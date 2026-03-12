Thierry Henry'nin özel açıklaması: Kylian Mbappe insanlara sürekli havyar ikram ediyordu - şimdi ise mahvoluyor

Henry, Fransa'nın üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacağına inanıyor. Thomas Tuchel'in İngiltere takımı, Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşacak takımlar arasında yer alıyor. Mbappe'nin Fransa takımı, 2022 finallerine giderken çeyrek finalde Three Lions'ı eledi.
"Bakın, asla fazla kendinden emin olamazsınız. Size bir tür pozitiflik veren tek şey, son iki finale çıkmış olmamızdır. Ve daha da ileri gidersek, son yedi Dünya Kupası'nda dört finale çıktık," diye devam etti Henry. "Evet, ama şimdi İngiltere'yi nasıl düşünmezsiniz? Her zaman Almanya'yı kenara iten insanları nasıl düşünmezsiniz, ya da Brezilya'nın geri dönüş yapabileceğini nasıl düşünmezsiniz? Yani, İtalya'nın hala eleme turunu geçmesi gerekiyor, ama bunu nasıl düşünmezsin? Portekiz veya Arjantin'in dünya şampiyonu olacağını, biliyor musun? Ben Fransızım, her zaman iyi bir Dünya Kupası geçireceğimizi umacağım, ama zor olacak. Her zaman zordur. Söylemesi çok zor.
"Tuchel takımı devraldığından beri, Euro'da gördüğümüz Harry Kane'den farklı bir Harry Kane var gibi görünüyor. Belki de Euro'da çok fazla maç oynamıştı. Ben de o durumdaydım, insanlara her zaman turnuvalara hazırlanmazsınız, oynarsınız derim. Çünkü bu oyuncuların bazıları, oynadıkları uzun sezon nedeniyle bazen dizlerinin üstüne çöküyorlar.
"Ama bakın, o takıma ve [Gareth] Southgate'e, onun inşa ettiği şey için çok fazla kredi vermelisiniz, çünkü artık koç değil. Hepimiz bunun Tuchel olduğunu biliyoruz ve ben Tuchel'in büyük bir hayranıyım, ama sadece şunu söylüyorum, iki final, bir yarı final ve Fransa'ya karşı çeyrek final. Orada ya da oraya yakın bir yerdesin, şimdi o çizgiyi geçmenin bir yolunu bulman gerekiyor, ki bu çizgi, bildiğin gibi, İngiltere'de 1966'dan beri birçok oyuncu ve takımın geçmesini beklediği bir çizgi. Geçmesi kolay bir çizgi değil. Kazanamayan takımların, kazanamayan büyük oyuncuların tarihine bakarsanız, böyle bir şey olmaz. Kupayı kazanan takımlara bakarsanız, kupayı kazanan çok fazla takım olmadığını görürsünüz. İsimlere bakarsanız, çoğu zaman aynı isimler karşınıza çıkar. İspanya kısa süre önce kupayı kazandı, ancak kupayı kazanan takımların isimlerini keserseniz, genellikle neredeyse aynı isimlere geri dönersiniz, bu yüzden bunun kolay bir şey olmadığını bilirsiniz.
"Londra'da, İngiltere'de yaşıyorum. Geçen gün Bukayo [Saka] ile birlikteydim ve ona en iyisini diliyorum, tabii ki Fransa'ya karşı değil, çünkü bu çok açık, bu normal. Ama bu takımın bunu başarmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum.
"Ama Portekiz ve birçok takım da var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bazen orada olmak, Dünya Kupası'na katılmak ve bunu başarmak için biraz şans gerekir. Herkesin formda olması gerekir. Yol boyunca oyuncu kaybetmemek gerekir. Biraz zamanınız olmalı, önünüze gelen bir adamın golü kaçırması gerekir. Kazanmak için bir araya gelmesi gereken pek çok şey var. Yani, dediğim gibi, bazı oyunculara tek dilediğim bu, çünkü bu sizin için harika olur, ama benim ülkem için de aynı şeyi düşünüyorum, ama onların kazanma kapasitesine sahip olduklarını düşünüyorum. Açıkçası, bir nedenden dolayı favoriler arasında yer alıyorlar ve İngiltere'nin son turnuvalardaki performansına bakarsanız, orada ya da orada sayılırlar. Şimdi mesele çizgiyi geçmek."