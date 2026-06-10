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Gabriele Stragapede

Çeviri:

Theo Hernandez, Avrupa özlemi mi? Milan'a dönüşten Juventus ihtimaline, hatta Real Madrid rüyasına kadar: İşte nereye gidebilir

Al Hilal
Transfers
AC Milan
Juventus
Atletico Madrid
Real Madrid
T. Hernandez

Fransız bek oyuncusunun sözleri, geleceğe dair senaryoları yeniden gündeme getiriyor.

"Suudi Pro Ligi mi? Bana göre kolay bir lig değil. Çok rekabetçi bir lig. Daha önce de söylediğim gibi, çok rekabetçi oyuncular var. Bir futbolcu için kolay bir takım yok. Biz Al Hilal olarak Asya'nın en iyi takımıyız. Hâlâ genç olduğumu ve gelecekte sorunsuz bir şekilde Avrupa'ya dönebileceğimi düşünüyorum. Real Madrid dünyanın en iyi kulübü."

Bunlar, Theo Hernandez'in Diario AS'ye verdiği röportajdan alıntılanan sözlerden sadece birkaçı. Fransız bek oyuncusunun sözleri, önümüzdeki yaz transfer döneminde olası senaryoları yeniden gündeme getiriyor: Teknik direktör Didier Deschamps'ın yönettiği milli takımın bek oyuncusu, Simone Inzaghi'nin Al Hilal takımında kilit isimlerden biri olarak geçirdiği ilk Suudi Arabistan sezonunu geride bıraktı.

Rakamlar ve Suudi futbol sahnesindeki önemi açısından şüphesiz olumlu geçen bir sezon, ona bu Dünya Kupası için Fransa milli takım kadrosuna çağrılmasının kapılarını açtı. Ancak son açıklamaları, yakın gelecekte Avrupa futbolunun önemli liglerine ana kapıdan girerek geri dönme arzusunu düşündürüyor.

Peki Theo Hernandez nereye gidebilir ve bu transfer neden Avrupa kulüpleri için bir fırsat olabilir?

  • MÜKEMMEL BİR SEZON

    Öncelikle birkaç somut veriden başlayalım: Theo Hernandez, Suudi Arabistan'da harika bir sezon geçirdi. Toplamda 42 maça çıktı ve 3627 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 5 asist yaptı ve 9 gol attı. 4'lü savunmada bek veya 5'li taktik düzeninde sol kanat olarak oynadığını düşünürsek, bu önemli bir başarı.

    Tek üzücü nokta, şampiyonluğu kaçırmış olmasıydı. Al Hilal, ligi yenilgisiz tamamladı ve en azından 2026'nın ilk aylarına kadar turnuvaya hakim olabilecek gibi görünüyordu: Sezonun ikinci yarısında alınan birkaç fazla beraberlik, Inzaghi'nin takımının şampiyonluk hedeflerini etkiledi ve Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan'ın en üst düzey turnuvasını kazandı.

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  • Gidebilir mi? Bu çok iyi bir fırsat olurdu.

    Ancak salt istatistiklerin ötesinde, kulübün olası bir ayrılışı için dikkate alınması gereken iki husus var: kulübün satışı ve vergi indirimleriyle ilgili mesele.

    İlk noktaya gelince, Kamu Yatırım Fonu (PIF), Al Hilal hisselerinin %70'ini Prens Bin Talal'ın Kingdom Holding Company'ye 317 milyon euro değerinde satıldığını duyurmuş ve işlemi tamamlamıştır. Suudi dünyasının bu kadar aradığı sürdürülebilirlik ortamı, bazı oyuncuların Avrupa'ya geri dönüşü ve kadrodaki bazı önemli isimlerin satışı fikrini güçlendirebilir: önemli borç yükü ve karmaşık sosyo-politik ortam, gerekli fedakarlıklar olarak görülecek ayrılıkları kolaylaştırabilir.

    Theo Hernandez'in yaz aylarında yapabileceği bir fedakarlık, çünkü yabancı işçilerin maaşları üzerinden uygulanan verginin büyük ölçüde sıfırlanmasından yararlanabilmesi için Suudi Arabistan'da vergi ikametgahı olarak geçirmesi gereken 365 günün 183'ü geçmiş olacak ve bu da bir Avrupa kulübünün maaşı için pazarlık yapmasını daha kolay hale getirecek (Al Hilal'da 20 milyon avro maaş aldığı göz önüne alındığında, şu anda ulaşılamaz bir rakam).

  • MİLAN'A GERİ DÖNÜŞ MÜ?

    Bu hususlar netleştikten sonra, Theo Hernandez'in transfer olması durumunda nereye dönebileceği sorusu gündeme geliyor (her ne kadar kendisi Al Hilal'da kalmaya çalışmak istese de)?

    Fransız bek hakkında konuşurken, Milan'a romantik bir dönüş olasılığını derinlemesine incelemeden geçemeyiz. Theo, birkaç ay önce La Gazzetta dello Sport'a şunları söylemişti: "Kulübün aldığı yön ve bazı kararlar, beni buraya getiren değerleri ve hırsı yansıtmıyor. Geri dönmem istenirse mi? Şu anda burada kazanmak istiyorum. Ama belli kişiler orada olduğu sürece geri dönmem."

    Durumun, o röportajdan tamamen farklı olduğu söylenmelidir: RedBird'ün patronu Gerry Cardinale, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini kaçırdıktan sonra tüm teknik kadroyu kovdu ve hatta CEO Giorgio Furlani gibi Rossoneri organizasyon şemasının üst düzey bir ismini de görevinden aldı.

    Milan'da yeni isimler göreve gelecek: yeni bir dönem, yeni bir vizyon, Amerikan sahiplerinin daha parlak olmasını umduğu bir geleceğe doğru atılacak yeni bir yol.

    Peki Theo Hernandez ile yeniden başlamak mümkün mü? Zor, hatta neredeyse imkansız. Kardeş gibi dostu Rafael Leao, Rossoneri'den ayrılacak ve şu anki durum itibariyle, taraflar arasında bu ihtimali gündeme getirebilecek herhangi bir temas bulunmuyor; bu ihtimal, hâlâ son derece uzak görünüyor.

  • JUVENTUS BU KONUDA İLGİLENİYORDU

    Oysa Ocak ayı boyunca Theo Hernandez'in çevresiyle temas kuran takım Juventus olmuştu.

    Eski Milan oyuncusunun profili, Bianconeri çevrelerinde bir söylenti olarak dolaşıyordu: ancak, Theo'yu İtalya'ya geri getirip Vecchia Signora'ya transfer etmek için hiçbir zaman gerçek bir görüşme veya müzakere yapılmadı.

    Geçtiğimiz kış transfer döneminde ortaya çıkan bu ilgi, sadece bilgi talebiyle sınırlı kaldı; maliyetler ve öncelikler nedeniyle değerlendirilmeyen, ancak üzerinde durulmayan bir olasılıktı. Ayrıca, Juventus'un öncelikle Spalletti'nin deneyimli bir kaleci ve belirli özelliklere sahip bir 9 numara talebini karşılaması gerektiği ve bunu istediği de vurgulanmalıdır; ancak bundan sonra gelecek sezon için Bianconeri kadrosunu güçlendirebilecek diğer profilleri aramaya başlayabilir.

  • REAL MADRID HAYALİ VE DİĞER SEÇENEKLER

    İtalya'daki diğer seçenekler arasında, şu anda olası bir ilgiye dair herhangi bir işaret yok (ne Roma'dan – özelliklerine uygun bir teknik yapıya sahip bir takım – ne de Napoli'den – Allegri'nin olası gelişi durumunda, o 3-5-2 dizilişi onun yetenekleri ve kanat boyunca sergilediği patlayıcılıkla mükemmel bir uyum sağlayacaktır). Dolayısıyla, seçenekler diğer Avrupa kulüplerine doğru genişletilmelidir.

    Her şeyden önce, dünyanın en iyi kulübü olarak tanımlanan Real Madrid. Theo, hiçbir zaman Blancos'un ilk onbirinde yer alma şansını yakalayamadı ve onun hayali, er ya da geç o ortama geri dönüp kendini kanıtlamaktır. Kim bilir, Mourinho, Dumfries'in transferini onayladıktan sonra, Milano'da pek çok derbiye heyecan katan o rakip ikilisini yeniden bir araya getirmeye çalışacak mı?

    Atletico Madrid geçen yaz bir seçenekti, ancak Fransız oyuncu Al Hilal'a katılmaya karar verdi: bu transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini anlamak gerekiyor. Diğer seçenekler mi? Theo Hernandez'in tüm Avrupa'nın en iyi kulüplerine göz kırptığı açık, ancak şu anda bu kulüplerden hiçbiriyle temas kurulmuş değil.

    Avrupa özlemi böyle mi kalacak? Fransız oyuncu, en azından şimdilik Suudi Arabistan'da kalmayı öncelik olarak görerek bu konuyu değerlendiriyor.