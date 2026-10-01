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Thierry Henry'den, Anfield'da uyum sağlamakta zorlanan 123 milyon sterlinlik Liverpool transferi Bradley Barcola için sert uyarı

B. Barcola
Liverpool
T. Henry
Premier Lig
Arsenal

Thierry Henry, Liverpool'a olay yaratan transferinin ardından Bradley Barcola'ya sert bir uyarıda bulundu ve kanat oyuncusunun kısa süre içinde sonuç üretmeye başlaması gerektiğinde ısrar etti. Fransa milli oyuncusu, dudak uçuklatan 123 milyon £ bonservis bedeliyle Anfield'a geldi ancak yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde ritmini bulmakta zorlandı.

  • Merseyside'da ağır bir başlangıç

    Barcola bu yaz 123 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla, potansiyel 17 milyon sterlinlik bonusları da içeren transferle Paris'ten Merseyside'a geçti. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'deki ilk beş maçında gol atamadı ve kayda değer bir etki yaratamadı.

    Liverpool da genel olarak sezona biraz dağınık bir başlangıç yaptı. Yeni göreve getirilen teknik direktör Iraola yönetiminde Kırmızılar, Premier League'deki ilk beş maçında yenilgi yüzü görmedi ancak şimdiden üç beraberlik aldı.


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    Henry, uyum sürecindeki engeli öne çıkardı

    Eski Arsenal forveti Henry, Barcola'nın İngiliz futboluna uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğuna inanıyor. Kanat oyuncusunun Paris Saint-Germain'de Luis Enrique'nin yapılandırılmış düzeninden Premier League'deki çok daha yoğun bir ortama geçtiğine dikkat çekti.

    Henry, Betway'e verdiği demeçte, "Herkesin her an ne olduğunu bildiği belirli bir sisteme ve oyun tarzına alışkın olduğunuzda bu her zaman kolay olmuyor" dedi. "Liverpool'a yeni geldi, İngilizce konuşmuyor ve ligde farklı yoğunluğa sahip farklı bir oyun tarzı var. Luis Enrique'nin sistemine gelen herkesin parladığını görebilirsiniz: [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola."

    İngiltere'ye yaptığı kendi transferinden örnek veren Henry şunları ekledi: "Ben de bununla aynı şekilde başa çıkmak zorunda kaldım, sonra o küçük değişim yaşandı ve kendimi daha rahat hissettim. İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz, soyunma odasında şakalaşabiliyorsunuz, biraz daha az çekingen oluyorsunuz ve insanlar sizin nasıl biri olduğunuzu anlamaya başlıyor.

    "Başlamak için kolay bir yer değil ve bonservis bedelini o belirlemedi ama bu yük onun omuzlarında. Hepimiz biliyoruz ki bire birde ölümcül ve sürati var. Üzerinde çalışması gereken tek şey bitiriciliği ama bu normal. 19 ya da 20 yaşındayken benim bitiriciliğime kariyerimin sonundaki hâlimle kıyaslayarak bakarsanız, arada çok büyük fark vardı. Oyunum konusunda çok daha fazla emin oldum."

    Henry, Barcola'nın geçmişi ve yüksek transfer bedeli nedeniyle sabrın sınırlı olacağını vurguladı. Fransız isim, "Arka arkaya Şampiyonlar Ligi kazanmış olması, Fransa için oynaması, bonservis bedeli ve sahip olduğu kalite nedeniyle insanlar onun kusursuz bir oyuncuya dönüşmesini beklemeyecek, bu yüzden performans vermek zorunda kalacak" uyarısında bulundu. "Bir beklenti seviyesi olacak ve bazen bitiricilikte biraz ham kalıyor ama çok fazla pozisyon üretiyor."

  • Jacquet, Van Dijk'in yanında parlıyor

    Buna karşılık, 21 yaşındaki savunmacı Jeremy Jacquet, Rennes'ten geldikten sonra Virgil van Dijk'ın yanında parladı. Henry, stoperin gelişimini uzun süredir takip ettiğini açıkladı: "Seviyesi her zaman çok yüksekti. [Fransa] 21 Yaş Altı takımının teknik direktörü olduğumda onu kadroya çağırmak istedim, o zaman sadece 16 ya da 17 yaşındaydı ama gelmedi çünkü sınavlarına girmesi gerekiyordu. Futbola ne kadar odaklıysa, diplomalarını almaya da o kadar odaklıydı.

    "Kafası çok net ve ailesi de ne yapması gerektiğini, nasıl başarılı olabileceğini biliyor. Bana onun her zaman 'o çocuk' olarak görüldüğünü söylediler ama işler her zaman böyle yürümüyor. O yaşta 'o çocuk' olan ve sonrasında öyle çıkmayan çok oyuncu gördüm, bazen ise tam tersi oluyor."

    Henry, elit düzeyde bir partnerle oynamasının adaptasyon sürecini hızlandırdığını da ekledi. "Ne yapması gerektiğini şimdiden anladığını görebilirsiniz, özellikle de oyunun fiziksel bölümünde" dedi. "Virgil'le birlikte oynuyorsanız bu da yardımcı olur. Ama beklenti seviyesini karşılamasına şaşırdım mı? Hayır, pek değil, çünkü Fransa'daki altyapı sisteminde de her zaman bu durumun içindeydi."


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    Zidane yönetiminde milli görevler bekliyor

    Hem Barcola hem de Jacquet, şu anda Zinedine Zidane’ın yenilenen Fransa kadrosunda yer alıyor. Liverpoollu ikili, pazartesi günü Belçika karşısında alınan 1-0’lık galibiyette ilk 11’de başladı.

    Şimdi gözler yeniden milli takım sahnesinde etkileyici bir performans sergilemekte olacak. Fransa, cuma günü İtalya ile karşılaşmaya hazırlanırken, gelecek pazartesi de Belçika ile hızlı bir rövanşa çıkacak.

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