Thierry Henry, Kevin De Bruyne ve 21. yüzyılın şu ana kadarki en iyi 25 Premier Lig oyuncusu - sıralaması

21. yüzyılın şu ana kadarki en iyi 25 Premier Lig oyuncusunu seçmek – ne kadar da zor bir görev. Dünyada bundan daha popüler bir lig yok ve dolayısıyla bu kadar mercek altına alınan da yok. Ya da bu kadar tartışılan. Dünyanın herhangi bir yerinde Premier Lig'de tuttuğu bir takım olmayan ya da en azından maçları günlük olarak izlemeyen bir futbol taraftarı bulmak zor olacaktır; bu da herkesin EPL'nin en iyi takımları ve oyuncuları hakkında bir görüşü olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, şampiyonluklar, yetenek, uzun süreli performans ve etki gibi kriterlerin birleşimine dayanan aşağıdaki listenin, bir eleştiri seline yol açması kaçınılmazdır. Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale ve Robin van Persie gibi modern devler listeye giremedi bile!

1 Ocak 2000'den önceki başarıların ve performansların dikkate alınmadığını belirtmek önemlidir; bu da, tüm zamanların en iyi 11'ine girmesi kesin olan Ryan Giggs, Alan Shearer ve Roy Keane gibi Premier Lig efsanelerinin zirve yıllarını liste dışı bırakmaktadır - ancak bu uyarı, en sert tepkilerden bizi kurtarmaya yetmeyecektir. Listeye dahil edilmesi veya çıkarılması için tartışmalı kararlar ve ikna edici argümanlar çok fazla.

Peki, ne bekliyorsunuz? Ne kadar çabuk okumaya başlarsanız, yorum bölümünde öfkenizi o kadar çabuk dile getirebilirsiniz!