Thiago Motta tekrar teknik direktörlük koltuğuna mı dönecek? Strasbourg gündeme geldi

Alsaslı kulüp, Motta’nın kariyerini takdir ediyor; özellikle de Bologna’da sergilediği performansı, burada organize, yoğun ve atak bir futbol anlayışıyla öne çıkmış olması nedeniyle. Genoa, Spezia ve Juventus’ta edindiği deneyim, birden fazla dil bilmesi sayesinde uluslararası bir kadroyu yönetme becerisiyle birleştiğinde, bir başka güçlü yönünü oluşturuyor.





Strasbourg, diğer adayları da değerlendirmeye devam ediyor ancak Motta en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Önümüzdeki haftalar, Fransız kulübünün yeni teknik direktörünün belirlenmesinde belirleyici olabilir. 2025-26 sezonunda sekizinci sırada yer alan Strasbourg, bu nedenle 2026-27 sezonunda hiçbir UEFA turnuvasına katılamayacak.







