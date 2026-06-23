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Thiago Silva geri döndü! Eski Chelsea ve PSG savunma oyuncusu, Porto’dan ayrılmasının ardından eski takımına sürpriz bir dönüş yaptı
Fluminense, kulübün efsanesini yeniden evine geri getiriyor
Fluminense, Silva’nın geri dönüşünü resmen doğruladı; tecrübeli stoper, Aralık 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Porto’dan ayrılmasının ardından geleceği konusunda haftalarca süren belirsizliği sona erdirdi. 41 yaşındaki oyuncu, Fluminense’nin altyapısında geçirdiği yıllar da dahil olmak üzere kulüpteki dördüncü dönemine başlayacak.
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar devam ederken, Silva'nın önümüzdeki hafta kulübün CT Carlos Castilho antrenman tesisine katılması bekleniyor. Fluminense, Silva'yı kadrosuna katmak için birçok Avrupa kulübünün ilgisini geride bıraktı. Defans oyuncusunun çocukluk kulübüyle olan güçlü bağı, Rio de Janeiro'ya bir kez daha geri dönmesinde belirleyici oldu.
Fluminense, “Canavar”ın dönüşünü kutluyor
Fluminense, Silva’nın dönüşünü, kulübün en büyük oyuncularından birinin eve dönüşünü kutlayan bir mesajla duyurdu. Kulüp, bu açıklamayı “asla tam anlamıyla sona ermeyen bir hikâyenin devamı” olarak nitelendirdi.
Kulübün resmi açıklamasında, “Bir veda gibi görünen şey, aslında bir ‘görüşürüz’ idi. Çünkü bazı hikayeler asla tam anlamıyla bitmez. Thiago Silva, Fluminense’ye geri döndü. ‘Canavar’, geri dönmeyi kabul etti ve kulüple Aralık 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.” ifadesi yer aldı.
Kulüpte geçirdiği çeşitli dönemler boyunca, savunma oyuncusu 212 maça çıktı ve 19 gol attı; böylece Tricolor için kendi neslinin en önemli oyuncularından biri olarak adını yazdırdı.
Kanıtlanmış bir şampiyon, engin deneyimiyle geri dönüyor
Silva, modern futbol tarihinin en başarılı kariyerlerinden birine sahip olarak Fluminense’ye geri dönüyor. Avrupa’da geçirdiği süre boyunca Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea ile büyük başarılara imza attı; yedi Ligue 1 şampiyonluğu kazandı ve Chelsea ile hem Şampiyonlar Ligi’ni hem de Kulüpler Dünya Kupası’nı kaldırdı.
Etkisi uluslararası sahneye de uzanıyor. Silva, Brezilya milli takımında 113 kez forma giydi ve katıldığı dört Dünya Kupası’nın üçünde milli takımın kaptanlığını yaptı. Defans oyuncusu ayrıca Fluminense’yi 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale taşıyarak, Porto’daki kısa döneminden önce kulüp efsanesi olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı.
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Sezonun ikinci yarısına hazırlanın
Silva’nın antrenmanlara yeniden başladığında takıma hızla uyum sağlaması bekleniyor. Fluminense, 18 maçın ardından Brasileiro Serie A’da lider Palmeiras’ın on puan gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Kupası arası sonrasında, 18 Temmuz’da Maracana’da Bragantino ile karşılaşacaklar.