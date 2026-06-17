Thierry Henry, Senegal’e karşı kazanılan Dünya Kupası maçının ardından Fransa’nın “en önemli oyuncusu”nu belirlerken Kylian Mbappé’yi es geçti

Mbappé, Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup ettiği maçta attığı iki golle manşetlere çıkmış ve 58 golle Les Bleus’un tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını resmen elde etmiş olabilir, ancak Henry, takımın başarısının asıl itici gücünün başka bir yerde yattığına inanıyor. Eski Arsenal efsanesi, Fransız takımının en yüksek performansla oynamasını sağlayan oyuncunun Olise olduğunu vurguladı.

FOX Sports'ta yorumcu olarak konuşan Henry, Olise'nin maçın temposunu belirleme şeklini övgüyle karşıladı. Orta saha oyuncusu, Mbappe'nin açılış golü için yaptığı hayati asist de dahil olmak üzere, maçta 76 top dokunuşu ve 4 gol fırsatı yaratarak maçı tamamladı. Henry, Olise'nin ikinci yarıda daha merkezi bir role geçmesiyle maçın tüm dinamiklerinin değiştiğini belirtti.