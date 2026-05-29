Kroupi'nin transferi gerçekleşirse, transfer ücreti oldukça yüksek olacak. Duyumlara göre Bournemouth, teknik becerisi yüksek ve gol vuruşları iyi olan bu hücum oyuncusu için yaklaşık 80 milyon avroluk bir fiyat belirlemiş durumda. Geçtiğimiz Premier Lig sezonunu altıncı sırada tamamlayan takımda Kroupi'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Ayrıca Bayern, Fransız U21 milli takım oyuncusu için rekabetin oldukça şiddetli olacağı bir transfer mücadelesine girecek. Mayıs ayı başında FC Barcelona'nın ilgilendiği iddia edilmişti, ayrıca Manchester City veya Arsenal gibi İngiliz devleri de Kroupi'ye büyük ilgi gösteriyor.

Her halükarda, Fransız oyuncunun Arsenal efsanesi Thierry Henry gibi ünlü bir hayranı var: "Gelişimi beni şaşırtmadı," dedi Henry, Sky Sports'ta vatandaşı hakkında konuşurken ve birkaç yıl önce, o zamanlar Fransa U21 milli takım teknik direktörü olarak, henüz 16 yaşındayken Kroupi'yi kadroya almak istediğini açıkladı: "Bu pek işe yaramadı, çünkü o zamanlar U17, U18 veya U19 takımlarında bile oynamamıştı," diye açıklayan Henry, "Ancak bu kadar ham yetenek ve azme sahip bir oyuncu gördüğümde, yaşı umurumda olmaz," diye hayranlığını dile getirdi.