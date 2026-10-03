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Theo Walcott, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruma yolundaki en büyük zaafının ne olduğunu açıkladı
Arsenal'ın şampiyonluk unvanını koruma endişeleri
Arsenal, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçının dördünü de kazandı. Ancak milli ara öncesinde, Amex Stadyumu'nda Brighton'a 3-0 gibi net bir skorla yenilerek büyük bir darbe aldı.
Şu anki lider Manchester City'nin sadece üç puan gerisinde kalmasına rağmen Walcott, eski kulübünde kritik bir kusur olduğunu düşünüyor. talkSPORT Drive'a konuşan eski kanat oyuncusu, takımın Emirates Stadyumu dışındaki maçlarda yaşadığı sıkıntıların, daha fazla yurt içi kupa kazanma hedefinde sonunda onlara pahalıya mal olabileceğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Walcott deplasman formunu sorguladı
Walcott, zorlu deplasman maçlarında bireysel performanslarla ilgili açık endişelerini dile getirdi. Oyuncuların zor ortamlarda sorumluluk almasının önemine özellikle dikkat çekti. Walcott, "Deplasmanda hâlâ biraz kırılganlar" dedi. "Tzolis'i beğeniyorum ama deplasmanda gördüklerimden sonra o kadar etkilenmedim. Deplasmanda gerçekten öne çıkmak zor. Evinde çok iyi olan ya da antrenmanda çok iyi görünen ama iş gerçekten ciddiye bindiğinde deplasmanda bunu yapamayan oyuncularınız olabilir. Onu oynatmayın, başkasını oynatın, takım için çalışacak ya da farklı bir şey yapacak birini oynatın."
Tacı koruma inancı
Deplasman performanslarıyla ilgili bu açık endişeleri dile getirmesine rağmen Walcott, Arteta'nın kadrosundaki genel kalite konusunda güvenini koruyor. Arsenal, toparlanıp dirençli olduğunu göstermekte kararlı. Walcott, Arsenal'ın bu sezon yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmek ve birden fazla kulvarda mücadele etmek için gerekli tüm araçlara sahip olduğuna kesin olarak inanıyor. "Bence olağanüstüler ve bunu korumak için gereken her şeye sahip olduklarını gerçekten düşünüyorum" diye ekledi. "Ama bu kolay olmayacak, çünkü Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak isteyecekler."
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Arsenal'da sırada ne var?
Arsenal, milli ara sonrası yurt içi futbola dönüldüğünde bu deplasman formu endişelerini hemen gidermeye çalışacak. Arteta, Arsenal'ın üst üste ikinci sezonunda da Premier Lig'de yer alan ve şu ana kadar etkileyici bir performans sergileyen Leeds United karşısında kritik bir sınava çıkacağı maçta güçlü bir tepki göstermek isteyecek.
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