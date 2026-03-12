Thierry Henry'nin özel açıklaması: Kylian Mbappe insanlara sürekli havyar ikram ediyordu - şimdi ise mahvoluyor

GOAL'e Lay's ile birlikte özel olarak konuşan Henry, Mbappe'nin kariyerinin büyük bir bölümünde, gençken kendisine konulan yüksek standartlar nedeniyle haksız bir şekilde yargılandığını iddia etti.

Henry şöyle konuştu: "Benim için Ballon d'Or önemli değil, o yaptıklarınla gelir. Ben sadece şunu düşünüyorum: Bu adam kariyerine... Sadece iki Dünya Kupası'nda oynadı ve iki finale çıktı. İkisinde de gol attı, birini kazandı, birini kaybetti. Bunu pek çok kişi söyleyemez. Pek çok kişi bunu başaramadı.

"Ama ne yazık ki Kylian için, insanlara sürekli havyar ikram ettiğiniz bir durumda bulunuyorsunuz ve yılın sadece bir günü bunu yapmadığınızda, adamım, öldürüleceksin. Bu çılgınca, ama durum böyle. O, bu seviyede.

"Bazen yapmadığı veya henüz yapmadığı şeyler için yargılanıyor. Ve insanlar onun yaptıklarını görmezden geliyorlar, ben de 'Tamam, anlıyorum, onun her şeyi affedildiğini söylemiyorum, ama bazen adil olabilir miyiz?' diyorum. 16 yaşından beri bu adamdan çok fazla şey bekleniyor ve o da neredeyse her zaman beklentileri karşıladı. Davranışlarına, istatistiklerine, kazandığı kupalara, rakamlara bakarsanız, bunların hiç de fena olmadığını görürsünüz.

"Ama dediğim gibi, bir gün ev sahibine havyar getirmezsen, şikayet ederler. Bu işler böyledir ve onun gibi bir oyuncu, bir bakıma bunu kabullenmek zorundadır. Bu, senin olağanüstü bir oyuncu olduğunu gösterir, çünkü öyle olmasan, senin hakkında konuşmazlardı. Ama tek bildiğim, bu adam sadece iki Dünya Kupası oynadı ve iki finale çıktı. Yani, üçüncü kez giderse, bu sadece Fransa'nın tarihi değil, Dünya Kupası'nın tarihi olur."