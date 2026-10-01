Eski Arsenal forveti Henry, Barcola'nın İngiliz futboluna uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğuna inanıyor. Kanat oyuncusunun Paris Saint-Germain'de Luis Enrique'nin yapılandırılmış düzeninden Premier League'deki çok daha yoğun bir ortama geçtiğine dikkat çekti.

Henry, Betway'e verdiği demeçte, "Herkesin her an ne olduğunu bildiği belirli bir sisteme ve oyun tarzına alışkın olduğunuzda bu her zaman kolay olmuyor" dedi. "Liverpool'a yeni geldi, İngilizce konuşmuyor ve ligde farklı yoğunluğa sahip farklı bir oyun tarzı var. Luis Enrique'nin sistemine gelen herkesin parladığını görebilirsiniz: [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola."

İngiltere'ye yaptığı kendi transferinden örnek veren Henry şunları ekledi: "Ben de bununla aynı şekilde başa çıkmak zorunda kaldım, sonra o küçük değişim yaşandı ve kendimi daha rahat hissettim. İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz, soyunma odasında şakalaşabiliyorsunuz, biraz daha az çekingen oluyorsunuz ve insanlar sizin nasıl biri olduğunuzu anlamaya başlıyor.

"Başlamak için kolay bir yer değil ve bonservis bedelini o belirlemedi ama bu yük onun omuzlarında. Hepimiz biliyoruz ki bire birde ölümcül ve sürati var. Üzerinde çalışması gereken tek şey bitiriciliği ama bu normal. 19 ya da 20 yaşındayken benim bitiriciliğime kariyerimin sonundaki hâlimle kıyaslayarak bakarsanız, arada çok büyük fark vardı. Oyunum konusunda çok daha fazla emin oldum."

Henry, Barcola'nın geçmişi ve yüksek transfer bedeli nedeniyle sabrın sınırlı olacağını vurguladı. Fransız isim, "Arka arkaya Şampiyonlar Ligi kazanmış olması, Fransa için oynaması, bonservis bedeli ve sahip olduğu kalite nedeniyle insanlar onun kusursuz bir oyuncuya dönüşmesini beklemeyecek, bu yüzden performans vermek zorunda kalacak" uyarısında bulundu. "Bir beklenti seviyesi olacak ve bazen bitiricilikte biraz ham kalıyor ama çok fazla pozisyon üretiyor."