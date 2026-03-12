Thibaut Courtois, Tottenham kalecisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki korkunç performansının ardından Antonin Kinsky'ye özel mesaj gönderdiğini açıkladı

Courtois, Kinsky'yi açıkça destekleyen tek elit kaleci değil. Eski Manchester United oyuncusu David de Gea da sosyal medyada, bu tür hatalardan sonra bu pozisyonun ne kadar yalnız hissettirebileceğinin farkında olarak dayanışma mesajı verdi. Nitekim, birçok tecrübeli oyuncu, Kinsky'nin oyundan çıkarıldıktan sonra kendi menajeri tarafından kenarda gördüğü muameleyi açıkça eleştirdi.

De Gea, resmi X hesabında Kinsky'yi savunarak şöyle yazdı: "Kaleci olmayan kimse bu pozisyonda oynamanın ne kadar zor olduğunu anlayamaz. Başını dik tut, tekrar başaracaksın."