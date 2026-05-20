Çeviri:
Thierry Henry, 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son veren Mikel Arteta'nın Arsenal kadrosuna 'özel teşekkürlerini' iletti
Yeni nesil şampiyonlar
Arsenal için uzun bekleyiş nihayet sona erdi. Salı gecesi Manchester City’nin Bournemouth’ta berabere kalmasının ardından, Arteta’nın takımı matematiksel olarak Premier Lig şampiyonu oldu ve bu haber, Kuzey Londra’da coşkulu kutlamalara yol açtı. 2003-04 sezonundaki efsanevi "Invincibles" kampanyasından bu yana ilk kez, kupa Arsenal'e geri dönüyor. Kulübün rekor golcüsü ve Arsene Wenger yönetimindeki o altın dönemin sembolü olan Henry, sosyal medyada sevincini paylaştı. Henry için bu zafer kişisel bir anlam taşıyordu, çünkü çocukları hayatlarında ilk kez kulübün başarısına tanık olabildiler.
Henry'nin duygusal anma konuşması
Henry, Instagram’daki beş milyon takipçisine yazdığı mesajda, kulübü İngiliz futbolunun zirvesine geri taşımak için büyük mücadele veren oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Kulübün tarihi eski stadyumundan mevcut stadyumuna geçiş sürecine değinen Henry, Arsenal taraftarları için zirveye dönüş yolculuğunun ne kadar uzun sürdüğünü vurguladı. Mesajı, Arteta’nın nihayet galibiyet formülünü bulana kadar yirmi yılı aşkın bir süre boyunca kıl payı kaçırılan şampiyonluklar ve yeniden yapılanma süreçlerine katlanan taraftar kitlesinde derin bir yankı uyandırdı.
Henry, "Highbury'den Emirates'e - Arsenal Nation, nihayet kutlama yapabiliriz," diye yazdı. "Bu nesle özel teşekkürler - nihayet çocuklarım ligi kazandığımızı gördü ❤️🤍 #goonerforlife."
Wenger kutlamalara katıldı
Sadece eski oyuncular kutlama yapmıyordu; Arsenal’in geçmiş başarılarının mimarı da söz aldı. 1998, 2002 ve 2004 yıllarında Arsenal’i zafere taşıyan Arsène Wenger, kulüp tarafından yayınlanan dokunaklı bir kutlama videosunda yer aldı. Wenger’in etkisi Emirates Stadyumu’nda hâlâ büyük bir yer tutuyor ve Arteta’nın projesine verdiği destek, adeta bayrağın devri anlamına geliyor.
Eski Arsenal menajeri, mevcut kadroya gönderdiği mesajında "Başardınız" dedi. "Şampiyonlar, diğerleri durduğunda devam eder. Şimdi sizin zamanınız. Şimdi devam edin ve her anın tadını çıkarın."
Şampiyonlar Ligi finali ufukta
22 yıllık yük nihayet omuzlarından kalktı; Arsenal, rüzgârı arkasına almış ve İngiliz şampiyonu unvanını geri kazanmış olarak Puskás Arena'ya gidecek. Arsenal, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak ve tarihi bir çifte kupayı kazanma şansını yakalayacak. Premier Lig kupası, bu Pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace ile oynanacak son hafta maçının ardından takıma takdim edilecek.