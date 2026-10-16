Getty Images Sport
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The Friedkin Group'un sürpriz satış açıklamasının ardından David Moyes, Everton'la sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkandığını açıkladı
Sözleşme görüşmeleri duraksadı
Basın toplantısında konuşan Moyes, Hill Dickinson Stadı'ndaki görev süresini uzatmaya yönelik görüşmelerin durgunlaştığını doğruladı. The Friedkin Group, geçen hafta futbol dünyasını şaşırttı ve kulübü satın almasının üzerinden iki yıl bile geçmeden, kulüpte kontrol sağlayan hissesini satmaya hazır olduğunu açıkladı.
Sözleşmesinin son yılında olan Moyes, şunları söyledi: “Yaz boyunca pek çok görüşme yapıldı ama belki de işlerin şu anki gidişatı nedeniyle, işleri düzene sokmaya çalışırken görüşmelerde biraz durgunluk yaşandı.”
- Getty Images Sport
Teknik direktör için şaşırtıcı bir gelişme
Kulüp sahiplerinin kararının zamanlaması Moyes'u hazırlıksız yakaladı. Karardan ancak duyurunun yapıldığı sabah haberdar oldu. Merseyside ekibinde saha dışındaki istikrarsızlık yeniden baş gösterse de Moyes'un önceliği sahada yaşananlar olmaya devam ediyor. Everton, Premier League'de sezona iyi bir başlangıç yaptı ve altı maçta iki galibiyet ile dört beraberlik alarak yenilgisizliğini korudu.
Önceliklerine ilişkin konuşan Moyes, şunları söyledi: "Ama defalarca söylediğim gibi, bu benim için en önemli şey değil. Everton'ı ileri taşımaya ve geliştirmeye çalışmayı sürdürmek, gelişmeye devam edip edemeyeceğimizi görmek istiyorum."
Belirsizlik ortamında istikrarlı ilerleme
Moyes'un Ocak 2025'te Everton'un başına geçmesinden bu yana takım istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Everton, tüm kulvarlarda çıktığı 69 maçta 26 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Bu sağlam temel, takımın istikrara kavuşmasına yardımcı olurken The Friedkin Group'un yeni stadyuma tarihi taşınmayı güvence altına alarak saha dışında sağladığını öne sürdüğü istikrarla da örtüşüyor.
AS Roma'nın da sahibi olan Amerikalı yatırımcı grup, satış sürecinde danışmanlık yapması için yatırım bankası Moelis & Company'yi görevlendirdi. Grup, yalnızca son dönemdeki ilerlemeyi daha ileri taşıyabilecek ve kulübü emanet etmeye uygun kişi veya kuruluşların tekliflerini değerlendireceğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Everton'ı bundan sonra ne bekliyor?
Everton, yeni bir alıcı arayışı arka planda sürerken cumartesi günü Premier League'de Chelsea'yi ağırlayacak. Zorlu bir karşılaşma bekleyen Moyes sözlerini şöyle tamamladı: “Chelsea'ye karşı oynadığım maçlar hep güzel geçti. Her zaman zordu. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu anda oldukça iyi durumdayız. Biz de iyi oynuyoruz.”
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