çıkmış ve 58 golle Les Bleus’un tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını resmen elde etmiş olabilir, ancak Henry, takımın başarısının asıl itici gücünün başka bir yerde yattığına inanıyor. Eski Arsenal efsanesi, Fransız takımının en yüksek performansla oynamasını sağlayan oyuncunun Olise olduğunu vurguladı.
FOX Sports'ta yorumcu olarak konuşan Henry, Olise'nin maçın temposunu belirleme şeklini övgüyle karşıladı. Orta saha oyuncusu, Mbappe'nin açılış golü için yaptığı hayati asist de dahil olmak üzere, maçta 76 top dokunuşu ve 4 gol fırsatı yaratarak maçı tamamladı. Henry, Olise'nin ikinci yarıda daha merkezi bir role geçmesiyle maçın tüm dinamiklerinin değiştiğini belirtti.
- AFP
Henry, MVP ile MIP arasında ayrım yapmaktadır
Mbappé’nin rekor kıran başarılarına rağmen – Salı günkü iki golüyle Dünya Kupası gol sayısını 14’e çıkaran ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları olan Lionel Messi ile Miroslav Klose’ye sadece iki gol uzaklıkta kalan Mbappé, Fransa’nın galibiyetinin ardından attığı üç golle bu ikiliyle eşitlenmişti – Henry, bireysel parlaklık ile taktiksel önem arasında ayrım yapmaya özen gösterdi. Hala Fransız kaptanının büyük bir hayranı olsa da, takımın yapısal bütünlüğünün artık büyük ölçüde son üçte bir sahadaki Olise’nin varlığına bağlı olduğunu ima etti.
Henry şöyle konuştu: “[Mbappé] her zaman bizim MVP’miz olacak. Michael Olise ise MIP’miz, yani en önemli oyuncumuz olmaya başlıyor. Kylian beklentileri karşıladı ve ben ona çok güveniyordum. Bu görevi yerine getireceğine inandığımı söylemiştim ve o da bunu başardı. O her zaman bizim MVP’miz olacak. Michael Olise ise MIP’miz, yani en önemli oyuncumuz olmaya başlıyor.”
Senegal’i çökertmiş olan taktiksel değişiklik
Maç, Fransa’nın ilk yarıda sadece tek bir şut atabildiği durgun bir başlangıcın ardından – bu, Opta’nın turnuvayı analiz etmeye başladığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası grup aşaması maçında kaydedilen en düşük şut sayısı – hassas bir dengede seyretti; ta ki taktiksel ayarlamalar sayesinde Bayern Münih’in oyun kurucusunun ikinci yarıda daha fazla etki göstermesine olanak sağlanana kadar. Henry, Olise’nin sergilediği savunma performansı ve pozisyonel zekâsını öne çıkardı; bu özellikler, Senegal’in kendi yarı sahasından hücuma geçiş yapma yeteneğini etkili bir şekilde engelledi.
Henry şöyle açıkladı: "Oynama tarzını beğeniyorum ve bence ikinci yarıda 10 numara pozisyonuna geçtiğinde maçın gidişatı değişti. Sağ kanattan [Kylian Mbappé'ye] gelen golü onun yaratmış olduğunu biliyorum. Ancak orta sahada oynadığında yaptığı şey, Senegal'in oyun kurmasını engellemekti. Sürekli orta saha oyuncularının topa ulaşmasını engelliyordu. Her şeyi görüyor. Maçlar üzerinde size tarif edemeyeceğim kadar büyük bir etkisi var. Eğer ne yapacağını fark edemediğiniz tek bir hata yaparsanız, sizi bir pasla cezalandırır. İkinci yarıda yarattığı etki, takımın işleyişini sağladı."
- AFP
Fransız bulmacasındaki eksik parçayı bulmak
Fransa, yıllardır geçmişin yaratıcı mimarlarının doğal bir halefini arıyordu. Henry, Opta verilerine göre bu sezon kulüp ve milli takım maçlarında 28 asist yapan – bu rakam, Avrupa’nın beş büyük ligindeki diğer tüm oyunculardan daha fazla – Olise’de nihayet, yıldızlarla dolu hücum hattının çeşitli oyun aşamalarını kusursuz bir şekilde birbirine bağlayarak parlamasını sağlayacak oyuncu profilini bulduklarına inanıyor.
Henry sözlerini şöyle tamamladı: “Orta saha savunmasından ona uzanan o bağlantı… İşte bu, Fransa’da uzun zamandır özlediğimiz oyuncu. O küçük 10 numara, bence onun pozisyonu bu.” Eleme turları yaklaşırken, “En Değerli Oyuncu” ile “En Önemli Oyuncu” arasındaki ortaklık, Fransa’nın kupa yolundaki temel taşı olacak gibi görünüyor.