Theo Walcott ve Ian Wright, Arsenal'ın Chelsea'nin yeni yıldızını kaçırarak çok büyük bir hata yaptığını kabul etti

Walcott, Metro'nun haberine göre Arsenal'ın, Chelsea'den önce Rogers'ı transfer etmesini istediğini kabul etti. Arsenal, Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis ile kadrosunu güçlendirdi, ancak hücum hattındaki birkaç önemli hedefi kaçırdı. Xabi Alonso'nun Chelsea'si ise Dünya Kupası'nın hemen ardından Rogers'ı 117 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla transfer etmek için hamle yaptı.

Walcott, karma bir ilk 11'de Tzolis ile Rogers arasında seçim yaparken kaçan fırsata dair hayal kırıklığını gizlemedi. "Tzolis, onu beğeniyorum ama bu Rogers," dedi Walcott. "Onu almalıyız, neyse."