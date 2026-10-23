Şampiyonlar Ligi'ndeki felaket Como deplasmanı ve tek taraflı geçen maçta alınan 4-1'lik yenilgi, Michael Carrick ile Manchester United takımı, yönetimi ve taraftarları arasındaki uçurumu yeniden açtı. Kırmızı Şeytanlar tam bir barut fıçısına dönüşmüş durumda: Herkes kendi bildiğini okuyor, kimse bu durumdan kazançlı çıkamıyor. Sonuçlar açısından 2014-15'ten bu yana en kötü başlangıç yapılırken mali bilanço da bir kez daha belirgin biçimde eksi yazacak.

İşler kısa sürede düzelmezse, üstelik Avrupa Ligi'nde Milan'ı net bir şekilde mağlup eden Bournemouth ile maç yaklaşırken, faturayı yine teknik direktör ödeyecek. Carrick'in en azından şimdilik görevini korumasının nedeni, birlikte yola devam etme yönündeki gerçek bir istekten çok, ideal halefini belirlemenin zorluğu.

The Athletic'in haberine göre kulübün değerlendirdiği en önemli üç isim ise Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte.