Thibaut Courtois, Real Madrid’deki geleceğinin kendi elinde olmadığını söylüyor ve emeklilik planını açıklıyor

İlerleyen yaşına rağmen Real Madrid kalecisi Courtois, İspanyol devinin vazgeçilmez bir dayanağı olmaya devam ediyor. Şu anda Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, sekiz yıl önce Chelsea’den büyük yankı uyandıran bir transferin ardından İspanya’nın başkentinde başlayan serüvenini değerlendiriyor.

2026 Dünya Kupası kapsamında Belçika'nın İran ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından karışık bölgede konuşan Courtois, kulüple olan duygusal bağı konusunda samimi açıklamalarda bulundu. "Bu, kulübün ne istediğine bağlı. Yaptıkları işe büyük saygı duyuyorum. Kariyerimi orada sonlandırabilmeyi umuyorum; dört ya da beş yıl sonra ne olacağını göreceğiz. Bu elbette benim hayalim. Çocukken Real'de oynamayı hayal ederdim. Sekiz yıldır oradayım ve çok mutluyum," dedi Belçika milli takım oyuncusu.



