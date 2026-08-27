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Adhe Makayasa

Çeviri:

Thierno Barry, Everton formasıyla ilk hat-trick'inin ardından, Carabao Cup'ta 4-0'lık farklı galibiyet sonrası "bu sezon benim olmalı" mesajını verdi

T. Barry
Everton
Preston North End - Everton
Preston North End
Lig Kupası
Premier Lig

Everton forveti Thierno Barry, çarşamba günü Carabao Cup'ta Preston North End'i 4-0'lık farklı skorla geçtikleri maçta kulüp adına ilk hat-trick'ini yaptıktan sonra çıkış yapacağı bir sezon hedeflediğini söyledi. Forvet oyuncusu, hafta sonu Premier League'de attığı golün ardından Deepdale'de üç kez ağları sarsarak David Moyes'in takımını üçüncü tura taşıdı.

  • Etkili Everton, Preston'ı darmadağın etti

    Everton, Deepdale'deki etkileyici performansıyla Carabao Cup'ta üçüncü tura rahat çıktı. Barry 25. dakikada gol perdesini açtı, bir saat dolmadan ikinci golünü attı ve bitime 20 dakika kala kariyerindeki ilk hat-trick'i tamamladı. Yaz transferi Brennan Johnson ise sadece iki dakika sonra kulüpteki ilk golünü atarak 4-0'lık farklı galibiyeti perçinledi.

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    Barry, çıkış sezonunu hedefliyor

    2025 yazında Villarreal'den gelen Fransız forvet, geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta attığı sekiz golün ardından kendisini skorer bir merkez forvet olarak kabul ettirmekte kararlı. Kişisel hedefleri hakkında Sky Sports'a konuşan Barry, şöyle dedi: "Bu sezonun benim sezonum olması gerektiğini söylüyorum. Bunun için bu yaz çok çalıştım, bu yüzden Everton ile ilk hat-trick'imi yaptığım için çok mutluyum. Bunun için çok çalışıyorum, çok mutluyum, takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu."

  • Moyes genç forvete meydan okudu

    Bu üç gol, Barry’yi Eylül 2020’de West Ham karşısında bunu başaran Dominic Calvert-Lewin’den bu yana hat-trick yapan ilk Everton oyuncusu yaptı. Forvetin gelişimini değerlendiren Moyes, şunları ekledi: "Ona daha önce yaptığından çok daha iyisini yapması gerektiğini söyledim, hepsi bu. Gol atan oyuncular istiyoruz, santrforların gol atmasını istiyoruz ve onun da bazı golleri var.

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    Wolves'u kupada zorlu bir maç bekliyor

    Everton şimdi Carabao Cup üçüncü turunda Goodison Park'ta Championship ekibi Wolverhampton Wanderers'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Barry'nin, hafta sonunda Crystal Palace'a karşı alınan galibiyette de gol atmış olmasıyla birlikte sergilediği keskin form, yoğun iç saha fikstürü öncesinde Moyes'a tam zamanında bir destek sağlıyor. Everton milli ara öncesinde lig tablosunda yükselmeyi hedeflerken, hücumun son bölgesindeki bu bitirici üstünlüğü sürdürmek hayati önem taşıyacak.

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