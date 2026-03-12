Goal.com
Thierry Henry'nin özel açıklaması: Kylian Mbappe insanlara sürekli havyar ikram ediyordu - şimdi ise mahvoluyor

Thierry Henry, Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe'yi savunarak, hemşerisinin kariyeri boyunca kendisinden beklenen yüksek standartlar nedeniyle haksız yere eleştirildiğini vurguladı. Mbappe, AS Monaco'da yıldızlığa yükseldi, ardından Paris Saint-Germain'e milyonlarca euroya transfer oldu ve henüz bir gençken Fransa'nın kadrosunda önemli bir yer edinerek Dünya Kupası'nı kazandı. Bugüne kadar Mbappe, 460 kulüp maçında 365 gol attı ve Fransa milli takımında 94 maçta 55 golle Les Bleus'un tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Olivier Giroud'un ardından ikinci sırada yer aldı. Tüm bu başarılarına rağmen, Mbappe bir oyuncu olarak hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı ve Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ikilinin hakimiyetinden sonraki dönemde birçok Ballon d'Or ödülü kazanacağı tahmin edilse de, henüz kendisi için bir Altın Top ödülü kazanamadı.

  • Henry, Mbappe'nin kariyerini savunuyor

    GOAL'e Lay's ile birlikte özel olarak konuşan Henry, Mbappe'nin kariyerinin büyük bir bölümünde, gençken kendisine konulan yüksek standartlar nedeniyle haksız bir şekilde yargılandığını iddia etti.

    Henry şöyle konuştu: "Benim için Ballon d'Or önemli değil, o yaptıklarınla gelir. Ben sadece şunu düşünüyorum: Bu adam kariyerine... Sadece iki Dünya Kupası'nda oynadı ve iki finale çıktı. İkisinde de gol attı, birini kazandı, birini kaybetti. Bunu pek çok kişi söyleyemez. Pek çok kişi bunu başaramadı.

    "Ama ne yazık ki Kylian için, insanlara sürekli havyar ikram ettiğiniz bir durumda bulunuyorsunuz ve yılın sadece bir günü bunu yapmadığınızda, adamım, öldürüleceksin. Bu çılgınca, ama durum böyle. O, bu seviyede.

    "Bazen yapmadığı veya henüz yapmadığı şeyler için yargılanıyor. Ve insanlar onun yaptıklarını görmezden geliyorlar, ben de 'Tamam, anlıyorum, onun her şeyi affedildiğini söylemiyorum, ama bazen adil olabilir miyiz?' diyorum. 16 yaşından beri bu adamdan çok fazla şey bekleniyor ve o da neredeyse her zaman beklentileri karşıladı. Davranışlarına, istatistiklerine, kazandığı kupalara, rakamlara bakarsanız, bunların hiç de fena olmadığını görürsünüz.

    "Ama dediğim gibi, bir gün ev sahibine havyar getirmezsen, şikayet ederler. Bu işler böyledir ve onun gibi bir oyuncu, bir bakıma bunu kabullenmek zorundadır. Bu, senin olağanüstü bir oyuncu olduğunu gösterir, çünkü öyle olmasan, senin hakkında konuşmazlardı. Ama tek bildiğim, bu adam sadece iki Dünya Kupası oynadı ve iki finale çıktı. Yani, üçüncü kez giderse, bu sadece Fransa'nın tarihi değil, Dünya Kupası'nın tarihi olur."

  • FBL-FRA-UNFP-AWARDSAFP

    Mbappe'nin Fransa ile Dünya Kupası umutları

    Mbappe, Cafu'nun üç Dünya Kupası finalinde oynama rekorunu egale etme şansına sahip, ancak şu anda oynadığı Fransa takımı, 2018'de turnuvayı kazandığı takımdan çok farklı. Henry, Les Bleus'un derinliğinin onlara yardımcı olacağına inanıyor, ancak ilk 11'de kimi seçeceğini söylemekten kaçındı.

    "Dürüst olmak gerekirse, bu Didier Deschamps'ın işi olmalı!" diye yanıtladı, kimi oynamak istediği sorulduğunda. "Fransa'da çok fazla seçeneğimiz olduğu için şanslıyız, ama sadece forvette değil. Orta sahada, defansta, kalecilerde, her pozisyonda, bu açıdan çok şanslıyız.

    "Nasıl oynayacağımızı bilmiyorum. İnsanlar Mbappe'den bahsedecek. Şu anda [Hugo] Ekitike gibi adını duyuran bir oyuncu var. Altı ay önce, Ekitike'nin Dünya Kupası'na gidebileceğini veya gideceğini kimse söylemezdi. Bu Deschamps'a kalmış. Ve şimdi insanlar yine 'Aman Tanrım, Fransa' diyorlar. Dediğim gibi, kimin gitmesi, gitmemesi veya ne olacağı konusunda ayrıntılara girmek istemiyorum.

    "Seçeneklerimiz olduğunu biliyorum, bunu inkar edemezsiniz. Seçeneklerimiz var. İyi bir kadromuz var, ama kadroda sadece belirli sayıda oyuncu yer alabilir. Bazı iyi oyuncuları geride bırakmak zorunda kalacaksınız. Fransa'nın kalitesi budur. Dürüst olmak gerekirse, tek istediğim, iyi performans göstermemiz, bir final daha oynamamız ve onu kazanmamız. Ama bu bir umut, bir dilek. Eski takım arkadaşlarım ve ülkem için bunu istiyorum. Bu kesin."

  • İngiltere 60 yıllık acıyı sona erdirebilir mi?

    Henry, Fransa'nın üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacağına inanıyor. Thomas Tuchel'in İngiltere takımı, Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşacak takımlar arasında yer alıyor. Mbappe'nin Fransa takımı, 2022 finallerine giderken çeyrek finalde Three Lions'ı eledi.

    "Bakın, asla fazla kendinden emin olamazsınız. Size bir tür pozitiflik veren tek şey, son iki finale çıkmış olmamızdır. Ve daha da ileri gidersek, son yedi Dünya Kupası'nda dört finale çıktık," diye devam etti Henry. "Evet, ama şimdi İngiltere'yi nasıl düşünmezsiniz? Her zaman Almanya'yı kenara iten insanları nasıl düşünmezsiniz, ya da Brezilya'nın geri dönüş yapabileceğini nasıl düşünmezsiniz? Yani, İtalya'nın hala eleme turunu geçmesi gerekiyor, ama bunu nasıl düşünmezsin? Portekiz veya Arjantin'in dünya şampiyonu olacağını, biliyor musun? Ben Fransızım, her zaman iyi bir Dünya Kupası geçireceğimizi umacağım, ama zor olacak. Her zaman zordur. Söylemesi çok zor.

    "Tuchel takımı devraldığından beri, Euro'da gördüğümüz Harry Kane'den farklı bir Harry Kane var gibi görünüyor. Belki de Euro'da çok fazla maç oynamıştı. Ben de o durumdaydım, insanlara her zaman turnuvalara hazırlanmazsınız, oynarsınız derim. Çünkü bu oyuncuların bazıları, oynadıkları uzun sezon nedeniyle bazen dizlerinin üstüne çöküyorlar.

    "Ama bakın, o takıma ve [Gareth] Southgate'e, onun inşa ettiği şey için çok fazla kredi vermelisiniz, çünkü artık koç değil. Hepimiz bunun Tuchel olduğunu biliyoruz ve ben Tuchel'in büyük bir hayranıyım, ama sadece şunu söylüyorum, iki final, bir yarı final ve Fransa'ya karşı çeyrek final. Orada ya da oraya yakın bir yerdesin, şimdi o çizgiyi geçmenin bir yolunu bulman gerekiyor, ki bu çizgi, bildiğin gibi, İngiltere'de 1966'dan beri birçok oyuncu ve takımın geçmesini beklediği bir çizgi. Geçmesi kolay bir çizgi değil. Kazanamayan takımların, kazanamayan büyük oyuncuların tarihine bakarsanız, böyle bir şey olmaz. Kupayı kazanan takımlara bakarsanız, kupayı kazanan çok fazla takım olmadığını görürsünüz. İsimlere bakarsanız, çoğu zaman aynı isimler karşınıza çıkar. İspanya kısa süre önce kupayı kazandı, ancak kupayı kazanan takımların isimlerini keserseniz, genellikle neredeyse aynı isimlere geri dönersiniz, bu yüzden bunun kolay bir şey olmadığını bilirsiniz.

    "Londra'da, İngiltere'de yaşıyorum. Geçen gün Bukayo [Saka] ile birlikteydim ve ona en iyisini diliyorum, tabii ki Fransa'ya karşı değil, çünkü bu çok açık, bu normal. Ama bu takımın bunu başarmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum.

    "Ama Portekiz ve birçok takım da var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bazen orada olmak, Dünya Kupası'na katılmak ve bunu başarmak için biraz şans gerekir. Herkesin formda olması gerekir. Yol boyunca oyuncu kaybetmemek gerekir. Biraz zamanınız olmalı, önünüze gelen bir adamın golü kaçırması gerekir. Kazanmak için bir araya gelmesi gereken pek çok şey var. Yani, dediğim gibi, bazı oyunculara tek dilediğim bu, çünkü bu sizin için harika olur, ama benim ülkem için de aynı şeyi düşünüyorum, ama onların kazanma kapasitesine sahip olduklarını düşünüyorum. Açıkçası, bir nedenden dolayı favoriler arasında yer alıyorlar ve İngiltere'nin son turnuvalardaki performansına bakarsanız, orada ya da orada sayılırlar. Şimdi mesele çizgiyi geçmek."

  • Thierry Henry Lay'sLay's

    Henry, Lay's 'Maçın Taraftarı' ve özel WhatsApp grup sohbeti

    Henry, Lay's ile işbirliği içinde GOAL'a Dünya Kupası'nı değerlendiren bir röportaj verdi. Geçen yılki başarılı "No Lay's, No Game" kampanyası gibi diğer Lay's kampanyalarına da katılan gizemli Fransız oyuncu, Lionel Messi, Sir David Beckham, Alexia Putellas ve Steve Carell ile birlikte geri döndü ve hayranlarına özel WhatsApp grup sohbetine erişim şansı sundu. Ayrıca, "Maçın Taraftarı" planını da açıkladı. Turnuvadaki her maç için birer tane olmak üzere 104 şanslı taraftar, özel saha kenarı erişimi, premium maç biletleri, dev ekranlarda devre arası tanıtımı ve kendi Lay's Maçın Taraftarı kupasını kazanma şansı elde edecek.

    Henry, "Hayranlarımıza bir kez daha yaklaşıyoruz" diyerek gülümsedi. "[Geçtiğimiz yıllarda] biz, ya da daha doğrusu ben, insanların kapılarını çalarak stadyuma gidiyorduk [No Lay's, No Game için]. Bu yıl ise WhatsApp grubu ve Maçın Hayranı ile [hayranlar] kupa, premium biletler ve maç sonrası etkinliklere katılma şansı elde edecekler. Bu harika olacak. Gençken, bir taraftar olarak bu tür bir durumda olma fırsatını yakalamış olmayı dilerdim. Bence bu gerçekten bir rüya."

    Peki, Henry'nin bu WhatsApp sohbetinde bizi neler bekliyor? "Her şeyi anlatamam! Spoiler veremem. Kesinlikle, benim sırıtışımı göreceksiniz, bu kesin," diye itiraf etti.

    "Önemli olan, buna erişebilmek, bence güzelliği de bu. Ayrıntılara giremem, çünkü gidersem, oradaki herkes için sürpriz olmaz, ama en önemli şey, herkesle gerçekten bağlantı kurmak ve o 'şakalaşmayı' yaşamak. Yine komik şeyler olacağını göreceksiniz.

    "Dürüst olmak gerekirse, [heyecanlıyım]. Bilirsiniz, bu benim dördüncü [Lay's ile] çalışmam. Ve ilkinden sonra, insanların evlerine gidip kapılarını çalacağım söylendiğinde, "gerçekten mi?" diye düşündüm. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kapıyı açan insanların tepkisi olağanüstüydü, benim olduğumu düşünmeden, Lay's'leri yoksa kalmam için bana hikayeler anlatmaya çalıştılar. Bir keresinde bir adam patatesle geldi ve "sizin için pişireyim mi?" dedi, ne diyorsun sen? Lay's yoksa oyun da yok! Kalamam.

    "Ama onların tepkisi ve etkileşimi harikaydı. Çünkü [oyuncu olarak] benim zamanımda, Arsenal'e gelmeden önce oyuncuların taraftarlarla birlikte pub'a gidip içki içtiği dönemden, bunun sona erdiği döneme kadar, benim neslimde böyle bir şey yoktu. Şimdi ise oyuncular Instagram'da taraftarlarla konuşuyor, taraftarlara doğrudan yanıt veriyor. Ben bunu atladım. Bu yüzden benim için bu küçük bağı kurmak, insanların evlerine gitmek güzeldi ve göreceğiniz gibi taraftarlarla şakalaşmam da çok hoş."

    Lay's, hayranlara Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell ve Thierry Henry gibi yıldızların 2026 FIFA Dünya Kupası™ için planladıkları efsanevi WhatsApp grup sohbetine erişim imkanı sunuyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

