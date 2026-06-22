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Thibaut Courtois, Real Madrid’deki geleceğinin kendi elinde olmadığını söylüyor ve emeklilik planını açıklıyor
Çocuklukta doğan bir hayal
İlerleyen yaşına rağmen Real Madrid kalecisi Courtois, İspanyol devinin vazgeçilmez bir dayanağı olmaya devam ediyor. Şu anda Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, sekiz yıl önce Chelsea’den büyük yankı uyandıran bir transferin ardından İspanya’nın başkentinde başlayan serüvenini değerlendiriyor.
2026 Dünya Kupası kapsamında Belçika'nın İran ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından karışık bölgede konuşan Courtois, kulüple olan duygusal bağı konusunda samimi açıklamalarda bulundu. "Bu, kulübün ne istediğine bağlı. Yaptıkları işe büyük saygı duyuyorum. Kariyerimi orada sonlandırabilmeyi umuyorum; dört ya da beş yıl sonra ne olacağını göreceğiz. Bu elbette benim hayalim. Çocukken Real'de oynamayı hayal ederdim. Sekiz yıldır oradayım ve çok mutluyum," dedi Belçika milli takım oyuncusu.
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Kulüp elinde kozları tutuyor
Courtois, Madrid’de futbolu bırakma isteği konusunda net olsa da, futbol endüstrisinin pragmatik doğasının son derece farkında. 34 yaşındaki oyuncu, yeni nesle geçişin her tecrübeli futbolcunun yüzleşmesi gereken bir gerçeklik olduğunu anlıyor; ancak şu anki formu, en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğini gösteriyor.
Eski Atlético Madrid ve Chelsea oyuncusu, geleceğinin Real Madrid yönetiminin spor politikasına bağlı olduğunu yineledi ve emeklilik hedefine ulaşmak için gerekli sözleşme uzatmasını alıp alamayacağının, Madrid’in uzun vadeli planlarına bağlı olduğunu kabul etti.
Sekiz yıllık bir gelişim süreci
Courtois’nın Real Madrid’deki serüveni her zaman pürüzsüz geçmedi. Bazılarının etkisini sorguladığı zorlu bir başlangıcın ardından, tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı haline geldi. Bu sezon La Liga’da oynadığı 32 maç, onun hâlâ tartışmasız bir numaralı kaleci olduğunu kanıtlıyor ve 2026 Dünya Kupası’ndaki performansları, küresel sahnedeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Kulüpte neredeyse on yıl geçirmiş olan Courtois, Madrid’in efsanevi kalecileri arasına katıldı. “Dört ya da beş yıl” daha oynamak istediğini belirten Courtois, beyaz formayla 39 yaşına kadar forma giyme ihtimalini de beraberinde getiriyor; bu, kulüp tarihindeki en disiplinli profesyonellere özgü bir başarıdır.
- AFP
Belçika ile ilgili Dünya Kupası hayal kırıklıkları
Kulüpteki geleceği istikrarlı görünse de Courtois, şu anda milli takımda zorlu bir dönemden geçiyor. Kırmızı Şeytanlar, 2026 Dünya Kupası’nda form sorunu yaşıyor ve son berabere kaldıkları maç, turnuvada ilerleyebilmeleri konusunda şüpheler uyandırdı. Dünya Kupası serüvenleri, arka arkaya iki beraberliğin ardından sarsıntılı bir başlangıç yaptı ve bu durum, Zlatan Ibrahimovic gibi dışardan gelen eleştirilere yol açtı.
İran ile oynanan beraberlik, maçın son dakikalarını 10 kişi oynamak zorunda kalan Belçika milli takımı için özellikle acı verici oldu. Karşı tarafın gol bulamamasına rağmen, Courtois'nın bireysel performansı güçlüydü; çünkü sık sık kontra ataklarla tehdit eden hırslı İran takımına karşı kalesini gole kapatmak için her an tetikte olması gerekiyordu.