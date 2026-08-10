AFP
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Thibaut Courtois, disiplinin Real Madrid'a geri dönmesi için talepkâr Jose Mourinho'yu destekliyor
Mourinho, Valdebebas'ta standardı belirliyor
Courtois, Mourinho'nun Madrid'e dönüşünü memnuniyetle karşıladı ve Portekizli teknik adamın kolektif bir kazanma zihniyeti oluşturmadaki eşsiz yeteneğine dikkat çekti. Daha önce Mourinho yönetiminde oynamış bir isim olan Courtois, takım arkadaşlarının yeni dönemde neler beklemesi gerektiğini açıklamak için uygun bir konumda bulunuyor.
"Mourinho, disipline ve bireysel yetenekten ziyade takıma öncelik veren talepkâr bir teknik direktör. Benim için bunlar kazanmak adına kritik unsurlar. O harika bir teknik direktör ve yaklaşımı çok kolay bir insan. Açık sözlüdür, ben de bunu takdir ediyorum. Bence gidilmesi gereken doğru yön bu," dedi Courtois Real Madrid TV'ye.
- Getty Images
Chelsea'de Premier League zaferini hatırlamak
Courtois ile Mourinho arasındaki geçmiş, başarı ve yüksek riskli rekabet üzerine kurulu. İkili, 2014-15 sezonunda Stamford Bridge'de birlikte çalıştı. O sezon Belçikalı kaleci, Atletico Madrid'de geçirdiği son derece başarılı üç yıllık kiralık dönemin ardından geri dönerek efsane Petr Cech'in yerine Chelsea'nin birinci kalecisi oldu. Kupa başarılarıyla dolu bu ortak geçmiş, Courtois'nın Madrid'de yeniden yakalamayı umduğu bir şey.
Londra'daki önceki iş birliklerini değerlendiren Courtois, İngiltere'nin en üst ligindeki kariyerini şekillendiren o dönemi sevgiyle anlattı. Courtois, röportajında "Chelsea'de beraberdik ve Premier League'i birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. "Onunla ilgili güzel anılarım var ve yeniden onun yönetiminde oynadığım için mutluyum. Umarız burada birlikte iyi çalışır ve harika yıllar geçiririz."
Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından formuna erken dönüş
Teknik direktör değişikliklerinin ötesinde Courtois, uluslararası arenada zorlu geçen bir yazın ardından kendi fiziksel durumuna odaklandı. Tecrübeli kaleci önemli bir sakatlık yaşadı; Belçika'nın İspanya ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçında, bitime yaklaşık 20 dakika kala oyuna devam edemeyerek sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sonrasında Belçika turnuvaya veda ederken onun yokluğu derinden hissedildi. Ancak yeni iç saha sezonuna güçlü bir başlangıç yapmaya kararlı olan Courtois, tatilini kısa kesip milli takımdaki takım arkadaşlarından daha erken Valdebebas'a dönme kararı aldı.
"Biraz daha erken döndüm çünkü sakatlık nedeniyle, takıma katılmadan önce bireysel antrenman yaparak her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istedim. Bugün zaten kaleci antrenmanı yaptım ve kendimi çok iyi hissettim, yeniden antrenmanlara döndüğüm için mutluyum" dedi.
- Getty Images Sport
Karmaşık bir sezon öncesi programında yol almak
Yeniden bir araya gelmenin etrafındaki heyecana rağmen Courtois, mevcut sezon öncesi dönemde önlerinde duran zorluklar konusunda gerçekçi. 2026 Dünya Kupası, Real Madrid kadrosunu parçalara ayırmış durumda; oyuncular, turnuvadaki ilerleyişlerine bağlı olarak antrenmanlara farklı zaman dilimlerinde dönüyor. Courtois, Portekizli teknik adamın, takımın rekabetçi sezon açılışına hazırlanması sürecinde kondisyon seviyelerini dengelerken yeni sakatlık riskleri yaratmadan hareket etmesinin karmaşık bir görev olduğunu kabul etti.
"Oldukça fazla yeni oyuncu var; bazılarını onlara karşı oynadığımız maçlardan tanıyoruz ama Dünya Kupası bu yıl çok geç bitti ve teknik direktörün herkesi kademeli olarak takıma entegre etmesi kolay değil," diyerek sözlerini tamamladı Courtois.
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