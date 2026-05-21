Thiago Silva, Porto ile sözleşmesini uzatmama kararı aldıktan sonra AC Milan'a sansasyonel bir dönüş yapma fırsatı yakaladı

Silva, Porto ile sözleşmesini uzatmamaya karar vermesinin ardından resmi olarak transfer piyasasına geri döndü. Tecrübeli stoperin Portekiz’de kalmak için otomatik olarak bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanma hakkı olduğu bildiriliyor, ancak o yoluna devam etmeyi tercih etti; bu durum, eski kulüplerinden birine geri döneceğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.

ESPN'e göre, AC Milan 41 yaşındaki oyuncuyu İtalya'ya geri getirmek için resmi bir teklifte bulundu. Rossoneri'nin, Brezilyalı oyuncuya parlak futbol kariyerine son vermesi için mükemmel bir sahne sunacak, Haziran 2027'ye kadar sürecek bir yıllık sözleşme teklif ettiği düşünülüyor.