Thiago Alcantara'nın 'kendi planları var' - Hansi Flick, Camp Nou'ya geri döndükten sadece bir sezon sonra Barcelona'dan ayrılacağını doğruladı
Karşılıklı derin saygıya dayanan bir geçmiş
Sezonun son maç öncesi basın toplantısında konuşan Barcelona teknik direktörü Flick, Cuma sabahı yapılan antrenman sırasında takım ve teknik kadroya veda eden Alcantara'nın ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu. Thiago, 2024 yılında Flick'in Camp Nou'ya gelmesinden kısa bir süre sonra Flick'in ekibinin bir parçası olarak Barça'ya dönmüş, ancak bir ay sonra ayrılmıştı. Ardından geçen Eylül ayında kulübe geri dönmüş, ancak sadece bir sezonun ardından ayrılma kararı almıştı.
Flick, Bayern Münih'te birlikte geçirdikleri son derece başarılı döneme dayanan, iki adam arasındaki derin karşılıklı saygıyı hemen vurguladı.
Alman teknik adam gazetecilere şunları söyledi: "Thiago ile olan geçmişim hakkında teknik kadro ve takımla konuştum. Bayern Münih'te yardımcı antrenörlükten baş antrenörlüğe terfi ettiğimde, aldığım ilk önemli kararlardan biri onu yedek kulübesine göndermekti. Bu, ikimiz için de çok zor bir karardı çünkü o gerçekten dünya klasında bir oyuncuydu. O dönemde taktiksel felsefemi değiştiriyordum, ancak onun bu durumu ele alış şekli – tavrı ve profesyonel zihniyeti – inanılmazdı."
Barselona'nın geçiş oyunundaki hayati bir halka
Thiago’nun teknik kadroya katılarak Barcelona’ya dönüşü, Flick’in Katalan devinin kendine özgü ortamına uyum sağlamasına yardımcı olma açısından bir ustalık hamlesi olarak görüldü. La Masia sistemine olan derin bağlılığı ve birçok dili akıcı bir şekilde konuşabilmesi sayesinde, eski Liverpool ve Bayern yıldızı son iki yıl boyunca teknik direktör ile soyunma odası arasında mükemmel bir köprü görevi gördü.
Flick, bu tecrübeli oyuncunun saha dışı etkisini hemen takdir etti ve onun katkısının geldiği günden bu yana hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Alman teknik adam, "Onunla çalışırken en çok takdir ettiğim şey bu. Elit bir zihniyete sahip ve inanılmaz birisi" dedi. "Bana Barça'da çok yardımcı oldu ve son iki yıldır inanılmaz bir performans sergiledi."
Thiago kendi yolunda ilerliyor
Kulüp onu kadroda tutmak istese de Flick, Thiago’nun hayatında yeni bir sayfa açma kararını saygıyla karşıladığını belirtti. Teknik kadrosundan bir oyuncuyu kaybetmiş olmasına rağmen teknik direktör, her profesyonel sporcunun doğru zaman geldiğinde kendi hedeflerinin peşinden gitmesi gerektiğini kabul etti.
"Onu özleyeceğiz, ancak kendi planları olduğunu anlıyorum ve bu iyi bir şey," dedi Flick. "Umarım bir gün geri dönebilir, çünkü bu oyunda onun gibi adamlara ihtiyacımız var."
Thiago'nun ayrılmasının ardında, ailesine öncelik verme ve iş girişimlerine odaklanma arzusu yatıyor. Bu girişimlerin en önemlisi, Barcelona'nın bir diğer ikonu Jordi Alba ile birlikte CE L’Hospitalet'in ortak sahibi olması.
Flick, Barcelona ile anlaştı
Bu gelişme, Flick’in Katalan projesine olan uzun vadeli bağlılığını resmileştirmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Önceki sözleşmesi 2027 yılına kadar sürmesine rağmen, kulüp ve Alman teknik direktör, sahada devam eden başarı döneminin ardından ortaklıklarını daha da sağlamlaştırmak istiyordu. Özellikle, yeni imzalanan sözleşme şartları arasında bir sezonluk uzatma opsiyonu da yer alıyor; bu da Flick’in 2029 yılına kadar Barcelona’nın teknik direktör koltuğunda kalmasını mümkün kılıyor.