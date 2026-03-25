Goal.com
Canlı
Mark Doyle

Çeviri:

Thierry Henry, Kevin De Bruyne ve 21. yüzyılın şu ana kadarki en iyi 25 Premier Lig oyuncusu - sıralaması

Opinion
K. De Bruyne
W. Rooney
T. Henry
Premier Lig
FEATURES
Liverpool
Chelsea
M.City
M. United
Arsenal
Tottenham Hotspur
M. Salah
F. Lampard
S. Gerrard

GOAL, 2000 yılından bu yana İngiltere’nin en üst liginde boy gösteren en iyi futbolcuları sıralayarak imkansızı başarmaya çalışıyor

21. yüzyılın şu ana kadarki en iyi 25 Premier Lig oyuncusunu seçmek – ne kadar da zor bir görev. Dünyada bundan daha popüler bir lig yok ve dolayısıyla bu kadar mercek altına alınan da yok. Ya da bu kadar tartışılan. Dünyanın herhangi bir yerinde Premier Lig'de tuttuğu bir takım olmayan ya da en azından maçları günlük olarak izlemeyen bir futbol taraftarı bulmak zor olacaktır; bu da herkesin EPL'nin en iyi takımları ve oyuncuları hakkında bir görüşü olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, şampiyonluklar, yetenek, uzun süreli performans ve etki gibi kriterlerin birleşimine dayanan aşağıdaki listenin, bir eleştiri seline yol açması kaçınılmazdır. Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale ve Robin van Persie gibi modern devler listeye giremedi bile!

1 Ocak 2000'den önceki başarıların ve performansların dikkate alınmadığını belirtmek önemlidir; bu da, tüm zamanların en iyi 11'ine girmesi kesin olan Ryan Giggs, Alan Shearer ve Roy Keane gibi Premier Lig efsanelerinin zirve yıllarını liste dışı bırakmaktadır - ancak bu uyarı, en sert tepkilerden bizi kurtarmaya yetmeyecektir. Listeye dahil edilmesi veya çıkarılması için tartışmalı kararlar ve ikna edici argümanlar çok fazla.

Peki, ne bekliyorsunuz? Ne kadar çabuk okumaya başlarsanız, yorum bölümünde öfkenizi o kadar çabuk dile getirebilirsiniz!

  • Yaya Toure Manchester City 2018 Premier LeagueGetty

    25Nasılsın, Toure?

    Manchester City'nin İngiliz futbolunun zirvesine tırmanışında belki de en etkili isim olan Yaya Touré, 2010 yılında Barcelona'dan transfer edildi ve kısa sürede kulübün orta sahasındaki dev haline geldi. Fildişili oyuncu, teknik ve fiziksel özelliklerin korkutucu bir karışımını barındıran, topu elinden almak neredeyse imkansız olan bir oyuncuydu.

    Toure, City'nin ilk iki Premier League şampiyonluğunun ardından, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında PFA Yılın Takımı'na seçildi ve ikinci şampiyonlukta 20 gol atarak muhteşem bir performans sergiledi. 2018'de Etihad'dan ayrıldığında kaptan Vincent Kompany, "Yaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kulüpte efsane olarak anılacak biri varsa, o da odur." dedi.

  • Cesc Fabregas Arsenal Getty Images

    24Cesc Fabregas

    Cesc Fabregas, Arsenal'de ilk kez sahaya çıktığında henüz 16 yaşındaydı. Gunners'ın Barcelona'dan gerçekten özel bir yetenek kazandığı hemen anlaşıldı; bu klas ve mücadeleci orta saha oyuncusu, performanslarındaki şaşırtıcı soğukkanlılığı ve kalitesiyle genç yaşını gölgede bırakıyordu. Nitekim, Arsène Wenger'in 2008 yılında Fabregas'ı takım kaptanı yapması hiç de sürpriz olmadı; o zamanlar İspanyol oyuncu henüz 21 yaşındaydı.

    Fabregas, profesyonel kariyerine 2003-04 "Yenilmezler" sezonunda başlamış olsa da, Premier Lig'de hiç forma giymediği için madalya alamadı. Ancak 2014'te İngiltere'ye dönüp Chelsea'ye katıldıktan sonra iki şampiyonluk kazandı ve muhteşem pas yelpazesiyle seyircileri hayran bırakmaya devam etti. Sonunda 111 Premier Lig asistiyle tüm zamanların sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

  • Luis Suarez LiverpoolGetty

    23Luis Suarez

    Çeşitli nedenlerden ötürü tartışmalı bir seçim olduğu su götürmez. Uruguaylı oyuncu, futbolculuk kariyeri boyunca insanları kızdırdı, gücendirdi ve hatta bazen ısırdı. Suarez, Premier Lig’de sadece üç buçuk sezon geçirdi; ancak iki kez yılın takımı kadrosuna seçildi ve 2013-14 sezonunda sadece 33 maçta rekor kıran 31 gol atarak Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü bile kazandı.

    Eski Liverpool forveti, İngiliz futbolunun daha önce hiç görmediği bir oyuncuydu; her açıdan her türlü golü atabilen, korkutucu bir doğa gücüydü. Sürekli baskısıyla savunmacıları eziyet etti ve hiç boşluk yokmuş gibi görünen yerlerde boşluk bulma konusundaki inanılmaz yeteneğiyle onları şaşkına çevirdi. Steven Gerrard, Suarez hakkında daha sonra "Kendi yeteneklerini özveriyle kullanarak takım arkadaşlarına asist yapmak ve gol fırsatları yaratmaya istekli, mucizevi bir futbolcu olmak nadir görülen bir kombinasyondur" demişti.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ashley Cole

    Ashley Cole her zaman tartışmalı bir figür olmuştur. 2006 yılında Londra’daki rakibi Chelsea’ye uzayan transfer sürecini eleştirenler sadece Arsenal taraftarları değildi. Ancak, “Cashley”nin olağanüstü bir oyuncu olduğu ve kariyerinin önemli bir döneminde tartışmasız dünyanın en iyi sol beklerinden biri olduğu iddiasına kimse itiraz edemez.

    Henüz bir gençken Arsenal kadrosuna girerek büyük bir sürpriz yarattı ve iki şampiyonluk kazanan takımın kilit oyuncularından biri oldu. Tartışmalı ayrılışının ardından, Stamford Bridge'de üçüncü kez Premier League kupasını kaldırırken, dördüncü kez PFA Yılın Takımı'na seçildi.

    Arsene Wenger geçtiğimiz günlerde, "O kesinlikle Premier League tarihinin en iyi sol bekidir," dedi. "Kulüp düzeyinde yaptıklarına bakıldığında, olağanüstü bir istikrar sergilediği görülüyor ve bu her zaman büyük bir oyuncunun işaretidir."

  • Petr Cech Chelsea Premier League trophyGetty

    21Petr Cech

    Petr Cech, Peter Schmeichel'in yerini alarak Premier Lig'in en iyi kalecisi oldu ve Danimarkalı oyuncunun olağanüstü başarılarını tartışmasız bir şekilde geride bıraktı. Nitekim, kalesini gole kapatma konusunda Cech gerçekten de bir başı başına bir ligde yer alıyor.

    Premier Lig'de geçirdiği 15 yıl boyunca 202 maçta kalesini gole kapatmayı başardı - en yakın rakibinden 33 fazla - ve iki farklı kulüpte (Chelsea ve Arsenal) toplam dört Altın Eldiven ödülü kazanarak rekoru paylaştı. Ayrıca, hiçbir kalecinin tek bir sezonda 24 maçta kalesini gole kapatma rekorunu kırması da oldukça düşük bir ihtimal.

    Cech, İngiltere'de bazı muhteşem savunma hatlarının arkasında oynamış olabilir, ancak büyük Gigi Buffon'un dört kez Premier Lig şampiyonu olanCech'i kendi neslinin en iyi çok yönlü kalecisi olarak gördüğünü hatırlamakta fayda var.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2024-25Getty Images

    20Virgil van Dijk

    Virgil van Dijk emekli olduğunda, Premier Lig tarihinin en iyi savunma oyuncusu olarak kabul edilmek için ciddi bir iddiaya sahip olabilir; zira 33 yaşında hâlâ dünya futbolunun en iyi stoperlerinden biri gibi görünüyor.

    Tabii ki her şey, Hollandalı oyuncunun yazın ardından Anfield'da kalıp kalmayacağına bağlı olacak, ancak şimdiden Van Dijk'ın bir Liverpool efsanesi olduğunu söyleyebiliriz. Southampton'dan transfer edilen bu oyuncu, Reds'i dünyanın en iyi takımı haline getirmeye yardımcı oldu ve bu süreçte takımın uzun süren şampiyonluk hasretine son verdi.

    Hollanda milli takım oyuncusu şimdi Liverpool'u bir şampiyonluğa daha taşımaya hazırlanırken, Vincent Kompany, dört kez PFA Yılın Takımı'na seçilen ve 2018-19 sezonunda Yılın Oyuncusu seçilen Van Dijk'in, EPL'nin en iyi stoperleri listesinde sadece kendisinin değil, Rio Ferdinand ve John Terry gibi isimlerin de üzerinde yer aldığını düşünüyor. "Virgil'den önce bir Liverpool vardı, ondan sonra da bir Liverpool... Bu nedenle ona birincilik veriyorum," dedi City'nin efsane ismi.

  • Erling Haaland playing for Manchester City in the 2024-25 Premier League seasonGetty

    19Erling Haaland

    Erling Haaland, İngiltere'de henüz tam üç sezon bile geçirmemiş olmasına rağmen, Manchester City'nin forveti şimdiden bazıları tarafından Premier Lig tarihinin en büyük golcüsü olarak gösteriliyor. Bunun nedenini anlamak hiç de zor değil. Haaland'ın istatistikleri sansasyonel, hatta neredeyse inanılmaz denebilir.

    Maç başına ortalama bir golün biraz altında bir performans sergiliyor (bu yazının yazıldığı sırada 94 maçta 84 gol) ve şimdiden iki Altın Ayakkabı ödülü kazandı. Ayrıca, Harry Kane'in tüm Premier Lig kariyeri boyunca kaydettiği kadar (sekiz) hat-trick yaptı.

    City'de kalırsa ve ciddi bir sakatlık sorunu yaşamazsa (şu anda ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak), Norveçli oyuncu İngiliz futbol tarihinin tüm gol rekorlarını kıracak. Pep Guardiola, "O inanılmaz bir makine" diyor ve City teknik direktörü, Haaland'ın "gollerde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile rekabet edeceğini" düşünüyor.

  • Harry Kane Tottenham 2017-18Getty Images

    18Harry Kane

    "Tek sezonluk mucize" olarak anılan oyuncu, Premier Lig tarihinin en istikrarlı isimlerinden biri oldu! Harry Kane, hiçbir şekilde büyük bir kariyere sahip olacağına dair bir beklenti yaratmıyordu. Tottenham'daki ilk yıllarında Leyton Orient, Millwall, Norwich City ve Leicester'a kiralanmıştı; ancak 2014-15 sezonunda 34 maçta 21 gol attıktan sonra bir daha geriye bakmadı ve gol atmaya hiç ara vermedi.

    Geçen yıl Bayern Münih'e transfer olduğunda Kane, 208 golle Premier Lig gol krallığı sıralamasında ikinci sıradaydı. Ayrıca üç kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve toplamda altı kez PFA Yılın Takımı'na seçildi.

    Premier Lig şampiyonluğunu (ya da herhangi bir kupa) kazanmamış olabilir, ancak Kane şüphesiz Premier Lig'in en büyük isimlerinden biri ve şu anda dünyanın en eksiksiz forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • John Terry ChelseaGetty

    17John Terry

    John Terry, kişiliği konusunda görüşleri ikiye böler; ancak bir futbolcu olarak, neredeyse her Premier Lig taraftarı onun tüm zamanların en iyilerinden biri olduğu konusunda hemfikirdir. Chelsea’nin altyapısından yetişen bu taviz vermeyen stoper, Roman Abramovich’in büyük meblağlar ödeyerek transfer ettiği dünya çapındaki oyunculardan oluşan bir soyunma odasında en etkili isim haline geldi.

    Jose Mourinho, 2004 yılında Stamford Bridge'in başına geçtiğinde Terry'yi hemen kaptan yaptı ve bu karar, İngiliz oyuncunun Blues'u arka arkaya iki şampiyonluğa taşımasıyla neredeyse anında haklı çıktı. Kariyerinin sonunda Terry, Premier League'i beş kez kazandı ve 41 gol attı; bu, lig tarihindeki en fazla gol atan savunma oyuncusu rekorudur. O halde, Chelsea taraftarları için onun hala "Kaptan, lider, efsane" olarak kalması hiç de şaşırtıcı değil.

  • Rio Ferdinand Man UtdGetty

    16Rio Ferdinand

    Alışılmışın dışında bir İngiliz stoper olan Rio Ferdinand, top hakimiyetinde tam bir soğukkanlılık abidesiydi; topu arka alandan orta sahaya taşımakta hiçbir zaman zorluk çekmeyen bir defans oyuncusuydu. Ancak, altı kez Premier Lig şampiyonu olan bu oyuncu genellikle Nemanja Vidic gibi bir “stopper” ile ikili oluştururken, eski West Ham oyuncusu hem hava toplarında hem de top kapma mücadelelerinde güçlü olduğu için “pis işleri” de halledebiliyordu.

    Ferdinand ayrıca inanılmaz derecede istikrarlıydı. Old Trafford'da geçirdiği 12 sezonun tam yarısında PFA Yılın Takımı'na seçildi. Paul Scholes daha sonra, "O, şüphesiz birlikte oynadığım en iyi stoperdi," diye açıklayacaktı. "Bir süreliğine dünyanın en iyi stoperi olduğunu da söyleyebilirim. Onun önünde oynamak, işinizi çok kolaylaştırıyordu."

  • Rodri Manchester City 2024Getty Images

    15Rodri

    Rodri sahneye çıkmadan önce, Premier Lig, Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’daki ilk döneminden bu yana bir Ballon d’Or kazananı çıkarmamıştı. Ancak, Manchester City ve İspanya’nın yıldızı geçen Ekim ayında bu prestijli bireysel ödülü kazandı ve Real Madrid ile Vinicius Junior oylama sonucuna öfkelenmiş olsa da, Rodri hem kulübü hem de milli takımı için geçirdiği bir başka muhteşem sezon sayesinde bu ödülü son derece hak eden bir kazanan oldu.

    O sadece City'yi tarihi bir dördüncü üst üste şampiyonluğa taşımakla kalmadı, aynı zamanda İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nı da kazandı ve Ballon d'Or, modern dönemin en klas ve en etkili defansif orta saha oyuncularından biri için adil ve çoktan hak edilmiş bir ödüldü. 2019'da Pep Guardiola tarafından transfer edildiğinden beri çok yönlü oyununu bambaşka bir seviyeye taşıyan Rodri, son birkaç yıldır dünya futbolunda daha tutarlı ve etkili bir oyuncu yoktu. Hatta, defans pozisyonunda da oynayabilen dört kez şampiyon olan bu oyuncu, son zamanlarda gol atma yeteneğini de geliştirerek artık tam anlamıyla bir futbolcu haline geldi. Guardiola'nın dediği gibi, "Her şeyi yapabiliyor. İnanılmaz bir oyuncu."

  • Didier Drogba Chelsea Getty Images

    14Didier Drogba

    Premier Lig, daha korkutucu bir golcü görmüş müydü hiç? Didier Drogba, bir 9 numara oyuncusunda aranan tüm fiziksel özelliklere sahipti: boy, hız ve güç. Fildişili oyuncu aynı zamanda korkutucu bir rekabetçiydi ve inanılmaz derecede özveriliydi; bu da onu rakip takımlar için bir kabus, takım arkadaşları için ise bir rüya haline getiriyordu.

    Carles Puyol, Drogba'nın karşılaştığı en zorlu rakip olduğunu açıkça itiraf ederken, eski takım arkadaşı Frank Lampard ise Drogba'nın büyük maçlarda daha da iyi oynadığını belirtti. İngiliz oyuncu, "O, bambaşka bir Didier'di," dedi. "O, bir hayvan gibiydi."

    Drogba, Chelsea'de iki dönem boyunca 104 Premier League golü atarak iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı, 2005-06 sezonunda asist sıralamasında birinci oldu ve dört şampiyonluk kazandı. Kısacası, çoğu zaman durdurulamaz olduğu için başarılı olan bir forvetti.

  • Stoke City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Vincent Kompany

    Vincent Kompany, 2008 yılında defansif orta saha oyuncusu olarak Manchester City'ye katıldı. 11 yıl sonra, Premier Lig tarihinin en iyi stoperlerinden biri olarak övgülerle kulüpten ayrıldı. Devasa bir varlık olan Kompany, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde hava toplarında hakimiyet kuruyordu, ancak bu iri Belçikalı oyuncu aynı zamanda harika bir pasör ve etrafındakileri ustaca organize eden bir oyuncuydu. Sakatlıklar, özellikle Etihad'daki son yıllarında sık sık sorun teşkil ediyordu, ancak Kompany, takım arkadaşlarının ona en çok ihtiyaç duyduğu anlarda neredeyse her zaman görevini layıkıyla yerine getirdi.

    Nitekim, City'nin eski kaptanı, kulüp tarihinin en önemli iki golünü attı: 2012'de Manchester United'a karşı attığı güçlü kafa vuruşu ve 2019'da Leicester City'ye karşı attığı muhteşem uzak mesafe vuruşu, fiilen şampiyonluğu getiren gollerdi. Premier Lig Onur Listesi'ne giren Kompany, Kevin De Bruyne'nin dediği gibi, "Büyük bir oyuncu, büyük bir kişilik ve büyük bir lider"di.

  • Eden Hazard Chelsea Premier LeagueGetty

    12Eden Hazard

    Eden Hazard'ın Real Madrid'deki dramatik düşüşü, hem şaşırtıcı hem de üzücüydü; zira Chelsea'de geçirdiği yedi sezonun büyük bir bölümünde tartışmasız Premier Lig'in en iyi oyuncusu olmuştu.

    Düşük ağırlık merkezi, muhteşem top kontrolü ve olağanüstü dripling becerileriyle Belçikalı oyuncu, 2012'de Lille'den transfer olduktan sonra Stamford Bridge'de hızla bir kahramana dönüştü ve kaçınılmaz olarak büyük Gianfranco Zola ile karşılaştırılmaya başladı - hatta İtalyan oyuncunun kendisi tarafından bile.

    Hazard, Chelsea'ye iki şampiyonluk kazandırdı ve 2014-15 sezonunda Premier Lig'in En İyi Oyuncusu seçildi, ayrıca üç kez daha Yılın Takımı'na seçildi. Daha fazlasını başarabilir miydi? Kesinlikle, Hazard "berbat bir antrenördü". Ancak Gary Neville'in bir zamanlar dediği gibi, onu izlemek hareket halindeki bir şiire tanık olmak gibiydi.

  • Sergio Aguero Manchester City 2011Getty

    11Sergio Agüero

    Premier Lig tarihinin en ünlü golünün mimarı olan Aguero, 2011-12 sezonunda Manchester City'ye şampiyonluğu en dramatik şekilde kazandırmak için QPR ağlarına topu kendine özgü güç ve isabetle gönderdi. Toplamda 184 gol atarak tüm zamanların en golcü oyuncular listesinde beşinci sırada yer alan Arjantinli forvet için bu, beş Premier Lig şampiyonluğunun ilkiydi.

    Aguero, sık sık sakatlıklarla boğuşmasaydı sıralamada daha da üst sıralarda yer alabilirdi, ancak bu minyon ama patlayıcı, Romario benzeri forvet, İngiliz futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak sonsuza kadar hatırlanacak. Pep Guardiola bir keresinde, "Aguero'nun istatistikleri her şeyi anlatıyor" demişti. "O bir efsane, kulübün tarihinin bir parçası." Ve Premier Lig'in.

  • David Silva Manchester City 2019Getty

    10David Silva

    10 büyülü sezon boyunca, "Merlin" lakaplı oyun kurucu, sol ayağının sihirli değneğiyle Premier Lig'i aydınlattı. Silva, futbol sahasında izlemesi büyük keyif veren bir oyuncuydu; hatlar arasında çevikçe hareket eden, yakalanması zor, cin gibi bir varlıktı; gittiği her yerde top sürme becerisi ve isabetli paslarıyla kaos yaratıyordu.

    Roberto Mancini, Manchester City'nin bu İspanyol oyuncuyu nasıl transfer ettiğini tam olarak anlayamıyordu. Mancini, Silva'nın Andres Iniesta ve Xavi gibi oyuncuların yanında Barcelona'da yer alması gerektiğini belirtiyordu; bu iki oyuncu da milli takımdaki takım arkadaşlarını çok seviyordu.

    Ancak sonunda, Etihad'da Silva'nın heykeli dikildi çünkü kulübün eşi görülmemiş başarıları, dört Premier League şampiyonluğu kazanan, üç kez Sezonun Takımı'na seçilen ve tüm zamanların asist sıralamasında yedinci sırada yer alan bu oyuncu olmadan asla gerçekleşemezdi.

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    9Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo, Old Trafford'daki gergin geçen ikinci döneminde Manchester United'daki mirasını lekelemiş olabilir, ancak kimse Portekizli oyuncunun İngiltere'deki ilk döneminde bir şov adamından dünyanın en eksiksiz forvetine dönüşmesini izlemenin nasıl bir his olduğunu asla unutmayacak. "Yıllar boyunca 'yeni George Best' olarak tanımlanan birkaç oyuncu oldu, ancak bu benim için ilk kez bir iltifattı," demişti Kuzey İrlandalı teknik adam 2003 yılında.

    Ronaldo, United'ın 7 numaralı formasını giymeye en layık isim olduğunu gerçekten kanıtladı. Dans eden ayakları ve muhteşem şutlarıyla tanınan kanat oyuncusu, 2009'da Real Madrid'e transfer olmadan önce, Red Devils'ın üst üste kazandığı üç Premier League şampiyonluğunun ikisinde Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Ayrıca, 2007-08 sezonunun sonunda sadece 34 maçta 31 gol atarak Altın Ayakkabı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödüllerini kazandı.

  • Patrick Vieira Arsenal Getty Images

    8Patrick Vieira

    Patrick Vieira, modern orta saha oyuncusunun arketipiydi. Uzun boylu olmasına rağmen teknik açıdan yetenekli, hem topu kazanmayı hem de onu verimli bir şekilde kullanmayı bilen zarif ve bilgili bir sporcuydu. Sonuç olarak, bu korku salan Fransız oyuncu, Arsène Wenger’in “Yenilmezler” takımının atan kalbi, tüm takımı harekete geçiren yorulmak bilmez güç haline geldi.

    Vieira, çok az oyuncunun ulaşabildiği bir mükemmellik seviyesine ulaştı. Eski Arsenal kaptanının altı sezon üst üste (ve 2000'li yıllarda beş kez) PFA'nın Premier Lig Yılın Takımı'na seçilmesi, bunu harika bir şekilde ortaya koyuyor.

    Kariyerinin sonlarında Manchester City forması da giyen Vieira hakkında Wenger, daha sonra "O bizim için olağanüstü bir oyuncuydu" diyecekti. "Arsenal olarak, Patrick'in katkısına sonsuza kadar minnettar olacağız. O özel biriydi."

  • Frank Lampard Chelsea 2005Getty

    7Frank Lampard

    Şimdi düşününce komik geliyor ama 2001 yılında kulüp, West Ham'dan Frank Lampard'ı transfer ettiğinde Chelsea taraftarları oldukça şüpheciydi. Ancak Lampard, kısa sürede Stamford Bridge'de bir ikon haline geldi ve dünya futbolunun en çok korkulan ve saygı duyulan oyuncularından biri oldu. Lampard, 1955'ten bu yana Chelsea'nin ilk İngiltere birinci lig şampiyonluğunda 13 gol atıp asist sıralamasında da birinci olduktan sonra, 2005 Ballon d'Or oylamasında Ronaldinho'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

    Lampard, ertesi yıl Blues'un şampiyonluğunu korumasına 16 golle katkıda bulundu ve toplamda 10 sezon üst üste Premier Lig'de çift haneli gol sayısına ulaştı; bu, sadece golcü yeteneğinin değil, aynı zamanda olağanüstü istikrarının da kanıtıdır. Hem gol hem de asist açısından 100 barajını aşan Lampard, haklı olarak İngiltere'nin yetiştirdiği en eksiksiz orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.

  • Liverpool's English midfielder Steven GeAFP

    6Steven Gerrard

    Liverpool taraftarları tarafından sevilen ancak rakipler tarafından yerden yere vurulan Steven Gerrard, Premier Lig tarihinde hâlâ oldukça tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor. Hatta, kupayı hiç kazanamadığı için bu listeye girmeye hakkı olmadığını savunanlar bile var; zira 2014’te Chelsea karşısında yaptığı o meşhur kayma, Brendan Rodgers’ın yönetimindeki Kırmızılar’ın şampiyonluğu kaçırmasında kilit rol oynamıştı.

    Ancak Gerrard, PFA'nın sezonun en iyi kadrosuna sekiz kez girerek bu rekoru hala kimseye kaptırmamış olması nedeniyle, haklı olarak Premier Lig Onur Listesi'ne ilk girenler arasında yer aldı. Liverpool'un gerçek hayattaki "Roy of the Rovers"ı, defalarca kritik anlarda sahneye çıkan çok yetenekli bir orta saha oyuncusuydu ve çoğu zaman kendisinden çok daha yeteneksiz takım arkadaşlarıyla çevriliydi. Nitekim, büyük Paul Scholes bile, Anfield'da yıllarca yaptığı gibi bir kulübü sırtlayamayacağını itiraf etmiştir.

  • Salah LiverpoolGetty Images

    5Mohamed Salah

    Liverpool'un Mısırlı Kralı, 2017'de Roma'dan Anfield'a geldiğinde pek de golcü bir oyuncu olarak görülmüyordu; ancak sadece 36 maçta 32 gol atarak Premier Lig'in tek sezon gol rekorunu anında kırdı. Ardından üç Altın Ayakkabı ödülü daha geldi ve tartışmasız bir şekilde 21. yüzyılda Kırmızılar'ın en başarılı döneminin simgesi oldu.

    Liverpool'un 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunun arkasındaki itici güç olan Salah'ın, Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi kanat oyuncusu olduğuna dair hiçbir şüphe kalmadı. Klopp'un bir zamanlar söylediği gibi, "Birkaç yıl sonra bir stüdyoda yorumcu olarak oturduğunda, herkes onun ne kadar iyi olduğunu anlayacak. Ancak bizim için bu çok açık. O, tüm zamanların en iyilerinden biri."

  • Manchester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Kevin De Bruyne

    Manchester City, Premier Lig’in en popüler takımı sayılmaz; ancak Kevin De Bruyne’yi sahada izlemekten keyif almayan birini bulmak oldukça zor. Bu klas Belçikalı oyuncu, formunun zirvesindeyken izlemesi büyük bir zevk; diğerlerinin farkına bile varamadığı pasları atabilen, olağanüstü zarif bir futbolcu. Bu da, neden üç kez Premier Lig’in Yılın Oyun Kurucusu ödülünü kazandığını açıklıyor.

    Sakatlıklar onu düzenli olarak engellemesaydı, daha da fazlasını kazanmış olacaktı, ancak De Bruyne'nin özgeçmişi, durdurulamaz yoğunluğu ve yenilikçiliğiyle olduğu kadar etkileyici. Altı Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor ve beş kez Yılın Takımı'na seçildi. De Bruyne, kısaca, İngiliz futbolunu süsleyen en iyi futbolculardan biri ve Joe Cole'un bir zamanlar ifade ettiği gibi "ofansif orta saha oyuncularının Godfather'ı". 2024-25 sezonunun sonunda Etihad'dan ayrıldığında, sadece City taraftarları tarafından değil, herkes tarafından çok özlenecek.

  • Wayne Rooney Man UtdGetty

    3Wayne Rooney

    19 Ekim 2002'de Goodison Park'ta Everton formasıyla attığı muhteşem golle 16 yaşındaki Wayne Rooney, Arsenal'in 30 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdiğinde, Arsène Wenger, o zamanlar zaten olgunlaşmış olan bu forveti, Arsenal'in başında olduğu süre boyunca gördüğü "en büyük İngiliz yetenek" olarak nitelendirdi. Sir Alex Ferguson da aynı derecede etkilenmişti ve sadece iki yıl sonra bu Liverpoollu sokak futbolcusunu 25 milyon sterline Manchester United'a transfer etti; bu transferin tam bir kelepir olduğu ortaya çıktı. Rooney, Old Trafford'da beş İngiltere şampiyonluğu da dahil olmak üzere 16 kupa kazandı ve United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu (208 gol) oldu.

    Rooney söz konusu olduğunda, kendine daha iyi baksaydı daha da fazlasını başarabileceği yönünde içimizi kemiren bir his her zaman vardır, ancak yine de Premier Lig'in tüm zamanların gol sıralamasında ikinci, asist sıralamasında dördüncü sırada yer alan, gerçekten olağanüstü bir çok yönlü forvetten bahsediyoruz.

  • Manchester City v Manchester United - FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    2Paul Scholes

    Paul Scholes, 11 kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı (bunların sekizi 2000 yılından itibaren), yani burada İngiliz futbol tarihinin en başarılı oyuncularından birinden bahsediyoruz. Ancak, kazandığı kupalardan daha etkileyici olan şey, meslektaşları tarafından ne kadar saygı duyulduğudur. Thierry Henry, Scholes'u Premier Lig'in en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi, Zinedine Zidane onun en zorlu rakibi olduğunu söylerken, Xavi ise onu "rol model" olarak tanımladı.

    Scholes, her türlü pası hem görebiliyor hem de atabiliyordu; aynı zamanda müthiş bir şut gücüne sahipti ve bu sayede Premier Lig'de 107 gol attı; bunların çoğu muhteşem gollerdi. Elbette, Scholes'un yetenekleri İngiltere milli takımında hiçbir zaman tam olarak değerlendirilemedi, ancak Sir Alex Ferguson, "Kızıl Prens"ten en iyi şekilde nasıl yararlanacağını çok iyi biliyordu; hatta 2013'te bir şampiyonluk daha kazanmak için onu emeklilik kararından vazgeçirmişti. İskoç teknik adam, "O kesinlikle mükemmel bir oyuncuydu," diye hayranlıkla konuştu.

  • FBL-ARSENAL-KEOWN-TESTIMONIALAFP

    1Thierry Henry

    Listenin geri kalanını oluşturmak son derece zor olmuş olabilir, ancak 1 numara kim olacağı konusunda hiçbir zaman şüphe yoktu. Henry sadece yüzyılın en iyi Premier Lig oyuncusu değil; ligin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu.

    Zarif olduğu kadar etkili olan, müthiş bir hıza sahip ölümcül bir golcü olan Arsenal'in tüm zamanların en golcü oyuncusu, tek başına bir takımı paramparça edebilirdi. "Defans oyuncuları için utanç vericiydi: Ne zaman isterse gol atıyordu," dedi, vatandaşı olan Henry'yi kanat oyuncusundan forvete dönüştüren eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger.

    Henry, "The Invincibles" için 30 gol attığı tarihi 2003-04 sezonunda eşsiz bir performans sergiledi. Fransız forvet, aynı sezonda 20 gol ve 20 asist kaydeden tek oyuncu olmaya devam ediyor; bu da onun çok yönlü mükemmelliğinin en mükemmel kanıtı.