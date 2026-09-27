Acil çağrı aldıktan sonra Martinelli, Ancelotti ile çalışmaya hazırlanmak için hemen Fluminense'den takım arkadaşı Thiago Silva'ya döndü. Tecrübeli savunmacı, İtalyan teknik adamın yönetiminde AC Milan ve Paris Saint-Germain'de başarılı dönemler geçirmişti.

Martinelli, Silva'nın Ancelotti'nin oyuncu yönetimi tarzı ve günlük çalışma beklentileri konusunda son derece değerli tavsiyeler paylaştığını belirtti.

Martinelli, "Milan'da onunla çalışan Thiago benimle konuştu ve bazı şeyler aktardı" dedi. "Bu an kariyerimde çok önemli ve umarım milli takımda hocaya ve tüm takım arkadaşlarımıza çok yardımcı olurum."