Theo Walcott, Patrice Evra'nın eski Arsenal kanat oyuncusunu "çocuklar için tehlikeli" görüşleri olduğu için eleştirmesi üzerine "muhtemelen sarhoştu" dedi

Stake'e konuşan Evra, eski rakibinin yorumculuğu konusunda hiç çekinmedi. "Wayne Rooney, Man United 07-08'in bu Arsenal takımını ezip geçeceğini söylese de Theo Walcott'a karşı gerçekten nazikti. Walcott iyi bir arkadaşım, onu seviyorum, ama bu tür yorumlar yapması onun televizyonda bir tehdit olduğunu gösteriyor. Yorumculuğu bırakmalı, bu tür şeyler söylemek çocuklar için tehlikeli. 2008'deki FA Cup'ta bile sekiz defans oyuncusuyla Arsenal'i yendik. Bizim takımımız Premier League'in en iyisi, onları bu Arsenal takımıyla karşılaştırmayın. Walcott onları karşılaştırırken muhtemelen sarhoştu, eğer sarhoş değildi ise, o zaman toplum için tehlikeli biridir" dedi Evra.

Walcott'un sözlerine acımasız bir değerlendirme yapmasına rağmen, Evra Arteta'nın takımının şu anda elde ettiği başarılara gerçek bir saygı duyuyor ve Arsenal'in kupayı kaldırması halinde hak etmedikleri bir şampiyonluk elde edecekleri fikrini reddediyor. Kendi kariyerini düşünerek şunları ekledi: "2010-11 sezonunda ligi kazandığımızda, insanlar bunun Sir Alex Ferguson'un en kötü takımı olduğunu söylüyordu ve biz ligi dokuz puan farkla kazandık. İnsanlar bize karşı çok sertti, bu yüzden Arsenal hakkında böyle bir şey söylemeyeceğim. Eğer kazanırlarsa, şampiyon olurlar, hepsi bu."