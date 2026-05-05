Thierry Henry, Lamine Yamal'ın futbol "zekâsı" karşısında "hayran kaldı"; Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızının 2026 Dünya Kupası'nda "zirvede" olmasını umuyor
Bir efsaneden büyük övgü
Londra’da düzenlenen bir Samsung etkinliğinde Henry, yaklaşan dünya şampiyonası ve futbolun en yeni yeteneklerinin ortaya çıkışı hakkında görüşlerini paylaştı. 2026 Dünya Kupası’nı değerlendirirken Henry, turnuvanın gidişatını belirleyebilecek bir oyuncu olarak Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Yamal’ı öne çıkardı. Fransız efsane, genç oyuncunun İspanya'nın Euro 2024 zaferindeki kilit rolünü değerlendirdi ve Yamal'ın yaşına yakışmayacak kadar nadir görülen bir soğukkanlılığa sahip olduğunu vurguladı.
Olağanüstü bir an
Henry, Euro 2024 yarı finalinde kanat oyuncusunun bireysel başarıdan çok oyun yönetimine öncelik verdiği belirli bir anın kendisini özellikle etkilediğini açıkladı. Fransız futbolcu, çoğu 17 yaşındaki oyuncunun saldırmaya devam edeceğini belirtirken, Yamal’ın takımı yararına tempoyu düşürme zekasına sahip olduğunu vurguladı.
Marca'ya konuşan Henry, şunları söyledi: “Lamine hakkında beni en çok şaşırtan şey ne biliyor musunuz? Fransa ile oynadığımız yarı final maçında, 2-1 öndeyken bir kontra atakta, saldırmaya devam etme şansı vardı ama hayır, 17 yaşında olmasına rağmen, takım için en iyisi bu olduğu için oyunu yavaşlatma ve tempoyu kontrol etme zekasına sahipti. Ve bunu takım arkadaşlarına da söyledi.
Topu kontrol etti, indirdi ve Carvajal'a pas verdi. Ne?! 17 yaşında! İnsanlar onun yeteneğine ve tekniğine odaklanıyor, ama beni hayran bırakan şey zekasıydı. O çocuk sanki kendi mahallesindeymiş gibi oynuyor. Zaman ne olacağını gösterecek, ama bana herhangi bir Dünya Kupası'nın yıldızı olabileceğini kanıtladı.”
"Zirve" performansı bekliyoruz
Taktiksel ayrıntıların ötesinde Henry, kendi ülkesi Fransa için bir tehdit teşkil etse bile, en iyi oyuncuların en büyük sahnede performans sergilemesini görmek istediğini ifade etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, turnuvanın bu Barcelona yıldızının en iyi formunda olduğunu görmeyi hak ettiğine inanıyor.
Arsenal efsanesi şöyle konuştu: “Umarım zirvede olur, çünkü Dünya Kupası'nda en iyi oyuncuların en iyi formda olmasını istiyoruz. Fransa için daha kötü olsa bile, orada en iyi Lamine Yamal'ı görmek istiyorum. Onun olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyoruz ve bunu, bu arada İspanya'nın kazandığı son Avrupa Şampiyonası'nda zaten kanıtladı.”
Dünya sahnesi çağırıyor
La Roja formasıyla şu ana kadar 25 kez milli forma giyip 6 gol atan Yamal, 2026 Dünya Kupası'na dünyanın en çok mercek altına alınan oyuncularından biri olarak giriyor. İspanya, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor ve turnuva serüveni 15 Haziran'da Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda başlayacak.
Ancak, hamstring sakatlığı nedeniyle Barcelona'nın sezonun son maçlarında forma giyemeyen Yamal'ın grup aşamasında ilk 11'de yer alabilecek kadar formda olup olmayacağı henüz belli değil. İspanya taraftarları, bu genç oyuncuyu ancak eleme aşamasına kadar "en iyi haliyle" göremeyebilir.