Thiago Alcantara'nın 'kendi planları var' - Hansi Flick, Camp Nou'ya geri döndükten sadece bir sezon sonra Barcelona'dan ayrılacağını doğruladı

Sezonun son maç öncesi basın toplantısında konuşan Barcelona teknik direktörü Flick, Cuma sabahı yapılan antrenman sırasında takım ve teknik kadroya veda eden Alcantara'nın ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu. Thiago, 2024 yılında Flick'in Camp Nou'ya gelmesinden kısa bir süre sonra Flick'in ekibinin bir parçası olarak Barça'ya dönmüş, ancak bir ay sonra ayrılmıştı. Ardından geçen Eylül ayında kulübe geri dönmüş, ancak sadece bir sezonun ardından ayrılma kararı almıştı.

Flick, Bayern Münih'te birlikte geçirdikleri son derece başarılı döneme dayanan, iki adam arasındaki derin karşılıklı saygıyı hemen vurguladı.

Alman teknik adam gazetecilere şunları söyledi: "Thiago ile olan geçmişim hakkında teknik kadro ve takımla konuştum. Bayern Münih'te yardımcı antrenörlükten baş antrenörlüğe terfi ettiğimde, aldığım ilk önemli kararlardan biri onu yedek kulübesine göndermekti. Bu, ikimiz için de çok zor bir karardı çünkü o gerçekten dünya klasında bir oyuncuydu. O dönemde taktiksel felsefemi değiştiriyordum, ancak onun bu durumu ele alış şekli – tavrı ve profesyonel zihniyeti – inanılmazdı."