Henry, Fransa'nın başında çıktığı ilk iki maçtan da tam puan çıkaran Zidane'ın kusursuz başlangıcını övdü. Les Bleus'nun başına geçmek, Santiago Bernabeu'daki görevinden ayrıldıktan sonra sabırla beklediği, uzun süredir taşıdığı bir hedefti: "Real Madrid'den sonra yapmak istediğim tek şeyin bu olduğunu kendi kendime söyledim."

54 yaşındaki teknik adam, 25 Eylül Cuma günü Türkiye deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle hemen etkisini gösterdi ve 1994'te Aime Jacquet'den bu yana Fransa'yla ilk maçını kazanan ilk teknik direktör oldu; üç gün sonra da Belçika'da aynı skorla galip geldi.