Absolut Bayern'in haberine göre, söz konusu oyuncu Premier Lig kulübü AFC Bournemouth'tan Junior Kroupi. Alman rekortmen şampiyonunun scoutları, 19 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.
Thierry Henry, onun "doğal yeteneği"nden övgüyle bahsediyor: FC Bayern Münih, Anthony Gordon'a alternatif olarak 80 milyon avroluk forveti gözüne kestirmiş görünüyor
Kroupi'nin transferi gerçekleşirse, transfer ücreti oldukça yüksek olacak. Duyumlara göre Bournemouth, teknik becerisi yüksek ve gol vuruşları iyi olan bu hücum oyuncusu için yaklaşık 80 milyon avroluk bir fiyat belirlemiş durumda. Geçtiğimiz Premier Lig sezonunu altıncı sırada tamamlayan takımda Kroupi'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Ayrıca Bayern, Fransız U21 milli takım oyuncusu için rekabetin oldukça şiddetli olacağı bir transfer mücadelesine girecek. Mayıs ayı başında FC Barcelona'nın ilgilendiği iddia edilmişti, ayrıca Manchester City veya Arsenal gibi İngiliz devleri de Kroupi'ye büyük ilgi gösteriyor.
Her halükarda, Fransız oyuncunun Arsenal efsanesi Thierry Henry gibi ünlü bir hayranı var: "Gelişimi beni şaşırtmadı," dedi Henry, Sky Sports'ta vatandaşı hakkında konuşurken ve birkaç yıl önce, o zamanlar Fransa U21 milli takım teknik direktörü olarak, henüz 16 yaşındayken Kroupi'yi kadroya almak istediğini açıkladı: "Bu pek işe yaramadı, çünkü o zamanlar U17, U18 veya U19 takımlarında bile oynamamıştı," diye açıklayan Henry, "Ancak bu kadar ham yetenek ve azme sahip bir oyuncu gördüğümde, yaşı umurumda olmaz," diye hayranlığını dile getirdi.
FC Bayern: Junior Kroupi, hücumda farklı pozisyonlarda oynayabilir
Kroupi, Fransız birinci lig takımı FC Lorient'in altyapısından yetişti. Orada henüz 16 yaşındayken Ligue 1'de A takımda ilk maçına çıkmıştı; Bournemouth, Şubat 2025'te 13 milyon euro transfer ücreti ödedi. Ancak Kroupi, 2024/25 sezonunun geri kalanında kiralık olarak Lorient'te kaldı ve 30 maçta attığı 22 golle kulübünü Fransa'nın en üst ligine yeniden yükseltti.
Kroupi, Bournemouth'ta birkaç haftalık adaptasyon süresinin ardından Premier League'e iyi bir giriş yaptı ve özellikle geçen sezonun son aşamalarında sık sık parladı. Genç oyuncu, Premier League'de oynadığı 33 maçta toplam 13 gol attı. Yaz aylarında ideal durumda hücumda birden fazla pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Bayern için Kroupi, esnekliği nedeniyle de ilgi çekici bir isim. Böylece hem santrfor olarak hem de biraz geride 10 numara olarak ya da kanatlarda oynayabilir.
Bayern'in bu rol için istediği oyuncu, özellikle sol kanatta Luis Diaz'a rakip ve 9 numarada Harry Kane'in yedeği olacak kişi olarak son zamanlarda Anthony Gordon gösteriliyordu. Ancak Newcastle United'ın İngiliz oyuncusu artık FC Barcelona'ya transfer olacak.
Gordon'un yanı sıra, son haftalarda özellikle Yan Diomande'nin de Bayern'e transfer olacağı konuşuluyordu. Ancak RB Leipzig'in hücum ustası, 100 milyon avrodan fazla bir bedele mal olacak ve ayrıca Liverpool'a transfer olma ihtimalini de gündeme getiriyor. Paris Saint-Germain'in de Diomande'ye büyük ilgi duyduğu söyleniyor.
