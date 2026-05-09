Thierry Henry, Eden Hazard'ı "kendine özgü bir sınıfta" olarak nitelendirirken, Kevin De Bruyne ise "farklı düşünüyor"; eski Arsenal yıldızı Premier Lig efsanelerini övüyor
Hazard'ın büyüsü
Henry, Chelsea’de geçirdiği kupa dolu dönem boyunca Premier Lig savunmalarını adeta dehşete düşüren Hazard’a duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir. Fransız teknik adam, Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Hazard ile yakından çalışmış ve bu kanat oyuncusunun maçların kaderini tek başına belirleyebilen doğuştan gelen yeteneğini ilk elden gözlemlemiştir.
"Eden, Eden'dir. O, kendi sınıfında tek başına bir oyuncudur," diyen Thierry Henry, L'Avenir'e verdiği röportajda, kanat oyuncusunun doğal yeteneğini ve Premier League'de Chelsea'de geçirdiği en parlak yıllarında sürekli sergilediği eşsiz parlaklığını takdir etti.
De Bruyne ile daha derin bir bağ
Ancak, eski Manchester City orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'den bahsederken Henry'nin üslubu derin bir entelektüel saygıya dönüştü. Fransız futbolcu, orta saha oyuncusunun yoğunluğunda ve bakış açısında sık sık kendinden izler gördüğünü itiraf etti. Düşünceli bir duraklamanın ardından Henry şöyle açıkladı: "Ama Kevin De Bruyne... O farklı. Olaylara farklı bir açıdan bakıyor. Kendimi sık sık onda buldum. Çünkü olaylara, hayata bakış açısı, konuşma tarzı ve bazı şeyleri kavrayışında kendine özgü bir yanı var."
Henry'nin yorumları, sahadaki mükemmeliyetçiliği bazen taraftarlar ve eleştirmenler tarafından hayal kırıklığı olarak yanlış anlaşılan De Bruyne'nin mizacına ışık tutuyor. Henry için bu ateş, çevresindekilerden daha yüksek bir frekansta çalışan elit bir futbol zekasının sadece bir yan ürünüdür.
Arsenal’in “Invincibles” döneminin yıldızı, De Bruyne’nin teknik becerisinin oyunun benzersiz bir anlayışından kaynaklandığına inanıyor. Orta saha oyuncusunun seyircileri hayrete düşüren paslar atabilme yeteneğinin, futbola farklı bir bakış açısına sahip olmasından kaynaklandığını belirtti. Henry, “İnsanlar sık sık kendilerine ‘Neden sinirleniyor?’ diye soruyor. Oysa Kevin sadece farklı biri,” dedi.
Henry'ye göre, bu mizaç, Belçikalı orta saha oyuncusunu futbol tarihinin en büyük oyun kurucularından biri yapan şey. "Bu yüzden, zaman zaman, 'O ne gördü?' diye soracağınız paslar atıyor. O olağanüstü bir oyuncu," diye ekledi Fransız oyuncu.
Hazard, Real Madrid'de sakatlıklarla boğuşan bir dönemden sonra futbolu bırakırken, De Bruyne ise hâlâ en üst seviyede forma giymeye devam ediyor. Napoli'de son derece başarılı ve kupa dolu bir dönem geçirdikten sonra geçen yaz City'den ayrılan oyun kurucu, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 19 maça çıktı; bu maçlarda 5 gol attı ve 3 asist yaptı.