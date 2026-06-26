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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Thiago Motta tekrar teknik direktörlük koltuğuna mı dönecek? Strasbourg gündeme geldi

T. Motta
Transfers
Juventus
Bologna
Strasbourg

İtalyan-Brezilyalı teknik direktör, 2025 yılının Mart ayında Juventus’tan görevden alındığından beri teknik direktörlük yapmıyor

Thiago Motta, Fransa'dan yeniden başlangıç yapabilir. TuttoJuve.com'a göre, eski Juventus teknik direktörü, Strasbourg'un teknik direktörlüğü için başlıca adaylar arasında yer alıyor. Kulüp, 23 Mart 2025'te görevden alınmasıyla Juventus'taki görevi sona eren ve halen serbest olan İtalyan-Brezilyalı teknik direktörle ilk ön görüşmeleri çoktan başlattı.


  • Alsaslı kulüp, Motta’nın kariyerini takdir ediyor; özellikle de Bologna’da sergilediği performansı, burada organize, yoğun ve atak bir futbol anlayışıyla öne çıkmış olması nedeniyle. Genoa, Spezia ve Juventus’ta edindiği deneyim, birden fazla dil bilmesi sayesinde uluslararası bir kadroyu yönetme becerisiyle birleştiğinde, bir başka güçlü yönünü oluşturuyor.


    Strasbourg, diğer adayları da değerlendirmeye devam ediyor ancak Motta en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Önümüzdeki haftalar, Fransız kulübünün yeni teknik direktörünün belirlenmesinde belirleyici olabilir. 2025-26 sezonunda sekizinci sırada yer alan Strasbourg, bu nedenle 2026-27 sezonunda hiçbir UEFA turnuvasına katılamayacak.



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