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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Theo Walcott ve Ian Wright, Arsenal'ın Chelsea'nin yeni yıldızını kaçırarak çok büyük bir hata yaptığını kabul etti

T. Walcott
I. Wright
M. Rogers
Chelsea
Arsenal

Eski Arsenal forvetleri Theo Walcott ve Ian Wright, kulübün geride kalan yaz transfer döneminde Morgan Rogers'ı kadrosuna katamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkça dile getirdi. Büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu bunun yerine dev bir anlaşmayla sonunda Londra'daki rakip Chelsea'ye katıldı ve Arsenal efsanelerinin, eski takımlarının daha hızlı davranmış olmasını dilemesine yol açtı.

  • Walcott transferdeki hayal kırıklığını kabul etti

    Walcott, Metro'nun haberine göre Arsenal'ın, Chelsea'den önce Rogers'ı transfer etmesini istediğini kabul etti. Arsenal, Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis ile kadrosunu güçlendirdi, ancak hücum hattındaki birkaç önemli hedefi kaçırdı. Xabi Alonso'nun Chelsea'si ise Dünya Kupası'nın hemen ardından Rogers'ı 117 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla transfer etmek için hamle yaptı.

    Walcott, karma bir ilk 11'de Tzolis ile Rogers arasında seçim yaparken kaçan fırsata dair hayal kırıklığını gizlemedi. "Tzolis, onu beğeniyorum ama bu Rogers," dedi Walcott. "Onu almalıyız, neyse."

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Wright, Chelsea hamlesiyle yıkıldı

    Wright da orta sahayı Emirates Stadyumu'na getirme konusundaki başarısızlıktan aynı derecede hayal kırıklığına uğradı. Stick to Football'a konuşan Wright, Mikel Arteta'nın özellikle Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'i tamamlayacak fark yaratan bir oyuncu istediğini açıkladı. Wright, "Bence Rogers'a ihtiyacımız vardı" dedi. "Elimizde bu tip oyuncuların olduğunu söylüyorsunuz ama Mikel'in istediği buydu. Bu, o oyuncuya ihtiyaç duyduğumuz bir pozisyon. Elbette Saka geri döndü, Odegaard geri döndü, Havertz geri döndü ve birlikte oynuyorlar ama o, fark yaratan bir oyuncu istiyordu. Uzun zaman önce bağlantı kurulduğumuz isim oydu ve gelmeyi çok isterdi, bunu hissedebiliyorum."

  • Arteta, Arsenal'ın transfer stratejisini savundu

    Arsenal, Vinicius Junior ve Julian Alvarez için girişimlerde bulundu, ancak ikisi de takıma katılma fırsatını reddetti. Wright, bunun arayışlarının sonunda onlara pahalıya mal olduğunu öne sürdü. Wright, "Arsenal'da Vini için hamle yapma şekilleriyle ilgili bir şey oldu" diye ekledi. "Bir oyuncuysanız ve bir takımın onun için girişimde bulunduğunu görüyorsanız, 'Benimle ilgilendiklerini sanıyordum?' diye düşünürsünüz. Bu, teknik direktörün istediği oyuncuydu. Chelsea, 'Madem bunu ödemeyeceksiniz, biz öderiz' diye düşündü. Çok üzgünüm, onun gelmesini çok isterdim."

    Bu arada Arteta, Arsenal'ın hiçbir pişmanlığı olmadığında ısrar etti. Arteta, "Oyuncu satışı da farklı yönlerden kaynaklanabilir. Her zaman aynı sebepten olmaz. Bu, futbol kulübü olarak sahip olduğumuz sorumluluğun bir parçası" diye konuştu.

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  • Cole Palmer Morgan Rogers Chelsea 2026-27Getty

    Sırada ne var?

    Rogers, Stamford Bridge kariyerine şimdiden parlak bir başlangıç yaptı; ilk iki maçında bir gol ve bir asist kaydetti. Orta saha oyuncusu şimdi, Chelsea pazar günü Emirates'te Arteta'nın takımına konuk olduğunda, Arsenal'ın tam olarak neleri kaçırdığını göstermek için mükemmel bir fırsata sahip olacak.

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