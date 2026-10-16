AFP
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The Friedkin Group’un satış planları sürerken yaptırım uygulanan milyarder Alisher Usmanov, Everton’a yeniden yatırım yapmayı planlıyor
Alan Brazil yatırım söylentilerini açıkladı
Rus-Özbek iş insanı Alisher Usmanov, Everton'a yeniden finansal destek sağlamanın yollarını aktif olarak arıyor. Bu iddia talkSPORT'a ait. Yayıncı Alan Brazil, Merseyside ekibi bir kez daha olası bir sahiplik değişikliğine hazırlanırken milyarderin gelişmeleri yakından takip ettiğini cuma günü açıkladı.
Mevcut Amerikalı sahipler, kontrol hisselerini satmayı değerlendirdiklerini resmen doğruladı. Bu gelişme, eski yatırımcıların dönüşünün önünü açıyor gibi görünüyor. Beklenmedik gelişmeyi yayında değerlendiren Brazil, “Bunu doğrulayamam ama Usmanov'un Everton'a geri dönmeye çalıştığını duyuyorum. Ciddi, çok ciddi miktarda parası var...” dedi.
- Getty Images Sport
Güçlü mali kaynaklar ve tarihî bağlar
Usmanov'un serveti 14 milyar dolar gibi çarpıcı bir düzeyde ve daha önce Everton'ın eski sahibi Farhad Moshiri ile yakın çalıştı. İkili, Merseyside kulübüne odaklanmadan önce Arsenal'da yüzde 14,58'lik bir hisseye de sahipti. Usmanov, 2017'de şirketi USM Holdings aracılığıyla Finch Farm antrenman tesisinin isim hakkı için 11 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı.
Daha sonra kadın takımına sponsor olarak ticari etkisini genişletti. Brazil şunları ekledi: "Moshiri'nin arkasındaki isim olan Sayın Usmanov, görünüşe göre yapabilirse Everton'a yüklü miktarda para yatırmak için yeniden kulübe dahil olmaya çalışıyor."
Friedkin Grubu uygun halefler arıyor
Usmanov'un olası dönüşü, The Friedkin Group'un Aralık 2024'te kulübü devralmasının üzerinden henüz iki yıl geçmemişken Everton'ı resmen satışa çıkardığı bir döneme denk geliyor. Kulüp, sahiplerinin kontrol sağlayan hisselerin satışı da dahil olmak üzere yeni yatırım seçeneklerini aktif olarak değerlendirdiğini doğrulayan resmî bir açıklama yayımladı.
Uygun bir halefin önemini vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yalnızca kulübü ileriye taşıyacak ve yakalanan ivmenin üzerine koyacak doğru kişiler olacaklarına kuvvetle inandığımız tarafların ilgisini değerlendireceğiz."
- AFP
Everton'ı bundan sonra neler bekliyor?
Geri dönmeye istekli görünmesine rağmen Usmanov, Birleşik Krallık hükümetinin Mart 2022'de uyguladığı katı yaptırımlar nedeniyle büyük bir engelle karşı karşıya. Britanya makamları bu kısıtlamaları kaldırmayı reddettiği için mevcut yasalar uyarınca kısa sürede geri dönmesi fiilen imkânsız. Bu arada The Friedkin Group, Merseyside kulübünü ileriye taşıyacak ideal alıcı ortaya çıkana kadar Everton'a mali destek sağlamayı sürdürecek.
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