Thibaut Courtois, Real Madrid oyuncularının Xabi Alonso'nun kovulmasının arkasında olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi
Courtois, Alonso ile ilgili söylentileri yalanladı
Madrid'in Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan Courtois, önceki yönetim dönemindeki atmosferle ilgili gerçeği ortaya koymak istedi. Belçikalı kaleci gazetecilere, "Kimse Xabi'nin kovulmasını istemedi" diyerek, Alonso'nun görev süresi boyunca takımın profesyonel tavrını koruduğunu ve sonuçlardaki düşüşün sonunda Alonso'nun görevine mal olduğunu vurguladı.
Taktiksel kargaşa raporlarının ele alınması
Raporlara göre, Vinicius Junior ve Federico Valverde gibi tanınmış oyuncular, Alonso'nun video analizine ve belirli taktiksel antrenmanlara olan güvenini sıkıcı buluyorlardı. Ancak Courtois, Chelsea'de Antonio Conte ile çalışırken edindiği deneyimlerden yararlanarak, profesyonel sporcuların kişisel tercihlerinden bağımsız olarak bu tür iş yüklerine alışkın olduklarını gösterdi.
"Sıkı çalıştık. İnsanlar taktikleri veya videoları sevmediğimizi söylüyorlardı... Bakın, Antonio Conte gibi bir koçumuz vardı ve her gün bir saat boyunca bizi orada tutuyordu, ama bu önemli değildi, çünkü biz profesyoneliz, iş önce gelir," diye açıkladı Courtois. "Yarım saatlik bir video izlemem gerekiyorsa izlerim. Maçlara böyle hazırlanırsınız. Yazın, sabah 9'dan akşam 6'ya veya 8'e kadar bütün gün videolar izleyen NFL oyuncularıyla konuştum ve bu onların için sorun değil."
Alvaro Arbeloa ile yaşam
Alonso'nun ayrılmasından bu yana, yedek antrenör Alvaro Arbeloa görevi devraldı, ancak geçiş süreci tamamen sorunsuz geçmedi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda City'ye karşı etkileyici bir galibiyet elde etmesine rağmen, Madrid iç sahada zorlandı, Copa del Rey'de Albacete'ye şok bir şekilde elendi ve Osasuna ve Getafe'ye yenilerek La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona'ya önemli bir avantaj kaptırdı.
Formda doğal bir düşüş
Kaleci, takımın adanmışlığının medya veya taraftarlar tarafından sorgulanmaması gerektiğini yineleyerek sözlerini tamamladı. "İnsanlar profesyonelliğimizi sorguladı. Xabi ile ilk aylar iyi geçti, ama sonra birdenbire düşüşe geçtik. Futbolda böyle şeyler olur," diyen Courtois, takımın Cumartesi günü La Liga'da Elche ile karşılaşacağı maçta Valverde'nin City'ye karşı attığı hat-trick ile yakalanan ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.
