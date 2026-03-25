Theo Walcott, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in Arsenal'in genç yeteneğini 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağırması durumunda Max Dowman'a bunu REDDETMESİNİ tavsiye ediyor
Dowman, PL tarihinde bir ilke imza attı
Dowman, sansasyonel bir çıkış sezonu geçirdi ve kısa süre önce, henüz 16 yaş 73 gün gibi genç bir yaşta Premier Lig’in tarihindeki en genç golcüsü olarak adını tarihe yazdırdı. Mart ortasında Everton'a karşı 2-0 kazanılan maçta attığı hayati gol, bu yazki Dünya Kupası için İngiltere A Milli Takımı kadrosuna alınma olasılığı konusunda ulusal bir tartışma başlattı. Dowman, Tuchel'in Mart ayı için belirlediği 35 kişilik kamp kadrosuna alınmayıp Portekiz'de Three Lions'ın U19 takımına katılmış olsa da, İngiltere teknik direktörü bu yaratıcı forvetin sürpriz bir şekilde kadroya alınma olasılığını reddetmedi.
Walcott’un 2006’dan bir ibretlik hikâyesi
Sven-Göran Eriksson’un 2006 Dünya Kupası kadrosuna 17 yaşında sürpriz bir şekilde dahil edilme deneyimini örnek gösteren Walcott, genç oyuncuya anlık şöhretten ziyade duygusal olgunlaşmaya öncelik vermesini tavsiye etti. Eski Arsenal ve Everton kanat oyuncusu, fırsatı olsa kendi geçmişini değiştireceğini itiraf etti: "Umarım o [Dowman] gitmez," dedi Daily Mirror’a. "Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum, çünkü zamanda geriye gidebilseydim, bazı şeyleri değiştirirdim. Kendime şöyle derdim: 'Hayır, hayır, yapma' ama bunu 17 yaşındaki birine anlatmayı dene bir de! O Premier Lig'de oynadığı için onu ve kendimi hala farklı görüyorum, ancak kendi hızında büyümesi gerekiyor, özellikle de duygusal açıdan, çünkü o genç bir yetişkin.
"Ben çok hızlı büyümek zorunda kaldım ama bu takım hala genç ve o kadar deneyimli değil. O korunuyor, bu önemli, oysa ben sizi konuşmak için ortalığa atılmak zorunda kalmıştım! Zamanla o da gidecek, evet, ama bence şimdi zamanı değil ve bence ondan önce orada olmayı hak eden daha iyi oyuncular var. Sonunda o da oraya ulaşacak ama İngiltere'nin kanat oyuncuları gerçekten çok iyi, Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen ve Anthony Gordon var, diğer tarafta da Harvey Barnes var."
"Üç Aslan"ın kadro derinliğinin ağırlığı
Walcott’un tutumu, İngiltere’nin hücum seçeneklerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu bir dönemde, genç yeteneklerin hızlı bir şekilde takıma kazandırılması konusundaki tartışmayı gündeme getiriyor. 2006’daki Walcott’un aksine, Dowman şimdiden bir Premier Lig rekoru kırmış durumda; ancak Saka gibi yıldızların varlığı, 16 yaşındaki bir oyuncuya şans vermek için acil bir baskı olmadığını gösteriyor. Odak noktası, genç oyuncuyu yoğun ilgiden korumak ve uluslararası arenaya ancak duygusal olarak hazır olduğunda çıkmasını sağlamak olmaya devam ediyor.
Şimdi ne olacak?
Dowman, Galler'e karşı gol atmış olmasıyla İngiltere U-19 Milli Takımı'nda etkileyici performansını sürdürürken, asıl odak noktası Arsenal'in birden fazla kupa kazanma hedefine yöneliktir. Gunners, onu etkili bir yedek olarak dikkatli bir şekilde yönetiyor; bu rol, medyadaki artan ilgiye rağmen onun ayaklarını yere basmasını sağlıyor. Tuchel risk almaya karar versin ya da Walcott'un tavsiyesine uysun, Dowman'ın kariyerinin gidişatı, önümüzdeki yıllarda Three Lions'ın vazgeçilmez bir parçası olacağını gösteriyor.