Courtois, Mourinho'nun Madrid'e dönüşünü memnuniyetle karşıladı ve Portekizli teknik adamın kolektif bir kazanma zihniyeti oluşturmadaki eşsiz yeteneğine dikkat çekti. Daha önce Mourinho yönetiminde oynamış bir isim olan Courtois, takım arkadaşlarının yeni dönemde neler beklemesi gerektiğini açıklamak için uygun bir konumda bulunuyor.

"Mourinho, disipline ve bireysel yetenekten ziyade takıma öncelik veren talepkâr bir teknik direktör. Benim için bunlar kazanmak adına kritik unsurlar. O harika bir teknik direktör ve yaklaşımı çok kolay bir insan. Açık sözlüdür, ben de bunu takdir ediyorum. Bence gidilmesi gereken doğru yön bu," dedi Courtois Real Madrid TV'ye.