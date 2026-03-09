Getty/GOAL
Çeviri:
Theo Walcott, Patrice Evra'nın eski Arsenal kanat oyuncusunu "çocuklar için tehlikeli" görüşleri olduğu için eleştirmesi üzerine "muhtemelen sarhoştu" dedi
Arsenal, eski Man Utd'ye rakip olamaz mı?
Tartışma, eski takımı Arsenal'in günümüz Arsenal'e karşı nasıl bir performans sergileyeceği konusunda daha önce açık sözlü bir değerlendirme yapan Wayne Rooney'nin katıldığı bir tartışmadan kaynaklanıyor. Walcott'un bir yarışma olarak öne sürdüğü bu karşılaşma hakkında görüşü sorulduğunda Rooney, "Evet, onları yenerdik"diyerek 2008 kadrosunun şu anki kuzey Londra ekibinden çok daha önde olduğu inancını yineledi. Evra da bu görüşe katılarak, Cristiano Ronaldo'nun zirvede olduğu 2008 takımının İngiliz futbolunun efsaneleri arasında ulaşılamaz bir konumda olduğunu vurguladı. Arsenal şu anda ligin zirvesinde muhteşem bir sezon geçiriyor olsa da, Evra, Sir Alex Ferguson'un en dengeli takımıyla herhangi bir karşılaştırmanın erken ve geçmişteki başarılara saygısızlık olduğunu düşünüyor.
- Getty/GOAL
Evra, Walcott'un yorumları nedeniyle onun bir 'tehdit' olduğunu şaka yollu olarak söyledi.
Stake'e konuşan Evra, eski rakibinin yorumculuğu konusunda hiç çekinmedi. "Wayne Rooney, Man United 07-08'in bu Arsenal takımını ezip geçeceğini söylese de Theo Walcott'a karşı gerçekten nazikti. Walcott iyi bir arkadaşım, onu seviyorum, ama bu tür yorumlar yapması onun televizyonda bir tehdit olduğunu gösteriyor. Yorumculuğu bırakmalı, bu tür şeyler söylemek çocuklar için tehlikeli. 2008'deki FA Cup'ta bile sekiz defans oyuncusuyla Arsenal'i yendik. Bizim takımımız Premier League'in en iyisi, onları bu Arsenal takımıyla karşılaştırmayın. Walcott onları karşılaştırırken muhtemelen sarhoştu, eğer sarhoş değildi ise, o zaman toplum için tehlikeli biridir" dedi Evra.
Walcott'un sözlerine acımasız bir değerlendirme yapmasına rağmen, Evra Arteta'nın takımının şu anda elde ettiği başarılara gerçek bir saygı duyuyor ve Arsenal'in kupayı kaldırması halinde hak etmedikleri bir şampiyonluk elde edecekleri fikrini reddediyor. Kendi kariyerini düşünerek şunları ekledi: "2010-11 sezonunda ligi kazandığımızda, insanlar bunun Sir Alex Ferguson'un en kötü takımı olduğunu söylüyordu ve biz ligi dokuz puan farkla kazandık. İnsanlar bize karşı çok sertti, bu yüzden Arsenal hakkında böyle bir şey söylemeyeceğim. Eğer kazanırlarsa, şampiyon olurlar, hepsi bu."
Bruno Fernandes'e övgü
Bruno Fernandes'in, kulübün onu Red Devils'a bağlamaya çalıştığı bir dönemde United için ne kadar önemli olduğu konusunda Evra şunları ekledi: "Man United sezon başında Bruno Fernandes'i neredeyse kaybetmek üzereydi ama Ruben Amorim onu kalmaya ikna etti. Bruno gibi kaliteli oyuncular her zaman başka bir kulübe gidip başka yerlerde kupa kazanabilirler, ama o Man United'da. Kulübün tarihine inanıyor, kaptan ve ailesi Manchester'da yerleşik olabilir. Bazı oyuncular Man United'dan ayrılıp kupalar kazandılar, ancak Man United'da olduğu kadar etkili olamadılar. Bence Bruno yazın birçok fırsatla karşılaşacak, gitmek isteyip istememesi ona kalmış."
- Getty Images
Arsenal ve Man Utd için ufukta görünen önemli maçlar
Arsenal, Premier League zirvesinde Manchester City'ye karşı 7 puanlık bir üstünlük sağladı, ancak Pep Guardiola'nın adamları baskı kurmak için hala önemli bir maç oynayacaklar. Arteta'nın adamları zorlu bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı için Bayer Leverkusen'e hazırlanırken, Gunners artık iç saha maçlarını bir kenara bırakıp dikkatlerini kıtaya çevirmeli.
Old Trafford'da ise, son zamanlarda yaşanan aksiliklere rağmen durum oldukça parlak görünüyor. United şu anda ligde üçüncü sırada yer alıyor, ancak Michael Carrick'in yönetiminde ilk yenilgisini aldıktan sonra geri dönmek için çaresizce mücadele edecek. Hafta ortasında Avrupa veya FA Cup maçları olmadığı için, takım Pazar günü diğer dörtlü yarışmacı Aston Villa ile oynayacağı önemli maça hazırlanmak için bir hafta boyunca antrenman sahasında çalışacak.
Reklam