Thierry Henry, Lamine Yamal'ın futbol "zekâsı" karşısında "hayran kaldı"; Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızının 2026 Dünya Kupası'nda "zirvede" olmasını umuyor

Henry, Euro 2024 yarı finalinde kanat oyuncusunun bireysel başarıdan çok oyun yönetimine öncelik verdiği belirli bir anın kendisini özellikle etkilediğini açıkladı. Fransız futbolcu, çoğu 17 yaşındaki oyuncunun saldırmaya devam edeceğini belirtirken, Yamal’ın takımı yararına tempoyu düşürme zekasına sahip olduğunu vurguladı.

Marca'ya konuşan Henry, şunları söyledi: “Lamine hakkında beni en çok şaşırtan şey ne biliyor musunuz? Fransa ile oynadığımız yarı final maçında, 2-1 öndeyken bir kontra atakta, saldırmaya devam etme şansı vardı ama hayır, 17 yaşında olmasına rağmen, takım için en iyisi bu olduğu için oyunu yavaşlatma ve tempoyu kontrol etme zekasına sahipti. Ve bunu takım arkadaşlarına da söyledi.

Topu kontrol etti, indirdi ve Carvajal'a pas verdi. Ne?! 17 yaşında! İnsanlar onun yeteneğine ve tekniğine odaklanıyor, ama beni hayran bırakan şey zekasıydı. O çocuk sanki kendi mahallesindeymiş gibi oynuyor. Zaman ne olacağını gösterecek, ama bana herhangi bir Dünya Kupası'nın yıldızı olabileceğini kanıtladı.”