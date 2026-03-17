Thierry Henry, Aston Villa galibiyetinde Bruno Fernandes'in Manchester United'daki takım arkadaşını "mahvettiğini" iddia etti ve Portekizli orta saha oyuncusu için yeni bir lakap taktı
Kaptan için yeni bir lakap
Henry, Villa karşısında sergilediği ustaca performansın ardından Manchester United kaptanına yeni bir lakap taktı. Sky Sports'un "Monday Night Football" programında konuşan Premier Lig efsanesi, oyun kurucuya "Braino Fernandes" adını takarak, sahadaki etkisinin sadece fiziksel özelliklerinden değil, zihinsel hızından da kaynaklandığını açıkladı.
Manchester United'ın yıldız oyuncusuna büyük övgüler
Fernandes'in Villa karşısında yaptığı iki asistle sezon toplamında 16 asist rakamına ulaştı; bu, tek bir Premier Lig sezonunda kulüp rekoru oldu. Şimdi ise Henry ve Kevin De Bruyne'nin paylaştığı tek sezonda 20 asistlik tüm zamanların rekorunu kovalıyor.
Henry, Portekizli oyuncuyu övgüyle bahsetti ve ona yeni bir lakap takarak şöyle dedi: "Eğer beyninin hızını kontrol edebiliyorsan, sahadaki herkesten daha hızlı olursun ve bu adamda bu özellik bolca var.
Daha önce de söylemiştim, o futbol oynamıyor, futbol düşünüyor. Hafta sonu yine bunu çok iyi yaptı. İkinci yarıda, okulda herkesten daha iyi olan çocuk gibiydi, topu aldığında ve fırsat bulduğunda hemen ileriye pas attı. Artık ona Braino Fernandes diyorum çünkü bu adam sahada düşünüyor ve ben bunu seviyorum."
Amad olayı
Fernandes, maçın sonlarında genç kanat oyuncusu Amad Diallo'yu öfkeyle azarlarken de görüldü. Henry, bu olayı gerçek liderliğin bir göstergesi olarak nitelendirerek, Fernandes'in maç rahat bir şekilde kazanılmış olsa bile takım arkadaşlarından yüksek performans beklemeye devam ettiğini vurguladı.
"Topu [Amad Diallo'dan] istedi, topu istedi," diye ekledi Henry. "Sonra topu aldı ama o noktada ayakları yere yapışmıştı. Manuel Ugarte'den değil, Amad Diallo'dan topu istedi ve bunu göstermek istedim çünkü maç 3-1'di ve bitmesine sadece birkaç dakika kalmıştı.
"Amad Diallo'yu en az yedi saniye boyunca hırpaladı! O böyle biridir, babasıyla ya da herhangi biriyle tartışır ama yine de bir yolunu bulur. Kazandığında bile böyledir, kendisinden ve takım arkadaşlarından mükemmellik bekler. Bana göre gerçek bir lider budur. Şuna bakın, hâlâ Amad'a yükleniyor! Hoşuna gitmedi."
Premier Lig'de ilk üç için yarış
Villa'ya karşı alınan galibiyetle Manchester United, 30 maçta topladığı 54 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, dördüncü sıradaki Villa'nın üç puan önünde yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, sekiz maç kala ikinci sırada bulunan şehir rakibi Manchester City'nin yedi puan gerisinde bulunuyor. United, cuma günü Bournemouth deplasmanına çıkacak; bu maç, milli takım arası öncesindeki son karşılaşmaları olacak.
