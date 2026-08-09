Bu ikonik isimlerle birlikte çalışmış olan Stack, harika futbol bahis oranları 2026-27 Premier League sezonu için oranlarını belirlerken GOAL'e özel açıklamalarda bulundu ve iki kuşak arasında bir karma yapması istendiğinde şunları söyledi: “Aslında bunu daha önce yaptım, sadece iki oğlumla. Çünkü onlar Invincibles'ı sorguluyordu. Bizi tamamen çöp sanıyorlar çünkü bizi hiç canlı izlemediler. Thierry Henry ile Dennis Bergkamp'ın kim olduğunu ve onların iki forvet olarak nasıl bir ikili oluşturduğunu tam olarak kavrayamıyorlar.

“Bakın, oyun tamamen değişti. Değişmeyen tek şey ise kazanmak ve Arsenal, o takım özelinde, yenilmeme mentalitesine sahipti. Bu yüzden genel olarak futbolun aslında geriye gittiğini söylemek için çok güçlü bir argüman olduğunu düşünüyorum.

“Arsenal, Invincibles dönemindeyken örneğin Chelsea'nizle ve United'la oynuyordunuz, tartışılır ama Liverpool'larınızla da. Hepsini size tek tek sayamam, çok fazla olur ama o dönemde Premier League'de Lampard'larınızın, Terry'lerinizin, Ferdinand'larınızın, Drogba'larınızın, Vidic'lerinizin kalitesi vardı, liste uzayıp gidiyor. Ve bence o zaman bunu başarmak, şu ankine kıyasla çok daha zordu.

“Oyuncu oyuncu gitmek istemem ama bunun yüzde 50'ye 50 olacağını düşünüyorum, gerçekten öyle. O Invincibles takımında çıkaramayacağınız bazı oyuncular var; örneğin Thierry'leriniz, Dennis'leriniz, Vieira'larınız, Sol Campbell, Ashley Cole. Daha ilk anda beş isim ediyor, sonra Robert Pires'i de bunun içine katmaya başlıyorsunuz. Bence şu anda elimizde olan yerine solda Pires olurdu. Gilberto Silva ve onun gibi isimlerle ilgili de argümanlar var. Mesela bir Dünya Kupası kazandı.

“Keşke ikisini birleştirebilsek. O zaman nasıl bir takımımız olurdu, size söyleyeyim. Ama Arsenal'in bu yeni oyuncu grubu farklı yönetiliyor. Oyun değişti ama onlar maç kazanmanın yollarını buluyor. Artık kupa kazanmanın yollarını da buluyorlar ki bu da açıkçası çok büyük bir pozitif.”