Theo Walcott, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in Arsenal'in genç yeteneğini 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağırması durumunda Max Dowman'a bunu REDDETMESİNİ tavsiye ediyor

Sven-Göran Eriksson’un 2006 Dünya Kupası kadrosuna 17 yaşında sürpriz bir şekilde dahil edilme deneyimini örnek gösteren Walcott, genç oyuncuya anlık şöhretten ziyade duygusal olgunlaşmaya öncelik vermesini tavsiye etti. Eski Arsenal ve Everton kanat oyuncusu, fırsatı olsa kendi geçmişini değiştireceğini itiraf etti: "Umarım o [Dowman] gitmez," dedi Daily Mirror’a. "Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum, çünkü zamanda geriye gidebilseydim, bazı şeyleri değiştirirdim. Kendime şöyle derdim: 'Hayır, hayır, yapma' ama bunu 17 yaşındaki birine anlatmayı dene bir de! O Premier Lig'de oynadığı için onu ve kendimi hala farklı görüyorum, ancak kendi hızında büyümesi gerekiyor, özellikle de duygusal açıdan, çünkü o genç bir yetişkin.

"Ben çok hızlı büyümek zorunda kaldım ama bu takım hala genç ve o kadar deneyimli değil. O korunuyor, bu önemli, oysa ben sizi konuşmak için ortalığa atılmak zorunda kalmıştım! Zamanla o da gidecek, evet, ama bence şimdi zamanı değil ve bence ondan önce orada olmayı hak eden daha iyi oyuncular var. Sonunda o da oraya ulaşacak ama İngiltere'nin kanat oyuncuları gerçekten çok iyi, Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen ve Anthony Gordon var, diğer tarafta da Harvey Barnes var."