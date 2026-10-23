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Michael Carrick Eddie HoweGetty/GOAL
Emanuele Tramacere
Çeviri:

The Athletic: Manchester United'da kaos, favori Howe; Nagelsmann ve Conte için iki sorun

M. United
A. Conte
J. Nagelsmann
E. Howe
Transfers
Juventus

Carrick'in geleceği pamuk ipliğine bağlı; belki de bunda ideal halefini seçmenin zorluğunun da payı var.

Şampiyonlar Ligi'ndeki felaket Como deplasmanı ve tek taraflı geçen maçta alınan 4-1'lik yenilgi, Michael Carrick ile Manchester United takımı, yönetimi ve taraftarları arasındaki uçurumu yeniden açtı. Kırmızı Şeytanlar tam bir barut fıçısına dönüşmüş durumda: Herkes kendi bildiğini okuyor, kimse bu durumdan kazançlı çıkamıyor. Sonuçlar açısından 2014-15'ten bu yana en kötü başlangıç yapılırken mali bilanço da bir kez daha belirgin biçimde eksi yazacak.

İşler kısa sürede düzelmezse, üstelik Avrupa Ligi'nde Milan'ı net bir şekilde mağlup eden Bournemouth ile maç yaklaşırken, faturayı yine teknik direktör ödeyecek. Carrick'in en azından şimdilik görevini korumasının nedeni, birlikte yola devam etme yönündeki gerçek bir istekten çok, ideal halefini belirlemenin zorluğu.

The Athletic'in haberine göre kulübün değerlendirdiği en önemli üç isim ise Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte.

  • Bölünmüş kulüp

    Her potansiyel aday açısından bazı sorunlar olduğunu ve yönetim zincirinin bir bölümünün diğer birimlerle uyum sağlamakta zorlandığını vurgulamak gerekiyor.

    Kulüp, esasen yönetimin başındaki Sir Jim Ratcliff, sportif birimin direktörü Jason Wilcox ve kulübün kararlarında giderek daha fazla söz sahibi olan veri ve yapay zekâ biriminin direktörü Michael Sansoni arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bölünmüş durumda.

  • Favori Howe

    Kulüp içinden kaynaklara dayandırdığı haberde The Athletic, şu anda favori ismin Eddie Howe olduğunu belirtti. Newcastle'dan çalkantılı bir ayrılığın ardından boşa çıkan eski teknik direktör, Newcastle'daki döneminde yaptığı gibi zor durumdaki bir kulübü yeniden üst sıralara taşımak için ideal isim olarak görülüyor.

    Ancak Howe, Erik ten Hag'ın ayrılığından sonra dönemin sportif direktörü Dan Ashworth tarafından Manchester United'a zaten önerilmişti. Ratcliffe ise Amorim'in serbest kalma bedelini ödemeyi tercih etti ve bu karar, İngiliz yöneticinin yalnızca bir ay sonra kulüpten ayrılmasıyla sonuçlandı.

  • NAGELSMANN

    Dün, 22 Ekim Perşembe günü, şu anda Brighton'da görev yapan Fabian Hurzeler ile Alman millî takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Julian Nagelsmann'ın isimleri gündeme gelmişti.

    Hurzeler, bu iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından adaylıktan çekildi. Nagelsmann'a kulüp içinde destek veren isim ise United'ın personel sorumlusu Christopher Vivell. Ancak Vivell, Howe'u isteyen sportif direktör Jason Wilcox ile sık sık görüş ayrılığı yaşıyor.

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  • Conte

    Son olarak, Antonio Conte ismi var. Conte, Manchester United'a gitmeye oldukça sıcak bakıyor ancak soyunma odasındaki durumu ve transfer sürecini nasıl yönetmek istediğine dair görüşlerini de şimdiden açıkladı.

    Juventus'a dönüşü de gündemde olan Napoli'nin eski teknik direktörü, takımla ilişkilerde daha sert yöntemlere ihtiyaç duyulduğuna inanıyor ve göreve getirilmesi hâlinde yönetimin müdahalesini istemiyor.

    Veri ve Yapay Zekâ Direktörü Michael Sansoni'ye göre de Conte'nin tercih edilmesi tam da bu nedenle riskli olurdu; çünkü yönetimle anlaşmazlık yaşama ihtimali yüksek.

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