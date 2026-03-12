Thibaut Courtois, Real Madrid oyuncularının Xabi Alonso'nun kovulmasının arkasında olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi

Raporlara göre, Vinicius Junior ve Federico Valverde gibi tanınmış oyuncular, Alonso'nun video analizine ve belirli taktiksel antrenmanlara olan güvenini sıkıcı buluyorlardı. Ancak Courtois, Chelsea'de Antonio Conte ile çalışırken edindiği deneyimlerden yararlanarak, profesyonel sporcuların kişisel tercihlerinden bağımsız olarak bu tür iş yüklerine alışkın olduklarını gösterdi.

"Sıkı çalıştık. İnsanlar taktikleri veya videoları sevmediğimizi söylüyorlardı... Bakın, Antonio Conte gibi bir koçumuz vardı ve her gün bir saat boyunca bizi orada tutuyordu, ama bu önemli değildi, çünkü biz profesyoneliz, iş önce gelir," diye açıkladı Courtois. "Yarım saatlik bir video izlemem gerekiyorsa izlerim. Maçlara böyle hazırlanırsınız. Yazın, sabah 9'dan akşam 6'ya veya 8'e kadar bütün gün videolar izleyen NFL oyuncularıyla konuştum ve bu onların için sorun değil."