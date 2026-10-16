Rus-Özbek iş insanı Alisher Usmanov, Everton'a yeniden finansal destek sağlamanın yollarını aktif olarak arıyor. Bu iddia talkSPORT'a ait. Yayıncı Alan Brazil, Merseyside ekibi bir kez daha olası bir sahiplik değişikliğine hazırlanırken milyarderin gelişmeleri yakından takip ettiğini cuma günü açıkladı.

Mevcut Amerikalı sahipler, kontrol hisselerini satmayı değerlendirdiklerini resmen doğruladı. Bu gelişme, eski yatırımcıların dönüşünün önünü açıyor gibi görünüyor. Beklenmedik gelişmeyi yayında değerlendiren Brazil, “Bunu doğrulayamam ama Usmanov'un Everton'a geri dönmeye çalıştığını duyuyorum. Ciddi, çok ciddi miktarda parası var...” dedi.