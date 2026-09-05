Getty Images Sport
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Theo Walcott ve Ian Wright, Arsenal'ın Chelsea'nin yeni yıldızını kaçırarak çok büyük bir hata yaptığını kabul etti
Walcott transferdeki hayal kırıklığını kabul etti
Walcott, Metro'nun haberine göre Arsenal'ın, Chelsea'den önce Rogers'ı transfer etmesini istediğini kabul etti. Arsenal, Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis ile kadrosunu güçlendirdi, ancak hücum hattındaki birkaç önemli hedefi kaçırdı. Xabi Alonso'nun Chelsea'si ise Dünya Kupası'nın hemen ardından Rogers'ı 117 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla transfer etmek için hamle yaptı.
Walcott, karma bir ilk 11'de Tzolis ile Rogers arasında seçim yaparken kaçan fırsata dair hayal kırıklığını gizlemedi. "Tzolis, onu beğeniyorum ama bu Rogers," dedi Walcott. "Onu almalıyız, neyse."
- Getty Images Sport
Wright, Chelsea hamlesiyle yıkıldı
Wright da orta sahayı Emirates Stadyumu'na getirme konusundaki başarısızlıktan aynı derecede hayal kırıklığına uğradı. Stick to Football'a konuşan Wright, Mikel Arteta'nın özellikle Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'i tamamlayacak fark yaratan bir oyuncu istediğini açıkladı. Wright, "Bence Rogers'a ihtiyacımız vardı" dedi. "Elimizde bu tip oyuncuların olduğunu söylüyorsunuz ama Mikel'in istediği buydu. Bu, o oyuncuya ihtiyaç duyduğumuz bir pozisyon. Elbette Saka geri döndü, Odegaard geri döndü, Havertz geri döndü ve birlikte oynuyorlar ama o, fark yaratan bir oyuncu istiyordu. Uzun zaman önce bağlantı kurulduğumuz isim oydu ve gelmeyi çok isterdi, bunu hissedebiliyorum."
Arteta, Arsenal'ın transfer stratejisini savundu
Arsenal, Vinicius Junior ve Julian Alvarez için girişimlerde bulundu, ancak ikisi de takıma katılma fırsatını reddetti. Wright, bunun arayışlarının sonunda onlara pahalıya mal olduğunu öne sürdü. Wright, "Arsenal'da Vini için hamle yapma şekilleriyle ilgili bir şey oldu" diye ekledi. "Bir oyuncuysanız ve bir takımın onun için girişimde bulunduğunu görüyorsanız, 'Benimle ilgilendiklerini sanıyordum?' diye düşünürsünüz. Bu, teknik direktörün istediği oyuncuydu. Chelsea, 'Madem bunu ödemeyeceksiniz, biz öderiz' diye düşündü. Çok üzgünüm, onun gelmesini çok isterdim."
Bu arada Arteta, Arsenal'ın hiçbir pişmanlığı olmadığında ısrar etti. Arteta, "Oyuncu satışı da farklı yönlerden kaynaklanabilir. Her zaman aynı sebepten olmaz. Bu, futbol kulübü olarak sahip olduğumuz sorumluluğun bir parçası" diye konuştu.
- Getty
Sırada ne var?
Rogers, Stamford Bridge kariyerine şimdiden parlak bir başlangıç yaptı; ilk iki maçında bir gol ve bir asist kaydetti. Orta saha oyuncusu şimdi, Chelsea pazar günü Emirates'te Arteta'nın takımına konuk olduğunda, Arsenal'ın tam olarak neleri kaçırdığını göstermek için mükemmel bir fırsata sahip olacak.
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