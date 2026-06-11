Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images

Çeviri:

The Last Dance, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun son Dünya Kupaları: CR7 için bunların değeri daha büyük

Dünya Kupası
C. Ronaldo
L. Messi
Arjantin
Portekiz

Biri ikinci dünya şampiyonluğunu kovalıyor, diğeri ise ezeli rakibine yetişmeye çalışıyor: Messi ve Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki son dans.

Ve sonunda o an geldi çattı: son vals turu, en prestijli sahnede son uzaktan düello. Kısacası: Amerika'da Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için "The Last Dance" olacak.


Arjantinli ve Portekizli oyuncuların Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkmalarının üzerinden yirmi yıl geçti ve o zamandan beri dünya değişti. Berlin'de İtalya, penaltılarda Fransa'yı yenerek tarihinin en inanılmaz gecelerinden birini yaşarken, şimdi ise Azzurri, son üç Dünya Kupası'na bile katılamadı. Neredeyse farklı dönemlerden bahsettiğimizi anlamak için kendi ülkemize bakmamız yeterli; ortada ise La Pulga ve CR7'nin yazdığı dönem var.


Onlarınki, futbol tarihinin gördüğü en büyük rekabet, genel olarak spor tarihinin en büyük rekabetlerinden biri. Temiz ve dürüst, birbirlerine her zaman tam saygı gösteren ve gol, oyun ve şampiyonluklarla karşı karşıya gelen, iki zıt felsefeyle futbolu yaşayan iki şampiyon arasında. Leo'nun ayaklarındaki kristal berraklığındaki yetenek, Cristiano'nun neredeyse "takıntılı" çalışması, ona kaliteyi, insan vücudundan çok mükemmel bir makineye benzeyen bir fizikle birleştirme imkanı verdi.

  • SON DANS

    Ancak zaman akıp gidiyor ve artık son düzlüğe giriliyor: Messi, Dünya Kupası’nın tam ortasında 39 yaşına girecek, Ronaldo ise 41 yaşını çoktan doldurdu. İkisini de dünya sahnesinde yeniden görmek bir hayal ve her ikisi için de Kanada, ABD ve Meksika’da düzenlenecek bu turnuva sonuncusu olma ihtimalini taşıyor. Ancak herkes bu senaryoya boyun eğmek istemiyor ve ikilinin devam etmesini adeta yalvaranlar da var.


    Özellikle de bazen gizemli mesajlar vermesine rağmen altıncı Dünya Kupası'nda oynamayı seçen Messi. Roberto Carlos'a göre yedinci bir turnuva için bile yer var: "Rahatlıkla bir tane daha oynayabilir, kendine o kadar iyi bakıyor ki sonunda yine oynayabilir," demişti Olé'ye.

    Ancak gerçekçi olarak bakıldığında, bu hem La Pulga hem de Cristiano Ronaldo için son tur olacak. Fiziksel durumu kimlik kartındaki yaşını neredeyse unutturacak olsa da, onu 45 yaşında Dünya Kupası'nda sahada görmek söz konusu olamaz.


    2026 Dünya Kupası bir dönemin sonunu işaret edecek, peki bu ikili bu son tarihi randevuya nasıl gelecek?

    • Reklam

  • İKİNCİ GOLÜ ARIYORLAR

    Messi için hedef net: Diego Armando Maradona'nın bile başaramadığı ikinci Dünya Kupası zaferini elde etmek. El Pibe ile karşılaştırmalar artık geçmişte kaldı; LaPulga'nın sekiz Altın Top ödülü ve Albiceleste formasıyla 199 maçta attığı 117 gol yetmezmiş gibi, Katar 2022'deki zafer, kupa vitrinindeki o boşluğu da doldurmasını sağladı. Şampiyonluğu tekrarlamak ve Arjantin ile şampiyonluğunu pekiştirmek, tarihin bir sayfasını daha yazacak ve bunu başrol oyuncusu olarak yapacak.


    Çünkü bugün bile Messi, Lionel Scaloni'nin takımının hırslarının dengede tutan unsuru. Scaloni, kadrosunda değişiklikler yapabilir ve farklı özelliklere sahip oyuncular arasından forvet seçebilir (Julian Alvarez ve Lautaro Martinez, 9 numara rolünü farklı şekillerde yorumlayan iki örnek), ancak kaptanından asla vazgeçmez.


    Gol atıyor ve gol attırıyor, oyunun temposunu belirliyor ve yaratıcı oynuyor: yaş ilerliyor ama o, belirleyici ve vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Ve mükemmel bir formda geliyor, çünkü Inter Miami ile MLS'de geçirdiği sezonun ilk yarısında da 14 maçta 12 gol atarak parladı: 2025'te toplam 49 maçta attığı 43 golün ardından bir teyit niteliğinde. Messi burada, neredeyse basmakalıp ama her zaman geçerli bir cümle.

  • CR7 ÜZERİNDEKİ BASKI PORTEKİZ İÇİN BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR

    Gol demişken, Cristiano Ronaldo da geri kalmıyor; Al Nassr formasıyla toplam 36 maçta 30 gol atarak sezonu Suudi Pro Ligi şampiyonluğuyla tamamladı. Ancak CR7 için bu Dünya Kupası daha büyük bir anlam taşıyor: Peşinde olanları her zaman eşlik eden bir baskı var; bu yük, birçok faktörün birleşiminden kaynaklanıyor.


    Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, kariyerinde 1000 gole (şu anda 973) ulaşma yolunda ilerlemeye devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda ezeli rakibiyle arasındaki farkı en azından kısmen kapatmaya çalışıyor. Dünya Kupası zaferi, her şeyi kazanıp futbolun Olimpos'una kesin olarak adını yazdırması için eksik olan tek şey, ancak 41 yaşındaki oyuncunun eksikliği bir başka şey daha var: Dünya Kupası'nın eleme aşamasında hiç gol atmadı; bu, ülkesinde kendisine her zaman hatırlatılan bir kusur ve o bunu silmek istiyor.


    Ve bu turnuvada, Dünya Kupası rüyasını gerçekleştirebilme hırsı, her zamankinden daha fazla, eksiksiz, derin ve mükemmel kalitede bir destek kadrosu tarafından destekleniyor; Paris Saint-Germain ile iki kez Avrupa Şampiyonu olan Joao Neves ve Vitinha'nın yer aldığı orta saha ya da teknik ve karizmatik lider Bruno Fernandes'i düşünmek yeterli. Paradoksal olarak, risk, Roberto Martinez'in projenin mutlak merkezi olarak onayladığı yıldızından daha hızlı koşan bir takımın ortaya çıkmasıdır. İşte bu yüzden Ronaldo'nun yönetimi Portekiz'in hedefleri için çok önemli olacak. Bu yıldız oyuncunun son 20 metrede belirleyici olması ve "kirli" işi takım arkadaşlarına bırakması neredeyse yeterli olabilir, ancak aynı zamanda tüm baskı ve beklentilerin diğer oyunculara yük olmaması için paratoner görevi de ona düşecek. Sonuçta, bu en büyüklerin omuzlarına binen bir yük ve onurdur.

  • MESSI VE RONALDO NE ZAMAN KARŞILAŞABİLİR?

    Peki, bu Dünya Kupası'nda Messi ile Ronaldo'nun yolları ne zaman kesişebilir? Somut bir risk, bu doğrudan karşılaşmanın neredeyse bir film senaryosu gibi finalde değil, çok daha önce gerçekleşmesi.


    Her şey, kendi gruplarını kazanma konusunda gerçekçi hedefleri olan Albiceleste ve Portekiz milli takımlarının yoluna bağlı: Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile birlikte J grubunda yer alırken, Portekiz ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte K grubunda yer alıyor.


    Her iki milli takım da tahminlere göre grubunu birinci sırada bitirirse, turnuva tablosuna göre çeyrek finalde karşılaşabilirler.O zaman Messi ve Ronaldo, Dünya Kupası'nda gerçekten son kez karşı karşıya gelecekler: The Last Dance, tam da bu.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Cezayir crest
Cezayir
ALG
Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD