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Thierry Henry, Fransa’nın İspanya’ya karşı neden sürekli mağlup olduğu konusunda görüşünü açıkladı; efsanevi forvet, La Roja’nın Kylian Mbappé ve arkadaşlarından “çok daha üstün” olduğunu kabul etti
İspanya’nın üstünlüğü Fransa’ya zarar veriyor
Henry, Salı günü Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’nın Fransa’yı 2-0 mağlup etmesini izledi. Fox Sports’ta yorumcu olarak yer alan Henry, İspanyol takımının performansından derin bir şekilde etkilendi.
Henry şöyle konuştu: "İspanyollar topu kontrol ettiler ve neden Avrupa şampiyonu olduklarını gösterdiler. Rakibinden çok üstündüler. En iyi takım kazandı. Maça başından itibaren oyuna giremezseniz, işiniz zorlaşır. İspanya, 1-0 gerideyken karşı karşıya kalınabilecek en zorlu takımdır. Bunu kabullenmek zor. Fransa, olanları analiz etmeli ve bu durumdan daha güçlü çıkarak, yeni ezeli düşmanını yenme hedefiyle geri dönmelidir."
Tutarlı bir futbol felsefesi
Henry, son yıllarda İspanyol futbolunun çeşitli kategorilerde gösterdiği istikrarlı üstünlüğü vurguladı. Bu başarının bir tesadüf olmadığını, tüm seviyelerde değişmeden devam eden net bir taktik kimliğin sonucu olduğunu belirtti.
Henry şöyle açıkladı: “Kadın futbolu, gençlik turnuvaları, Olimpiyat Oyunları… Onlara karşı bir final maçı kaybettim [2024 Olimpiyatları’nda U23 takımının teknik direktörü olarak]. Tekrar tekrar, her zaman oradalar. Bir kimlikleri, bir felsefeleri var: seviye ne olursa olsun hepsi aynı şekilde oynuyor. Teknik direktör sistemi mükemmel biliyor, bunu görebilirsiniz. Yıldızlarla dolu bir takım. İspanya topu ele geçirdiğinde size geri vermez, gidip topu almak size kalır. Bu sistemi ve kurdukları yapıyı övmek istiyorum."
Mevcut sisteme güvenmek
Henry, İspanya’nın ikinci golünün uzun bir top hakimiyeti sürecinin sonucu olduğunu belirterek, bu durumun İspanya’nın köklü futbol DNA’sını yansıttığını vurguladı. Her oyuncunun, deneyim düzeyine bakılmaksızın ne yapması gerektiğini tam olarak bildiğini vurguladı.
Henry şunları ekledi: “Bunu hem oyuncu olarak onlara karşı, hem de teknik direktör olarak onlara karşı yaşadım, ama aynı zamanda Barcelona’da oynadığım zamanlarda da. Şunu anlamak gerekir ki top hareket eder; herkes pozisyonunda kalmalı, takım arkadaşlarına güvenmeli ve topun akışına izin vermelidir. Rakibi çekmek için her seferinde sahayı açarlar. Fransa’ya karşı sanki onlar orada değilmiş gibi pas atarsınız. İster Baena ister Nico Williams oynasın, dokuz yaşından beri ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. İster ilk ister üçüncü milli maçları olsun, aynı tarzda oynadıkları için ne yapacaklarını biliyorlar."
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Deschamps görevinden ayrılırken İspanya finaldeki rakibini bekliyor
Didier Deschamps’ın ayrılmasının ardından Fransa, 2018 Dünya Kupası zaferiyle öne çıkan 14 yıllık tarihi görev süresinin ardından artık yeni bir döneme girecek. Öte yandan İspanya, özgüven dolu bir şekilde finale doğru ilerliyor. La Roja, dünya futbolunun tartışmasız lideri konumunu pekiştirmek amacıyla, İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak ve büyük heyecanla beklenen karşılaşmanın galibiyle karşılaşmaya hazırlanıyor.
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