Theo Hernandez, Avrupa özlemi mi? Milan'a dönüşten Juventus ihtimaline, hatta Real Madrid rüyasına kadar: İşte nereye gidebilir

"Suudi Pro Ligi mi? Bana göre kolay bir lig değil. Çok rekabetçi bir lig. Daha önce de söylediğim gibi, çok rekabetçi oyuncular var. Bir futbolcu için kolay bir takım yok. Biz Al Hilal olarak Asya'nın en iyi takımıyız. Hâlâ genç olduğumu ve gelecekte sorunsuz bir şekilde Avrupa'ya dönebileceğimi düşünüyorum. Real Madrid dünyanın en iyi kulübü."

Bunlar, Theo Hernandez'in Diario AS'ye verdiği röportajdan alıntılanan sözlerden sadece birkaçı. Fransız bek oyuncusunun sözleri, önümüzdeki yaz transfer döneminde olası senaryoları yeniden gündeme getiriyor: Teknik direktör Didier Deschamps'ın yönettiği milli takımın bek oyuncusu, Simone Inzaghi'nin Al Hilal takımında kilit isimlerden biri olarak geçirdiği ilk Suudi Arabistan sezonunu geride bıraktı.

Rakamlar ve Suudi futbol sahnesindeki önemi açısından şüphesiz olumlu geçen bir sezon, ona bu Dünya Kupası için Fransa milli takım kadrosuna çağrılmasının kapılarını açtı. Ancak son açıklamaları, yakın gelecekte Avrupa futbolunun önemli liglerine ana kapıdan girerek geri dönme arzusunu düşündürüyor.

Peki Theo Hernandez nereye gidebilir ve bu transfer neden Avrupa kulüpleri için bir fırsat olabilir?