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Thiago Silva ile Felipe Melo, Diego Maradona'nın eski yardımcısının sahte lisans satmakla suçlandığı teknik direktör mafyası skandalına karıştı
Yasadışı plan, resmi eğitimi baypas ediyor
Brezilya basın kuruluşu UOL'un haberine göre, yalnızca on gün içinde hızlandırılmış antrenörlük yeterliliği sunan yasa dışı bir ağın iç işleyişi ortaya çıkarıldı. Soruşturmada, bu operasyon üzerinden rozetlerini aldığı bildirilen öne çıkan isimler arasında tecrübeli isimler Silva ve Melo da gösterildi. İddiaya göre potansiyel müşterilerden, zorunlu eğitimleri tamamlamadan diplomalarını almaları için 100 bin Brezilya reali, yani yaklaşık 20.000 dolar talep edildi.
- Gribaudi/ImagePhoto
Sızdırılan kayıt, hızlandırılmış süreç iddiasını ortaya çıkardı
UOL'un elde ettiği ses kayıtlarında Mancuso, yüksek profilli futbolcular için ayarlanan sözde hızlı bir güzergâhı anlatıyor: "Derneğimizin başkanıyla bir anlaşmaya vardım, böylece oyunu oynamış bütün bu yıldızların bu çevrimiçi kursu almadan bunu aşabilecekleri bir yolu oldu. Bu iş tamam. Bunlar hayatları boyunca futbol oynamış adamlar; gerçekten üç yıllık bir çevrimiçi kurs almaları gerekiyor mu?"
Ancak eski Boca Juniors oyuncusu, belgeleri doğrudan sattığı yönündeki iddiaları sert bir şekilde reddetti: "Birçok Brezilyalı beni arıyor. Neden mi? Çünkü Brezilya'da iyi tanınıyorum, anlıyor musun? Ve bana bunun nasıl yapıldığını, nasıl alınacağını soruyorlar. Ben de doğrudan arasınlar diye federasyonun iletişim bilgisini veriyorum. Ben federasyonda değilim, federasyonun bir parçası değilim. Bana hangi adımları atmaları gerektiğini sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, başka bir şey değil."
Yönetim organı resmî bağlantıyı reddetti
Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA), gelişen tartışmadan hızla uzaklaşmak için harekete geçti ve genel sekreter Salvador Pasini net bir dille şu yanıtı verdi: "[ATFA], Sayın Mancuso'nun kurum adına gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirdiğini iddia ettiği hiçbir düzenlemeyi tanımamaktadır.
"Kendisi Yönetim Kurulu'nun bir parçası değildir, ATFA içinde hiçbir yetki sahibi pozisyonda bulunmamaktadır, kurumla hiçbir sözleşmesel ilişkisi yoktur ve onun adına hareket etmeye ya da onu temsil etmeye yetkili değildir. Dolayısıyla, ATFA'yı öne sürerek yapmış olabileceği herhangi bir teklif, ödeme tahsilatı veya belge teslimi bu kuruluşla tamamen ilgisizdir."
Belgelerin meşruiyeti, Aralık 2023 tarihli bir diplomanın görseliyle daha da zedelendi; söz konusu diplomada, 2020'de görevinden ayrılan eski ATFA yöneticisi Victor Cocco'nun imzası yer alıyordu.
- Fotoarena
Düzenleyici sonuçlar gelecekteki kariyerleri tehdit ediyor
Soruşturmaya takılan tecrübeli isimler şimdi, bölgesel yönetim organlarının yürüteceği resmi etik incelemelerinin yanı sıra lisanslarının iptal edilmesi ihtimaliyle de karşı karşıya. Adı geçen kişilerin çoğu emekliliğe yaklaşırken, akreditasyonlarıyla ilgili şüpheler teknik direktörlüğe geçiş yapmaya çalıştıkları dönemde önemli idari engeller yaratabilir. Brezilya ve Arjantin'deki yetkililerin, daha geniş sahte belge ağını çökertmek için sınır ötesi soruşturmalarını genişletmesi bekleniyor.
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