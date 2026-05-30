Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Çeviri:

Thierry Henry'nin kehanet yeteneği olmalı! Kai Havertz, PSG karşısında Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı

Kai Havertz, Paris Saint-Germain ile oynanan final maçında Arsenal adına attığı erken golle Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı.

Bu muhteşem golüyle DFB forveti, modern Şampiyonlar Ligi tarihinde iki final maçında da gol atan ilk Alman oyuncu oldu. 2021 yılında Porto'da Chelsea formasıyla Manchester City'ye karşı galibiyet golünü (1-0) atmıştı.

  • Franz "Bulle" Roth ve Gerd Müller de bir zamanlar FC Bayern formasıyla Şampiyonlar Kupası mücadelesinde bunu başarmıştı; ancak o dönemde bu turnuva henüz Avrupa Şampiyonlar Kupası adını taşıyordu ve sadece eleme turları şeklinde oynanıyordu.

    Ayrıca Havertz, farklı kulüpler adına Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan üçüncü oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce sadece Cristiano Ronaldo (Manchester United ve Real Madrid adına) ve Mario Mandzukic (Bayern Münih ve Juventus adına) başarmıştı.

    "Çocukken finalde gol atıp maçı kazanacağımı asla hayal edemezdim. Bununla her zaman gurur duyacağım. Sadece bu duyguyu içimde taşımaya çalışıyorum ve bunun bir daha olmasını umuyorum," demişti Havertz, maç öncesinde Guardian'a.
    Thierry Henry, Kai Havertz hakkında: "Önemli goller atma yeteneği var"

    Cumartesi akşamı şampiyon PSG ile oynanan maçta Havertz, daha 6. dakikada tarihi bir gol attı. Piero Hincapie’nin pasının ardından sol kanattan ilerleyen Havertz, rakibi Willian Pacho’nun ceza sahası içindeki müdahalesini atlatarak dar açıdan topu üst direğin altına gönderdi. Paris kalecisi Matvey Safonov’un bu golü önlemesi imkânsızdı. Bayern Münih'i eleyen Paris ile karşılaşmaya açık ara favori olmayan taraf olarak giren Arsenal için bu, mükemmel bir başlangıç oldu.

    Maçtan kısa bir süre önce Arsenal efsanesi Thierry Henry, Havertz'den övgüyle bahsetmiş ve Bild gazetesine şu sözleri söylemişti: "Onda önemli goller atma yeteneği var." Eski Gunners kaptanı övgülerine şöyle devam etti: "Sürekli baskı yapıyor, yüksek futbol zekası sayesinde oyunu çok iyi anlıyor. Aklını kullanıyor. Bu sayede farklı pozisyonlarda oynatılabilir. Umarım Havertz artık bir süre sakatlıktan uzak kalabilir."

    Havertz, sakatlık sorunları nedeniyle birçok kez frenlenen zor bir sezon geçirdi. Ancak sezonun sonuna doğru giderek daha iyi bir form yakaladı ve Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda birçok önemli gol attı.

    25 resmi maçta sekiz gol attı ve Londra ekibi için beş asist yaptı.


  • Kai Havertz, DFB milli takımında forvet olarak kesin olarak kadroda yer alıyor

    Almanya Milli Takımı kampında da Havertz'in başarısı memnuniyetle karşılanmış olmalı. Şampiyonlar Ligi finaline katılması nedeniyle, eski Leverkusen oyuncusu Herzogenaurach'ta düzenlenen ve ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlık kampına katılamıyor. Havertz, Pazar akşamı Finlandiya ile oynanacak son hazırlık maçını da kaçıracak.

    Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Havertz'in 4-2-3-1 dizilişinde forvet olarak yer alacağını şimdiden açıkladı.

  • Premier Lig tarihindeki en pahalı transferler

    OyuncularPozisyonYaş KulüpYeni kulüpYılTransfer ücreti
    Aleksander IsakForvetNewcastle UnitedLiverpool FC2025145 milyon euro
    Florian WirtzOrta sahaBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 milyon euro
    Enzo FernandezOrta sahaBenficaFC Chelsea2023121 milyon euro
    Jack GrealishForvetAston VillaManchester City2021117,5 milyon euro
    Declan RiceOrta sahaWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 milyon avro
    Moises CaicedoOrta sahaBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 milyon avro
    Romelu LukakuForvetInter MilanoFC Chelsea2021113 milyon avro
    Paul PogbaOrta sahaJuventusManchester United2016105 milyon euro
    Kai HavertzForvetBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 milyon Euro
    Hugo EkitikeForvetEintracht FrankfurtLiverpool FC202595 milyon euro