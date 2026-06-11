The Last Dance, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun son Dünya Kupaları: CR7 için bunların değeri daha büyük

Ancak zaman akıp gidiyor ve artık son düzlüğe giriliyor: Messi, Dünya Kupası’nın tam ortasında 39 yaşına girecek, Ronaldo ise 41 yaşını çoktan doldurdu. İkisini de dünya sahnesinde yeniden görmek bir hayal ve her ikisi için de Kanada, ABD ve Meksika’da düzenlenecek bu turnuva sonuncusu olma ihtimalini taşıyor. Ancak herkes bu senaryoya boyun eğmek istemiyor ve ikilinin devam etmesini adeta yalvaranlar da var.





Özellikle de bazen gizemli mesajlar vermesine rağmen altıncı Dünya Kupası'nda oynamayı seçen Messi. Roberto Carlos'a göre yedinci bir turnuva için bile yer var: "Rahatlıkla bir tane daha oynayabilir, kendine o kadar iyi bakıyor ki sonunda yine oynayabilir," demişti Olé'ye.

Ancak gerçekçi olarak bakıldığında, bu hem La Pulga hem de Cristiano Ronaldo için son tur olacak. Fiziksel durumu kimlik kartındaki yaşını neredeyse unutturacak olsa da, onu 45 yaşında Dünya Kupası'nda sahada görmek söz konusu olamaz.





2026 Dünya Kupası bir dönemin sonunu işaret edecek, peki bu ikili bu son tarihi randevuya nasıl gelecek?