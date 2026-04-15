Thierry Henry, Barcelona'nın genç yıldızının Atlético Madrid karşısında sergilediği 'korkusuz' Şampiyonlar Ligi performansının ardından Lamine Yamal'ı Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı
Genç oyuncu cesur bir geri dönüşe öncülük etti
Barcelona, çeyrek final rövanş maçına 2-0'lık zorlu bir geride kalma durumuyla çıktı, ancak Yamal maçın henüz dördüncü dakikasında attığı golle hemen umutları canlandırdı. Ferran Torres kısa süre sonra toplam skoru eşitledi, ancak Hansi Flick'in takımı, Ademola Lookman'ın golü ve Eric Garcia'nın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart yüzünden sonunda mağlup oldu. Bu yenilgiyle Katalan ekibi, toplamda 3-2'lik skorla turnuvadan elendi. Yamal'ın yorulmak bilmeyen performansı, turnuva tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birini neredeyse gerçekleştiriyordu.
Henry, Ronaldo'ya özgü cesaretini övüyor
CBS'de yorumcu olarak görev yapan Henry, genç oyuncunun maç öncesi yaptığı iddialı açıklamaları sahadaki üstün performansıyla eşleştirebilme yeteneğinden oldukça etkilendi. Arsenal ve Barcelona efsanesi, sözlü özgüven ile teknik becerinin bu şekilde bir araya gelmesinin, genellikle futbolun en büyük ikonlarına özgü nadir bir özellik olduğunu belirtti.
10 numaralı oyuncunun etkisi ve benzersiz psikolojik yaklaşımı üzerine düşüncelerini paylaşan Henry, şunları söyledi: “Genç Cristiano Ronaldo da eskiden böyle yapardı: Röportajlarda cesurca konuşur ve bunu sahada kanıtlardı. Yamal, Barcelona'yı tek başına sırtlayacağını söyledi ve maçın daha ikinci dakikasında golü attı. Ama beni daha da etkileyen şey, onun korkusuzluğu. Bu kadar genç yaşta, yaşının ötesinde bir özgüven, yaratıcılık ve olgunlukla oynuyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve en önemli anlarda işleri hallediyor. Bu, özel bir oyuncunun işaretidir.”
Genç yetenek için rekor kıran bir sezon
Yamal’ın Madrid’de attığı gol, bu sezonki 40. gol katkısı oldu; bu kişisel rekor, onun bu genç Barcelona kadrosunun temel taşı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Takım, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 15. maçında da kalesini gole kapatamasa da, yıldız forvet Avrupa sahnesinde yeni zirvelere ulaşmaya devam etti.
Yamal'ın kariyerini diğer büyük isimlerle karşılaştıran Henry, şunları ekledi: "Böyle devam ederse, sıkı çalışır ve odaklanmayı sürdürürse, dünyanın en iyilerinden biri olmak için her şeye sahip. Lionel Messi inanılmaz bir yeteneğe sahipti, ancak Yamal'ın bu cesur özgüveni benzersiz ve izlemesi heyecan verici."
Artık tapu masrafları öncelikli
Avrupa kupaları artık ulaşılmaz hale geldiğinden, Barcelona’nın odağı tamamen üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu garantilemeye kaydı. Ligin zirvesinde kalan yedi maçla dokuz puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda oturan Flick’in takımı, önümüzdeki Çarşamba günü Spotify Camp Nou’da Celta Vigo karşısında şampiyonluk yarışına devam edecek. Blaugrana kupaya yaklaşırken, Yamal’ın yine hücumda öncü rol üstlenmesi bekleniyor.