Ancak, eski Manchester City orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'den bahsederken Henry'nin üslubu derin bir entelektüel saygıya dönüştü. Fransız futbolcu, orta saha oyuncusunun yoğunluğunda ve bakış açısında sık sık kendinden izler gördüğünü itiraf etti. Düşünceli bir duraklamanın ardından Henry şöyle açıkladı: "Ama Kevin De Bruyne... O farklı. Olaylara farklı bir açıdan bakıyor. Kendimi sık sık onda buldum. Çünkü olaylara, hayata bakış açısı, konuşma tarzı ve bazı şeyleri kavrayışında kendine özgü bir yanı var."

Henry'nin yorumları, sahadaki mükemmeliyetçiliği bazen taraftarlar ve eleştirmenler tarafından hayal kırıklığı olarak yanlış anlaşılan De Bruyne'nin mizacına ışık tutuyor. Henry için bu ateş, çevresindekilerden daha yüksek bir frekansta çalışan elit bir futbol zekasının sadece bir yan ürünüdür.