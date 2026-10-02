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Adhe Makayasa
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Thierry Henry, kusursuz teknik direktörlük başlangıcı yapan Fransa efsanesi Zinedine Zidane'ı "Tanrı'yla aynı seviyede" olarak nitelendirdi

T. Henry
Z. Zidane
Fransa
Fransa - İtalya
İtalya
UEFA Nations League A

Thierry Henry, Fransa teknik direktörü olarak Zinedine Zidane’ın ilk etkisine övgü dolu bir değerlendirme yaptı ve efsane orta saha oyuncusunu bir tanrıya benzetti. Fransa’yı çalıştırma fırsatı için sabırla bekleyen eski Real Madrid patronu, kulübede kusursuz bir sicille göreve harika bir başlangıç yaptı.

  • Fransız ikon kulübe hayalini gerçekleştirdi

    Henry, Fransa'nın başında çıktığı ilk iki maçtan da tam puan çıkaran Zidane'ın kusursuz başlangıcını övdü. Les Bleus'nun başına geçmek, Santiago Bernabeu'daki görevinden ayrıldıktan sonra sabırla beklediği, uzun süredir taşıdığı bir hedefti: "Real Madrid'den sonra yapmak istediğim tek şeyin bu olduğunu kendi kendime söyledim."

    54 yaşındaki teknik adam, 25 Eylül Cuma günü Türkiye deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle hemen etkisini gösterdi ve 1994'te Aime Jacquet'den bu yana Fransa'yla ilk maçını kazanan ilk teknik direktör oldu; üç gün sonra da Belçika'da aynı skorla galip geldi.

  • imago-sport-35094506.jpgPanoramic by PsnewZ

    Tanrısal benzetme, teknik direktörlük statüsünü tanımlar

    1998 Dünya Kupası’nı kazandığı eski takım arkadaşının üzerindeki anlık aura ve etkiyi gözlemleyen Henry, yeni göreve getirilen teknik direktörün futbol dünyasındaki olağanüstü konumuna dikkat çekti. Eski Arsenal forveti, RMC'nin 'Rothen s'enflamme' programında şöyle dedi: "Zizou'nun gelişi olağanüstü. Bu, futbol söz konusu olduğunda Tanrı’yla eşdeğer birine sahip olmak demek. Bunu inananları gücendirmek için söylemiyorum ama bizim için futbolda o, Tanrı’yla eşdeğer."

  • Eski takım arkadaşı acımasız bir istikrar çağrısı yaptı

    Henry ayrıca, efsanenin soyunma odasındaki varlığının yeni nesil Fransız yeteneklere nasıl ilham verdiğini de bizzat gözlemledi: "Onun Fransa milli takımında olması ve bu nesle neler katabileceğini görmek... Çocukların onun hakkında konuştuğunu ve kendilerini ifade ettiğini zaten gördük. Gözlerinin parladığını gördük... Bu son derece normal çünkü sonuçta o, Zizou!"

    Ancak Didier Deschamps'tan bir dönem kamuoyunun bitmek bilmeyen beklentilerini hatırlatan Henry, kalıcı başarının hâlâ şart olduğunu vurguladı: "Ama hâlâ sonuç almamız gerekiyor; o zaten bazı başarılar elde etti ve bunları sürdürmek zorunda kalacak. Bu yüzden, Deschamps için söylediğim gibi, bol şans!"

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  • imago-sport-1084014965.jpgZUMA Press Wire

    Stade de France dev maçlara ev sahipliği yapıyor

    Fransa, cuma akşamı Stade de France'ta İtalya'yı ağırlamaya hazırlanırken klasik bir Avrupa kapışması futbolseverleri bekliyor. Grup lideri için maç takvimi oldukça yoğun; ekip daha sonra gelecek pazartesi dördüncü maç gününde Belçika'yı Saint-Denis'de konuk edecek. Arka arkaya iç sahada oynanacak karşılaşmalar, Zidane'a galibiyet serisini uzatmak ve Uluslar Ligi zirvesindeki otoritesini pekiştirmek için ideal bir fırsat sunuyor.

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