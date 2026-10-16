Kulüp sahiplerinin kararının zamanlaması Moyes'u hazırlıksız yakaladı. Karardan ancak duyurunun yapıldığı sabah haberdar oldu. Merseyside ekibinde saha dışındaki istikrarsızlık yeniden baş gösterse de Moyes'un önceliği sahada yaşananlar olmaya devam ediyor. Everton, Premier League'de sezona iyi bir başlangıç yaptı ve altı maçta iki galibiyet ile dört beraberlik alarak yenilgisizliğini korudu.

Önceliklerine ilişkin konuşan Moyes, şunları söyledi: "Ama defalarca söylediğim gibi, bu benim için en önemli şey değil. Everton'ı ileri taşımaya ve geliştirmeye çalışmayı sürdürmek, gelişmeye devam edip edemeyeceğimizi görmek istiyorum."