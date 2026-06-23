Thiago Silva geri döndü! Eski Chelsea ve PSG savunma oyuncusu, Porto’dan ayrılmasının ardından eski takımına sürpriz bir dönüş yaptı

Fluminense, Silva’nın geri dönüşünü resmen doğruladı; tecrübeli stoper, Aralık 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Porto’dan ayrılmasının ardından geleceği konusunda haftalarca süren belirsizliği sona erdirdi. 41 yaşındaki oyuncu, Fluminense’nin altyapısında geçirdiği yıllar da dahil olmak üzere kulüpteki dördüncü dönemine başlayacak.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar devam ederken, Silva'nın önümüzdeki hafta kulübün CT Carlos Castilho antrenman tesisine katılması bekleniyor. Fluminense, Silva'yı kadrosuna katmak için birçok Avrupa kulübünün ilgisini geride bıraktı. Defans oyuncusunun çocukluk kulübüyle olan güçlü bağı, Rio de Janeiro'ya bir kez daha geri dönmesinde belirleyici oldu.











