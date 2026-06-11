The Last Dance, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun son Dünya Kupaları: CR7 için bunların değeri daha büyük

Ve sonunda o an geldi çattı: son vals turu, en prestijli sahnede son uzaktan düello. Kısacası: Amerika'da Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için "The Last Dance" olacak.
Arjantinli ve Portekizli oyuncuların Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkmalarının üzerinden yirmi yıl geçti ve o zamandan beri dünya değişti. Berlin'de İtalya, penaltılarda Fransa'yı yenerek tarihinin en inanılmaz gecelerinden birini yaşarken, şimdi ise Azzurri, son üç Dünya Kupası'na bile katılamadı. Neredeyse farklı dönemlerden bahsettiğimizi anlamak için kendi ülkemize bakmamız yeterli; ortada ise La Pulga ve CR7'nin yazdığı dönem var.
Onlarınki, futbol tarihinin gördüğü en büyük rekabet, genel olarak spor tarihinin en büyük rekabetlerinden biri. Temiz ve dürüst, birbirlerine her zaman tam saygı gösteren ve gol, oyun ve şampiyonluklarla karşı karşıya gelen, iki zıt felsefeyle futbolu yaşayan iki şampiyon arasında. Leo'nun ayaklarındaki kristal berraklığındaki yetenek, Cristiano'nun neredeyse "takıntılı" çalışması, ona kaliteyi, insan vücudundan çok mükemmel bir makineye benzeyen bir fizikle birleştirme imkanı verdi.