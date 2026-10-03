Arsenal, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçının dördünü de kazandı. Ancak milli ara öncesinde, Amex Stadyumu'nda Brighton'a 3-0 gibi net bir skorla yenilerek büyük bir darbe aldı.

Şu anki lider Manchester City'nin sadece üç puan gerisinde kalmasına rağmen Walcott, eski kulübünde kritik bir kusur olduğunu düşünüyor. talkSPORT Drive'a konuşan eski kanat oyuncusu, takımın Emirates Stadyumu dışındaki maçlarda yaşadığı sıkıntıların, daha fazla yurt içi kupa kazanma hedefinde sonunda onlara pahalıya mal olabileceğini vurguladı.