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'Thiago bazı şeyler aktardı!' Fluminense yıldızı, hayalindeki milli davetin ardından Carlo Ancelotti için nasıl hazırlandı?
Martinelli, Ancelotti yönetiminde ilk kez Brezilya kadrosuna seçildi
Fluminense orta saha oyuncusu Martinelli, Brezilya Milli Takımı'ndan ilk kez davet almasının ardından büyük bir minnettarlık duyduğunu ifade etti. 24 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilen Chelsea forveti João Pedro'nun yerine teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından kadroya çağrıldı.
CBF TV'ye konuşan Copa Libertadores şampiyonu, milli takım armasını taşımanın en büyük ayrıcalık olduğunu söyledi.
Avrupa'nın elit oyuncularıyla birlikte çıkacağı her antrenmanı en iyi şekilde değerlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.
- Marca
Orta saha oyuncusu, Ancelotti'nin yöntemleri hakkında Thiago Silva'nın tavsiyesini istiyor
Acil çağrı aldıktan sonra Martinelli, Ancelotti ile çalışmaya hazırlanmak için hemen Fluminense'den takım arkadaşı Thiago Silva'ya döndü. Tecrübeli savunmacı, İtalyan teknik adamın yönetiminde AC Milan ve Paris Saint-Germain'de başarılı dönemler geçirmişti.
Martinelli, Silva'nın Ancelotti'nin oyuncu yönetimi tarzı ve günlük çalışma beklentileri konusunda son derece değerli tavsiyeler paylaştığını belirtti.
Martinelli, "Milan'da onunla çalışan Thiago benimle konuştu ve bazı şeyler aktardı" dedi. "Bu an kariyerimde çok önemli ve umarım milli takımda hocaya ve tüm takım arkadaşlarımıza çok yardımcı olurum."
Fluminense'in başarısı uluslararası atılımın önünü açıyor
Martinelli'nin milli takıma çağrılması, Fluminense'de yıllara yayılan istikrarlı gelişiminin ardından geldi. Oyuncu, 2017'de altyapıdan yükselerek iki Carioca Şampiyonluğu, Copa Libertadores ve Recopa Sudamericana kazandı. Kişisel olgunluğunun ve profesyonel kimliğinin şekillenmesinde Rio de Janeiro kulübünün payını vurguladı.
Oyuncu, odağını kulüp performansında tutmasının, milli takım geleceğiyle ilgili taraftar beklentilerini yönetmesine yardımcı olduğunu kabul etti.
Martinelli, "Her oyuncu milli takım armasını taşımak ister" diye ekledi. "Kendimizi ayrıcalıklı hissetmeli ve milli takım için hayatımızı ortaya koymalıyız."
- AAP
Brezilya, Avustralya ile ikinci karşılaşmaya hazırlanıyor
Cuma günü Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalınan maçta yedek kulübesinde olmasına rağmen süre alamayan Martinelli, yaklaşan karşılaşmalarda milli takım debutunu yapmayı hedefliyor. Brezilya, salı günü yeniden Avustralya ile karşılaşmaya hazırlanırken, cumartesi günü ise Hindistan'la oynayacak.
Ancelotti'nin teknik ekibi, yeni kadroya çağrılan oyuncuları taktik sisteme entegre etmeyi sürdürüyor.
Martinelli, bu milli ara sırasında A Milli Takım'daki ilk maçına çıkmayı amaçlıyor.
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