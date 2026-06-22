Eski Milan oyuncusu, Bleus’un ilk maçında parlamadı; aksine en kötü performans gösterenler arasındaydı ve Afrika ekibinin attığı golde savunmadaki eksikliklerini ortaya koyarak eleştirilerin hedefi oldu. Teknik direktör Deschamps, takımının ikinci maçı için şu anda Al-Hilal’da forma giyen bu bek oyuncusunu Digne ile değiştirmeyi düşünüyor. Bu arada, sol ayaklı oyuncu hakkında transfer söylentileri dolaşıyor ve Gazzetta dello Sport’a göre, Avrupa’ya geri dönmesi ve sürpriz bir şekilde Juventus’a transfer olması ihtimali de göz ardı edilemez.





Aşılması gereken ilk engel, şüphesiz Inzaghi’nin takımının ona garanti ettiği devasa maaş: sezon başına 20 milyon (iki yıl daha). Al-Hilal, Atlético Madrid’in teklifini geride bırakarak onu 25 milyon karşılığında transfer etmişti, ancak oyuncu geri dönmek istiyor ve Avrupa’daki bazı kulüplerden şimdiden teklifler geldiği söyleniyor. 28 yaşındaki Theo, geleceğinin yine Avrupa’da olacağını biliyor: Bir üst düzey kulüpte oynamak istiyor ve Dünya Kupası’nda göstereceği iyi performanslar, onu yeniden zirveye taşıyabilir.





Avrupa evet, ama İtalya da. Nitekim Serie A’da, onun gibi bir bek oyuncusuna ihtiyaç duyanlar olabilir. Her şeyden önce, Cambiaso’nun satılması durumunda bir bek oyuncusu alması gereken Juventus. Bianconeri’nin yanı sıra, 2025 Ocak ayında onu takip etmiş olan Como da, şimdi ona bir Şampiyonlar Ligi katılımı daha sunarak yeniden devreye girebilir. Dünya Kupası ve transfer piyasası arasında, Avrupa Theo Hernandez’i unutmadı.