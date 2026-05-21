AFP
Çeviri:
Thiago Silva, Porto ile sözleşmesini uzatmama kararı aldıktan sonra AC Milan'a sansasyonel bir dönüş yapma fırsatı yakaladı
San Siro'ya efsanevi bir dönüş mü?
Silva, Porto ile sözleşmesini uzatmamaya karar vermesinin ardından resmi olarak transfer piyasasına geri döndü. Tecrübeli stoperin Portekiz’de kalmak için otomatik olarak bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanma hakkı olduğu bildiriliyor, ancak o yoluna devam etmeyi tercih etti; bu durum, eski kulüplerinden birine geri döneceğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.
ESPN'e göre, AC Milan 41 yaşındaki oyuncuyu İtalya'ya geri getirmek için resmi bir teklifte bulundu. Rossoneri'nin, Brezilyalı oyuncuya parlak futbol kariyerine son vermesi için mükemmel bir sahne sunacak, Haziran 2027'ye kadar sürecek bir yıllık sözleşme teklif ettiği düşünülüyor.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic bağlantısı
Silva’nın kulüp ikonu olarak sahip olduğu itibar ve kulislerdeki kişisel ilişkileri, Milan’a transfer olasılığını güçlendiriyor. 2009 ile 2012 yılları arasında kulüpte geçirdiği ilk dönemde, 2011’de Scudetto’yu kazanarak dünya futbolunun en iyi savunmacılarından biri olarak adını duyurmuştu.
Önemli bir nokta olarak, görüşmeler, şu anda İtalyan devinin kıdemli danışmanı ve sportif direktörü olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic ile olan yakın dostluğundan etkilenebilir. İkili, Milano ve Paris'te sahada efsanevi bir ortaklık kurmuştu ve farklı bir rolde yeniden bir araya gelmek, Silva için reddedilemeyecek kadar cazip olabilir.
Emeklilik ve koçluk ufukta
Milan’dan gelen teklif masada dururken, Silva futbolu tamamen bırakma olasılığını da değerlendiriyor. Defans oyuncusu uzun süredir teknik direktörlüğe geçiş konusunda ilgisini dile getiriyordu ve futbol kariyerinin ardından izleyeceği somut yollar şimdiden çizilmeye başlandı.
Bu yollardan biri Londra'ya geri dönüyor. ESPN, Silva'nın dört başarılı sezon geçirdiği ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Chelsea'nin teknik kadrosuna katılmak için açık bir daveti olduğunu söylüyor. Silva, İngiltere'de antrenörlük lisansını tamamlamaya hevesli ve Blues'un yapısı içindeki bir rol, sahada geçireceği bir sezonun ciddi bir alternatifi olmaya devam ediyor.
Silva'nın Porto'dan vedası
Ocak ayında Porto'ya ikinci kez geri dönen Silva, tüm turnuvalarda toplam 14 maça çıktı ve 1.084 dakika sahada kalarak kulübün Primeira Liga şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.
Kulübün resmi medya kanalları aracılığıyla taraftarlara seslenen 41 yaşındaki oyuncu, Dragons'ta geçirdiği süre boyunca başardıklarından büyük gurur duyduğunu ifade etti. “FC Porto taraftarları beni sonsuza kadar unutmayacak ve umarım ben de onları unutmayacağım. Geriye dönüp baktığımda yaşadığımız inanılmaz anları görüyorum ve bu şampiyonluk, bunu fazlasıyla hak eden Porto ailesine aitti. Şampiyon geri döndü,” diyen 41 yaşındaki stoper, kulübün medyasına Porto'da geçirdiği zamandan “çok memnun” ayrıldığını da ekledi: “Duvarda izimi bıraktım ve bu, kariyerimin en önemli şampiyonluklarından biri olarak tarihe geçecek. Bu bir veda değil, bir görüşmek üzere.”