Thierry Henry, Barcelona'nın genç yıldızının Atlético Madrid karşısında sergilediği 'korkusuz' Şampiyonlar Ligi performansının ardından Lamine Yamal'ı Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı

CBS'de yorumcu olarak görev yapan Henry, genç oyuncunun maç öncesi yaptığı iddialı açıklamaları sahadaki üstün performansıyla eşleştirebilme yeteneğinden oldukça etkilendi. Arsenal ve Barcelona efsanesi, sözlü özgüven ile teknik becerinin bu şekilde bir araya gelmesinin, genellikle futbolun en büyük ikonlarına özgü nadir bir özellik olduğunu belirtti.

10 numaralı oyuncunun etkisi ve benzersiz psikolojik yaklaşımı üzerine düşüncelerini paylaşan Henry, şunları söyledi: “Genç Cristiano Ronaldo da eskiden böyle yapardı: Röportajlarda cesurca konuşur ve bunu sahada kanıtlardı. Yamal, Barcelona'yı tek başına sırtlayacağını söyledi ve maçın daha ikinci dakikasında golü attı. Ama beni daha da etkileyen şey, onun korkusuzluğu. Bu kadar genç yaşta, yaşının ötesinde bir özgüven, yaratıcılık ve olgunlukla oynuyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve en önemli anlarda işleri hallediyor. Bu, özel bir oyuncunun işaretidir.”