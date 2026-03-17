Thierry Henry, Aston Villa galibiyetinde Bruno Fernandes'in Manchester United'daki takım arkadaşını "mahvettiğini" iddia etti ve Portekizli orta saha oyuncusu için yeni bir lakap taktı

Fernandes'in Villa karşısında yaptığı iki asistle sezon toplamında 16 asist rakamına ulaştı; bu, tek bir Premier Lig sezonunda kulüp rekoru oldu. Şimdi ise Henry ve Kevin De Bruyne'nin paylaştığı tek sezonda 20 asistlik tüm zamanların rekorunu kovalıyor.

Henry, Portekizli oyuncuyu övgüyle bahsetti ve ona yeni bir lakap takarak şöyle dedi: "Eğer beyninin hızını kontrol edebiliyorsan, sahadaki herkesten daha hızlı olursun ve bu adamda bu özellik bolca var.

Daha önce de söylemiştim, o futbol oynamıyor, futbol düşünüyor. Hafta sonu yine bunu çok iyi yaptı. İkinci yarıda, okulda herkesten daha iyi olan çocuk gibiydi, topu aldığında ve fırsat bulduğunda hemen ileriye pas attı. Artık ona Braino Fernandes diyorum çünkü bu adam sahada düşünüyor ve ben bunu seviyorum."