Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Ronaldo-YamalGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Çeviri:

Thierry Henry, Barcelona'nın genç yıldızının Atlético Madrid karşısında sergilediği 'korkusuz' Şampiyonlar Ligi performansının ardından Lamine Yamal'ı Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı

L. Yamal
C. Ronaldo
T. Henry
Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Thierry Henry, Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal'ı övgü yağmuruna tuttu ve onun "korkusuz" tavrını ve cesur özgüvenini genç Cristiano Ronaldo'ya benzetti. Blaugrana'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e karşı toplam skorla elenmesine rağmen, 18 yaşındaki oyuncu Metropolitano'da erken bir gol atarak maç öncesi verdiği sözleri yerine getirdi ve tarihi bir geri dönüş umudunu kısa süreliğine de olsa canlandırdı.

  • Genç oyuncu cesur bir geri dönüşe öncülük etti

    Barcelona, çeyrek final rövanş maçına 2-0'lık zorlu bir geride kalma durumuyla çıktı, ancak Yamal maçın henüz dördüncü dakikasında attığı golle hemen umutları canlandırdı. Ferran Torres kısa süre sonra toplam skoru eşitledi, ancak Hansi Flick'in takımı, Ademola Lookman'ın golü ve Eric Garcia'nın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart yüzünden sonunda mağlup oldu. Bu yenilgiyle Katalan ekibi, toplamda 3-2'lik skorla turnuvadan elendi. Yamal'ın yorulmak bilmeyen performansı, turnuva tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birini neredeyse gerçekleştiriyordu.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Henry, Ronaldo'ya özgü cesaretini övüyor

    CBS'de yorumcu olarak görev yapan Henry, genç oyuncunun maç öncesi yaptığı iddialı açıklamaları sahadaki üstün performansıyla eşleştirebilme yeteneğinden oldukça etkilendi. Arsenal ve Barcelona efsanesi, sözlü özgüven ile teknik becerinin bu şekilde bir araya gelmesinin, genellikle futbolun en büyük ikonlarına özgü nadir bir özellik olduğunu belirtti.

    10 numaralı oyuncunun etkisi ve benzersiz psikolojik yaklaşımı üzerine düşüncelerini paylaşan Henry, şunları söyledi: “Genç Cristiano Ronaldo da eskiden böyle yapardı: Röportajlarda cesurca konuşur ve bunu sahada kanıtlardı. Yamal, Barcelona'yı tek başına sırtlayacağını söyledi ve maçın daha ikinci dakikasında golü attı. Ama beni daha da etkileyen şey, onun korkusuzluğu. Bu kadar genç yaşta, yaşının ötesinde bir özgüven, yaratıcılık ve olgunlukla oynuyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve en önemli anlarda işleri hallediyor. Bu, özel bir oyuncunun işaretidir.”

  • Genç yetenek için rekor kıran bir sezon

    Yamal’ın Madrid’de attığı gol, bu sezonki 40. gol katkısı oldu; bu kişisel rekor, onun bu genç Barcelona kadrosunun temel taşı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Takım, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 15. maçında da kalesini gole kapatamasa da, yıldız forvet Avrupa sahnesinde yeni zirvelere ulaşmaya devam etti.

    Yamal'ın kariyerini diğer büyük isimlerle karşılaştıran Henry, şunları ekledi: "Böyle devam ederse, sıkı çalışır ve odaklanmayı sürdürürse, dünyanın en iyilerinden biri olmak için her şeye sahip. Lionel Messi inanılmaz bir yeteneğe sahipti, ancak Yamal'ın bu cesur özgüveni benzersiz ve izlemesi heyecan verici."

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Artık tapu masrafları öncelikli

    Avrupa kupaları artık ulaşılmaz hale geldiğinden, Barcelona’nın odağı tamamen üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu garantilemeye kaydı. Ligin zirvesinde kalan yedi maçla dokuz puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda oturan Flick’in takımı, önümüzdeki Çarşamba günü Spotify Camp Nou’da Celta Vigo karşısında şampiyonluk yarışına devam edecek. Blaugrana kupaya yaklaşırken, Yamal’ın yine hücumda öncü rol üstlenmesi bekleniyor.

Kupa Del Rey
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL