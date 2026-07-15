Thierry Henry, Fransa’nın İspanya’ya karşı neden sürekli mağlup olduğu konusunda görüşünü açıkladı; efsanevi forvet, La Roja’nın Kylian Mbappé ve arkadaşlarından “çok daha üstün” olduğunu kabul etti

Henry, son yıllarda İspanyol futbolunun çeşitli kategorilerde gösterdiği istikrarlı üstünlüğü vurguladı. Bu başarının bir tesadüf olmadığını, tüm seviyelerde değişmeden devam eden net bir taktik kimliğin sonucu olduğunu belirtti.

Henry şöyle açıkladı: “Kadın futbolu, gençlik turnuvaları, Olimpiyat Oyunları… Onlara karşı bir final maçı kaybettim [2024 Olimpiyatları’nda U23 takımının teknik direktörü olarak]. Tekrar tekrar, her zaman oradalar. Bir kimlikleri, bir felsefeleri var: seviye ne olursa olsun hepsi aynı şekilde oynuyor. Teknik direktör sistemi mükemmel biliyor, bunu görebilirsiniz. Yıldızlarla dolu bir takım. İspanya topu ele geçirdiğinde size geri vermez, gidip topu almak size kalır. Bu sistemi ve kurdukları yapıyı övmek istiyorum."