Goal.com
Canlı
Antonin Kinsky Thibaut Courtois GFXGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Çeviri:

Thibaut Courtois, Tottenham kalecisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki korkunç performansının ardından Antonin Kinsky'ye özel mesaj gönderdiğini açıkladı

Real Madrid'in yıldızı Thibaut Courtois, Tottenham kalecisi Antonin Kinsky'nin Atletico Madrid'e karşı oynadığı felaketle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi ilk maçının ardından ona özel bir destek mesajı gönderdiğini açıkladı. 22 yaşındaki Çek kaleci, Metropolitano'da sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı, ancak iki büyük hata yapması sonucu İspanyol takımının 3-0 öne geçmesine neden oldu ve 14 dakika sonra acımasızca oyundan alındı.

  • Courtois, Kinsky'ye ulaşıyor

    Chelsea'ye ve sonunda Real Madrid'e dönmeden önce Atletico'da kiralık olarak oynadığıyla ünlü Courtois, genç oyuncunun durumuna empati duydu. Real Madrid oyuncusu, takımının Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından "Ona Instagram'dan mesaj attım çünkü bu zor bir durum" dedi. "Sonuçta, bu durum benim başıma onun kadar sık gelmedi, ama Ajax ile burada oynadığımız maçtan sonra ben de epey eleştiri aldım. Devam etmek zihinsel olarak zor, takımının desteğine ihtiyacın var, antrenmanlarda tekrar iyi hissetmek ve iyi oynamak için."

    • Reklam
  • Kinsky NeuGetty

    Metropolitano'da saha sorunları

    Belçika milli takım oyuncusu, 5-2'lik mağlubiyetin yaşandığı maçta, 15. dakikada Spurs'un 3-0 geriye düşmesine neden olan yüksek profilli hataların dış faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Courtois, ilk yarı boyunca Spurs'un savunmasını rahatsız eden düzensiz kaymaların potansiyel nedeni olarak Madrid'deki saha koşullarını gösterdi.

    Courtois, "Sonuçta, saha sadece Tottenham veya Atletico için değil, orada oynayan birçok takım için daha fazla sorun yaratıyor" diye ekledi. Ayrıca, Igor Tudor'un Kinsky'yi bu kadar erken oyundan alması kararını sorguladı ve bunun oyuncunun kendini affettirme şansını elinden aldığını öne sürdü. "Belki devam edip harika kurtarışlar yapardı, ama neyse, onlar bu kararı verdiler ve olan oldu."

  • Kaleci sendikası mitingleri

    Courtois, Kinsky'yi açıkça destekleyen tek elit kaleci değil. Eski Manchester United oyuncusu David de Gea da sosyal medyada, bu tür hatalardan sonra bu pozisyonun ne kadar yalnız hissettirebileceğinin farkında olarak dayanışma mesajı verdi. Nitekim, birçok tecrübeli oyuncu, Kinsky'nin oyundan çıkarıldıktan sonra kendi menajeri tarafından kenarda gördüğü muameleyi açıkça eleştirdi.

    De Gea, resmi X hesabında Kinsky'yi savunarak şöyle yazdı: "Kaleci olmayan kimse bu pozisyonda oynamanın ne kadar zor olduğunu anlayamaz. Başını dik tut, tekrar başaracaksın."

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    Kinsky, Spurs'un düşüşü nedeniyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor

    Birinci kaleci Guglielmo Vicario'nun bu hafta sonu Liverpool ile oynanacak maçta sahalara dönme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, Kinsky'nin Tottenham'daki geleceği şimdilik belirsiz görünüyor. Kulüp, altı maçlık yenilgi serisiyle küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, The Telegraph'ın haberlerine göre Spurs, 22 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde kiralanma isteğini nihayet kabul edecek. 5-2'lik yenilgiyi internet üzerinden değerlendiren genç kaleci, "Mesajlarınız için teşekkürler. Rüyadan kabusa, sonra tekrar rüyaya. Görüşürüz." yazarak yorum yaptı.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0