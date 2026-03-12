Getty/GOAL
Thibaut Courtois, Tottenham kalecisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki korkunç performansının ardından Antonin Kinsky'ye özel mesaj gönderdiğini açıkladı
Courtois, Kinsky'ye ulaşıyor
Chelsea'ye ve sonunda Real Madrid'e dönmeden önce Atletico'da kiralık olarak oynadığıyla ünlü Courtois, genç oyuncunun durumuna empati duydu. Real Madrid oyuncusu, takımının Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından "Ona Instagram'dan mesaj attım çünkü bu zor bir durum" dedi. "Sonuçta, bu durum benim başıma onun kadar sık gelmedi, ama Ajax ile burada oynadığımız maçtan sonra ben de epey eleştiri aldım. Devam etmek zihinsel olarak zor, takımının desteğine ihtiyacın var, antrenmanlarda tekrar iyi hissetmek ve iyi oynamak için."
Metropolitano'da saha sorunları
Belçika milli takım oyuncusu, 5-2'lik mağlubiyetin yaşandığı maçta, 15. dakikada Spurs'un 3-0 geriye düşmesine neden olan yüksek profilli hataların dış faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Courtois, ilk yarı boyunca Spurs'un savunmasını rahatsız eden düzensiz kaymaların potansiyel nedeni olarak Madrid'deki saha koşullarını gösterdi.
Courtois, "Sonuçta, saha sadece Tottenham veya Atletico için değil, orada oynayan birçok takım için daha fazla sorun yaratıyor" diye ekledi. Ayrıca, Igor Tudor'un Kinsky'yi bu kadar erken oyundan alması kararını sorguladı ve bunun oyuncunun kendini affettirme şansını elinden aldığını öne sürdü. "Belki devam edip harika kurtarışlar yapardı, ama neyse, onlar bu kararı verdiler ve olan oldu."
Kaleci sendikası mitingleri
Courtois, Kinsky'yi açıkça destekleyen tek elit kaleci değil. Eski Manchester United oyuncusu David de Gea da sosyal medyada, bu tür hatalardan sonra bu pozisyonun ne kadar yalnız hissettirebileceğinin farkında olarak dayanışma mesajı verdi. Nitekim, birçok tecrübeli oyuncu, Kinsky'nin oyundan çıkarıldıktan sonra kendi menajeri tarafından kenarda gördüğü muameleyi açıkça eleştirdi.
De Gea, resmi X hesabında Kinsky'yi savunarak şöyle yazdı: "Kaleci olmayan kimse bu pozisyonda oynamanın ne kadar zor olduğunu anlayamaz. Başını dik tut, tekrar başaracaksın."
Kinsky, Spurs'un düşüşü nedeniyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor
Birinci kaleci Guglielmo Vicario'nun bu hafta sonu Liverpool ile oynanacak maçta sahalara dönme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, Kinsky'nin Tottenham'daki geleceği şimdilik belirsiz görünüyor. Kulüp, altı maçlık yenilgi serisiyle küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, The Telegraph'ın haberlerine göre Spurs, 22 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde kiralanma isteğini nihayet kabul edecek. 5-2'lik yenilgiyi internet üzerinden değerlendiren genç kaleci, "Mesajlarınız için teşekkürler. Rüyadan kabusa, sonra tekrar rüyaya. Görüşürüz." yazarak yorum yaptı.
