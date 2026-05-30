Thierry Henry'nin kehanet yeteneği olmalı! Kai Havertz, PSG karşısında Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı

Franz "Bulle" Roth ve Gerd Müller de bir zamanlar FC Bayern formasıyla Şampiyonlar Kupası mücadelesinde bunu başarmıştı; ancak o dönemde bu turnuva henüz Avrupa Şampiyonlar Kupası adını taşıyordu ve sadece eleme turları şeklinde oynanıyordu.

Ayrıca Havertz, farklı kulüpler adına Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan üçüncü oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce sadece Cristiano Ronaldo (Manchester United ve Real Madrid adına) ve Mario Mandzukic (Bayern Münih ve Juventus adına) başarmıştı.

"Çocukken finalde gol atıp maçı kazanacağımı asla hayal edemezdim. Bununla her zaman gurur duyacağım. Sadece bu duyguyu içimde taşımaya çalışıyorum ve bunun bir daha olmasını umuyorum," demişti Havertz, maç öncesinde Guardian'a.