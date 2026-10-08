UOL'un elde ettiği ses kayıtlarında Mancuso, yüksek profilli futbolcular için ayarlanan sözde hızlı bir güzergâhı anlatıyor: "Derneğimizin başkanıyla bir anlaşmaya vardım, böylece oyunu oynamış bütün bu yıldızların bu çevrimiçi kursu almadan bunu aşabilecekleri bir yolu oldu. Bu iş tamam. Bunlar hayatları boyunca futbol oynamış adamlar; gerçekten üç yıllık bir çevrimiçi kurs almaları gerekiyor mu?"

Ancak eski Boca Juniors oyuncusu, belgeleri doğrudan sattığı yönündeki iddiaları sert bir şekilde reddetti: "Birçok Brezilyalı beni arıyor. Neden mi? Çünkü Brezilya'da iyi tanınıyorum, anlıyor musun? Ve bana bunun nasıl yapıldığını, nasıl alınacağını soruyorlar. Ben de doğrudan arasınlar diye federasyonun iletişim bilgisini veriyorum. Ben federasyonda değilim, federasyonun bir parçası değilim. Bana hangi adımları atmaları gerektiğini sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, başka bir şey değil."