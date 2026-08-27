2025 yazında Villarreal'den gelen Fransız forvet, geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta attığı sekiz golün ardından kendisini skorer bir merkez forvet olarak kabul ettirmekte kararlı. Kişisel hedefleri hakkında Sky Sports'a konuşan Barry, şöyle dedi: "Bu sezonun benim sezonum olması gerektiğini söylüyorum. Bunun için bu yaz çok çalıştım, bu yüzden Everton ile ilk hat-trick'imi yaptığım için çok mutluyum. Bunun için çok çalışıyorum, çok mutluyum, takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu."