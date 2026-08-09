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Thierry Henry, Declan Rice, Dennis Bergkamp ve Bukayo Saka: Arsenal'ın 2026'da Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan kadrosundan hangi isimler Invincibles takımına girer?
Arsenal'ın yenilgisiz "Invincibles" takımı kaç puan topladı?
Güçlerinin zirvesinde oldukları 2000'lerin başında Arsenal, tarih yazan bir tarzla yurtiçinde üstünlük sağladı. Premier League'deki 38 maçın hiçbirinde yenilgi yaşanmadı; 26 galibiyet ve 12 beraberlik, kuzey Londra devini 90 puana taşıdı.
İngiltere'nin en üst liginde ondan önce de sonra da hiç kimse bu başarıyı tekrarlayamadı. Rekorlar kitabındaki bu dikkat çekici kaydı silmek kolay olmayacak; Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola gibi isimler bile bu alanda yetersiz kaldı.
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Henry, Bergkamp ve Vieira, Arsenal için belirleyici figürlerdi
Arsenal, art arda üç kez ikinci olduktan sonra geçen sezon yeniden zirveye çıktı ve Mikel Arteta, Emirates Stadyumu'nda daha önce Highbury'de kurulana rakip olacak bir hanedanlık inşa etmeyi hedefliyor.
Elinde çok fazla yetenek var; bunlar arasında Dünya Kupası şampiyonları David Raya ve Mikel Merino, İngiltere'nin süper yıldızları Declan Rice ve Bukayo Saka'nın yanı sıra etkileyici stoperler William Saliba ile Gabriel Magalhaes de yer alıyor.
Thierry Henry'nin, Dennis Bergkamp, Patrick Vieria, Ashley Cole, Sol Campball ve Robert Pires'li "Yenilmezler" de işin içine katıldığında, bunlardan herhangi biri karma ilk 11'e girebilir miydi?
Rice ve Saka, Arsenal'ın yıldızlarla dolu 'Yenilmezler' takımına girebilir miydi?
Bu ikonik isimlerle birlikte çalışmış olan Stack, harika futbol bahis oranları 2026-27 Premier League sezonu için oranlarını belirlerken GOAL'e özel açıklamalarda bulundu ve iki kuşak arasında bir karma yapması istendiğinde şunları söyledi: “Aslında bunu daha önce yaptım, sadece iki oğlumla. Çünkü onlar Invincibles'ı sorguluyordu. Bizi tamamen çöp sanıyorlar çünkü bizi hiç canlı izlemediler. Thierry Henry ile Dennis Bergkamp'ın kim olduğunu ve onların iki forvet olarak nasıl bir ikili oluşturduğunu tam olarak kavrayamıyorlar.
“Bakın, oyun tamamen değişti. Değişmeyen tek şey ise kazanmak ve Arsenal, o takım özelinde, yenilmeme mentalitesine sahipti. Bu yüzden genel olarak futbolun aslında geriye gittiğini söylemek için çok güçlü bir argüman olduğunu düşünüyorum.
“Arsenal, Invincibles dönemindeyken örneğin Chelsea'nizle ve United'la oynuyordunuz, tartışılır ama Liverpool'larınızla da. Hepsini size tek tek sayamam, çok fazla olur ama o dönemde Premier League'de Lampard'larınızın, Terry'lerinizin, Ferdinand'larınızın, Drogba'larınızın, Vidic'lerinizin kalitesi vardı, liste uzayıp gidiyor. Ve bence o zaman bunu başarmak, şu ankine kıyasla çok daha zordu.
“Oyuncu oyuncu gitmek istemem ama bunun yüzde 50'ye 50 olacağını düşünüyorum, gerçekten öyle. O Invincibles takımında çıkaramayacağınız bazı oyuncular var; örneğin Thierry'leriniz, Dennis'leriniz, Vieira'larınız, Sol Campbell, Ashley Cole. Daha ilk anda beş isim ediyor, sonra Robert Pires'i de bunun içine katmaya başlıyorsunuz. Bence şu anda elimizde olan yerine solda Pires olurdu. Gilberto Silva ve onun gibi isimlerle ilgili de argümanlar var. Mesela bir Dünya Kupası kazandı.
“Keşke ikisini birleştirebilsek. O zaman nasıl bir takımımız olurdu, size söyleyeyim. Ama Arsenal'in bu yeni oyuncu grubu farklı yönetiliyor. Oyun değişti ama onlar maç kazanmanın yollarını buluyor. Artık kupa kazanmanın yollarını da buluyorlar ki bu da açıkçası çok büyük bir pozitif.”
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Arsenal 2026-27: Premier League şampiyonluğunu koruma ve Şampiyonlar Ligi hedefi
David Raya, Jurrien Timber, Saliba ya da Gabriel, Rice ve Saka; ‘Yenilmezler’ kadrosuna girmeye aday isimler arasında yer alıyor. Şimdi önlerindeki zorluk, kupa cephesinde kendi tarihlerini yazarken birden fazla şampiyonluk kazanan bir takım hâline gelmek.
2026'da bir final yenilgisi daha yaşayan Arsenal, hâlâ ilk Şampiyonlar Ligi zaferini bekliyor. Bu hayal kırıklığını gelecek sezonda telafi etmek için çaba gösterilecek. Sezon, 21 Ağustos'ta başlayacak ve Arsenal, Community Shield'da Manchester City ile karşılaştıktan sonra lige yeni yükselen Coventry'yi sahasında ağırlayacak.
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